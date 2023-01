Persécution des chrétiens : tendre l’autre joue, mais aussi un miroir

Pas de révélation fracassante qui emporterait la sidération. Hélas, nous nous sommes habitués. L’ONG Portes Ouvertes a sorti son édition 2023 de l’indice de la persécution des chrétiens. Elle est en hausse. Comme d’habitude. Le nombre de chrétiens tués dans l’année passe de 5621 à 5898. Le Nigeria est le pays où l’on tue le plus de chrétiens. Les églises sont certes moins ciblées : les attaques et fermetures passent de 5110 à 2100, mais l’essentiel de ces attaques était commis en Chine où la situation sanitaire explique peut-être ce recul. Les enlèvements de chrétiens, les emprisonnements progressent aussi.

Dans ce douteux palmarès, sur les 11 pays où la persécution est la plus forte, un est communiste, la Corée du Nord, un est multi-religieux, l’Inde, et les neuf autres sont des pays musulmans. Plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés dans le monde, soit environ un chrétien sur sept. Les faits saillants que relève l’ONG sont l’assassinat par sa famille de Maria, une jeune kurde irakienne convertie au christianisme, l’état du Haryana qui devient le 11° de la fédération indienne à promulguer une loi prohibant la conversion, la tuerie de Saint Francis d’Owo , la condamnation en Iran de 4 personnes à plusieurs années de prison pour s’être engagés dans une église de maison.

Alors bien sûr, les constats sont lassants, parce que les faits sont têtus. Mon billet du 21 janvier 2022 pourrait servir de trame à celui-ci, comme pour le reporting d’une société américaine. Mais il y a le regard que nous portons sur ces faits, sur ces violences. Cela donne matière à réflexions.

Le traitement médiatique consécutif à l’attentat de Christchurch (51 décès de musulmans et 49 blessés, commis par une personne hostile à un « grand remplacement » est-il comparable avec celui de la tuerie d’Owo au bilan humain très similaire ? Non. Il serait bon de s’interroger pourquoi.

Nous nous écharpons publiquement et gâchons du pixel sur nos écrans parce qu’une association de laïcards peut-être haineux et sans doute pas très malins voudrait éradiquer une statue de la Vierge Marie. N’est-ce pas un brin dérisoire quand tant de persécutions sanglantes sont imposées à tant de chrétiens ailleurs ? Mais s’en prendre aux statues n’est-il pas un préalable aux atteintes aux personnes ? Non loin de l’île de Ré, il y avait les pontons de Rochefort, et la République n’a jamais été avare du sang des catholiques.

Un pépiement de France Info déchaîne l’ire des chrétiens sur le réseau du piaf bleu.

Franceinfo

@franceinfo

Religion : plus de 360 millions de chrétiens "persécutés" dans le monde, selon une ONG

https://francetvinfo.fr/societe/religion/religion-plus-de-360-millions-de-chretiens-persecutes-dans-le-monde-selon-une-ong_5609444.html

8:32 AM · 8 janv. 2023 · 487,5 k vues

Il reprend une dépêche de l’AFP qui exploite le travail de l’ONG Portes Ouvertes. Problème : la place des guillemets, encadrant le seul mot « persécutés ». La subtilité de la grammaire française fait que France Info jette ainsi le discrédit et le doute sur le travail de l’ONG. Peu sincère ? Soupçonné de biais méthodologiques ? Partial ? Là encore, Hanlon nous exhorterait à ne voir que de la bêtise et à ne pas soupçonner de mauvaises intentions. Face à la bronca, France Info corrige le tir, modifie le titre de sa dépêche, et publie un tweet non pas pour s’excuser, mais rédigé ainsi : « Merci pour vos retours, nous avons modifié le titre en intégrant entre guillemets l’ensemble de la phrase issue du rapport de l’ONG. ». Cet erratum ne fait que 24,4 k vues à l’heure de rédaction, soit 5 % de la diffusion du tweet original fautif. Le mal est fait, et financé par vos impôts.

Alors bien sûr, l’injonction de Jésus le Christ de tendre l’autre joue reste valide. Mais pas question de ne pas tendre aussi un miroir pour que le persécuteur s’observe en train de commettre sa persécution. Qu’il soit un fanatique de Boko Haram ou un simple laïcard de Charentes-Maritime, ou encore un pisse-copie à l’AFP ou à France Info. Merci à Portes Ouvertes de faire ce travail avec rigueur.

