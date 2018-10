Perquisition « politique » chez Mélenchon… étrange ressemblance !

La perquisition contre Mélenchon, ce mardi 16 octobre, jour de micro-remaniement gouvernemental, n’avait d’autre but que de salir la France Insoumise et son chef de file, pour faire oublier la déconfiture du régime macronien. Régime qui n’a plus rien à voir avec la démocratie, après de tels agissements. « Étrange ressemblance ne trouvez-vous pas entre ce membre du GSPR protégeant Macron et ce « policier » perquisitionnant dans les locaux de la France Insoumise.

Ah l’indépendance de la police chère au Prince Edouard Philippe… » relève Daniel Martin, sur Facebook. Des photos qui jettent le trouble et soulèvent un doute sérieux sur les motivations réelles de l’opération.

En s’en prenant directement à la personne de son principal opposant, usant d’une méthode policière digne des milices des états dictatoriaux, le régime macronien, qui n’a plus rien à voir avec la démocratie, ne fait que reproduire ce que l’on constate dans beaucoup de pays au mains des oligarchies, notamment en Afrique.

Le Nouvel Ordre Mondial, dont Macron est un soldat discipliné, voit, depuis quelques années, son objectif d’asservissement des peuples contrarié par les obstacles que représentent des hommes et des partis, comme ceux de la France Insoumise et de son chef de file Jean-Luc Mélenchon, qui se battent d’abord pour l’humain. Ces empêcheuses et empêcheurs, pour les riches, de tourner en rond, c’est-à-dire d’exploiter davantage encore les gens.

Des gaulois réfractaires vilipendés par ceux qui, hier encore, se prétendaient de gauche, comme le donneur de leçon autoproclamé Joffrin, lequel, à chacune de ses interventions, cogne comme un damné sur Mélenchon, comme ce fut le cas, ce mardi 16 octobre, jour de la perquisition contre la France Insoumise, sur la plateau de LCI. De concert avec cette autre caricaturale jacteuse bien-pensante bobo, Zineb El Rhazoui, toute excitée, dont le petit lait maternel coule des narines, tant son immaturité crève l’écran, quand elle déverse sa haine contre le même Mélenchon.

La ripoublique macronienne a peur

Toutes attitudes hostiles à l’expression démocratique, qui augurent d’un raidissement de la société, lui-même prélude à des tensions exacerbées entre les planqués et protégés du système macronien, dont font partie les merdias, et les oppositions parlementaires, dont la principale, celle des Insoumis.

En vitupérant contre cette intrusion chez lui, à 7 heures du matin, en ce mardi 16 octobre, comme s’il était un dangereux criminel susceptible de s’enfuir, Mélenchon n’a fait que clamer sa stupéfaction de n’avoir jusque-là jamais été entendu par les enquêteurs, alors que les reproches faits sont injustifiés et datent de plusieurs mois.

La méthode musclée contre celui qui incarne le plus grand danger pour la ripoublique macronienne s’inscrit dans un climat de peur pour les riches de voir leur marionnette Macron déstabilisée et perdre pied. L’enjeu des élections européennes de mai 2019 est de taille. Il faut à tout prix décrédibiliser celui qui par son discours humaniste, réaliste et écologiste, est susceptible d’enrayer la machine.

« Vous vous battrez le dos au mur » Mitterrand

Les affaires Benalla, Kohler (secrétaire général de l’Elysée), la fuite précipitée de Gérard Collomb, ministre d’État, après celle de Nicolas Hulot, également ministre d’État, ont gravement entaché l’image de l’éphèbe Macron, le chouchou des déviants sexuels, dont les gens s’aperçoivent qu’il n’est doué que pour les belles paroles, comme un bonimenteur de foire qui cherche à vendre sa camelote pourrie sur les foires et marchés.

La France est mal barrée, avec ce jeunot qui joue au président de la République, comme un gosse qui crie sur ses soldats de plomb pour affirmer son autorité. En s’en prenant directement à son principal opposant avec des méthodes dignes de la sombre STASI, Macron a non seulement tombé encore un peu plus le masque, mais également perdu son sang-froid. Preuve qu’il est, comme l’était son piteux prédécesseur Sarkozy, un danger pour le pays, qui lui a confié le bouton du déclenchement nucléaire.

« Ils s’en prennent aux retraites, à la santé, à la Sécurité Sociale, car ceux qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus et les assurances privées attendent de faire main basse sur le pactole. Vous vous battrez le dos au mur. » François Mitterrand.

Mitterrand savait que le Nouvel Ordre Mondial, aujourd’hui incarné par Macron, hier par Sarkozy et Hollande, ne reculerait devant rien. La perquisition contre le principal opposant au chef de l’Etat en est la preuve éclatante. La démocratie française est en danger.

Verdi

Mercredi 17 octobre 2018