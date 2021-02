PERSEVERANCE et la grande question existentielle de la vie

Le 18 février sera le jour de la plus ambitieuse de toutes les missions jamais réalisées sur Mars. En dehors du fait qu'elle est la plus coûteuse, la plus technique, elle ambitionne de découvrir des traces de vie. Cela rejoint la question existentielle "qui suis je, d’où viens-je".

Le compte à rebours est déclenché, le 18 février 2021 le Rover de la mission Mars de la Nasa nommé "Perserverance" sera en approche de Mars. La séquence d’atterrissage sera un moment crucial avec beaucoup de stress, les Terriens pourront vivre la phase d'atterrissage grâce à la présence de caméras et de microphones high-tech, bien sûr avec un certain décalage en rapport avec la distance de 300 millions de kilomètres, distance qui sépare Mars de la Terre.

Le citoyen lambda pensera probablement "encore une mission de plus, rien de plus banal". En fait, derrière ce type de mission que l'on peut classée en partie d'exobiologie ou astrobiologie si vous préférez, se cache indirectement la plus grande question existentielle "qui suis je, d’où viens-je". Le premier objectif intrinsèque de la mission est de découvrir s'il existe des traces de vie ancienne en partant du postulat qu'il y a des similitudes entre la Terre et Mars, entre autres la zone d'habilité.

Un résumé très succinct de la finalité de cette mission nous dit potentiellement que l'on a deux réponses possibles. On ne trouvera rien de nouveau concernant des traces de vie ancienne, il faudra continuer à creuser la question, comme disait Carl Sagan "Des affirmations extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires". A l'inverse, découvrira-t-on des traces de vie anciennes avérées ? Comment l'humanité va interpréter ce scoop incroyable, cela sera quand même un début de réponse à la question existentielle ultime, philosophique, spéculative "qui suis je, d’où viens-je", et que se passera-t-il ensuite ?

On peut même extrapoler, en étant complotiste, enfin quand je dis complotiste c'est au sens positif, sauf quand on parle de la terre plate. Il est louable, intelligent, judicieux, pertinent de s'interroger sur la fiabilité des données, la liste des fake news pour 2020 a atteint son paroxysme du côté des hommes politiques avec son lot de contradictions ; les masques ça ne sert à rien, si tu n'as pas de masque tu récoltes une amende de 135 euros ; les tests ça ne sert à rien, il faut tester toutes les personnes, pour les vaccins on a les doses en quantité industrielle, on ferme les centres de vaccinations en fait on n'a que quelques milliers de doses ... Heureusement qu'avec l’année 2021 de la seringue qui s’annonce, on a des complotistes courageux pour poser les bonnes questions à la place des médias, soient les petits soldats du pouvoir en place qui relient inlassablement des fake news ou des informations contradictoires, ce qui revient au même.

Que vient faire le mot complotiste dans cet article ? C'est en rapport avec l'expérience de pensée suivante, si le Rover Persévérance découvre un brin d'ADN, cette molécule présente dans le noyau de toutes nos cellules ou même si l'on découvre un acide aminé brique fondamentale dans la constitution de l'acide désoxyribonucléique. Que feront ceux qui sont aux manettes, je veux dire la Nasa en relation avec de hauts dirigeants de la planète en rapport avec cette information. Ils divulgueront cette bombe à retardement sans arrière-pensée ou à l’inverse, ils mettront en place toute une stratégie avant d'accoucher une pseudo vérité. Finalement, ils feront peut-être le choix comme d'habitude de nous infantiliser un peu comme avec la covid.

Avant de poursuivre, il est utile de préciser, même si cette macro molécule est construite autour du carbone tétravalent, il faudra vérifier et prouver que cette forme d'organisme ne provient pas de la terre, sauf si le séquençage est fondamentalement différent de se que l'on connaît aujourd'hui.

Dans la deuxième option, pourquoi caché ou pas la vérité ? En fait, cela démontrerait que dans un Univers homogène et isotrope où l'on a plus d'objets célestes que tous les grains de sable réunis de la planète Terre, que l'on aurait deux formes de vie par hasard qui se serait développé sur deux grains de sable voisins à des périodes différentes. On pourrait à présent avec un fort pourcentage, théorisé que la vie n'est pas quelque chose d'incroyable, elle est capable de se développer un peu n'importe où dans la galaxie pour peu que la planète en question respecte certaines conditions d'habilitées.

Soyons perceptible, aujourd'hui la science ne sait pas expliquer ce qui c'est passé avant le premier organisme LUCA (acronyme de Last Universal Common Ancestor) qui est le plus récent type d'organisme dont sont issues toutes les espèces vivantes actuellement sur Terre, il daterait de plus de 3,5 milliards d'années, LUCA ne doit pas être confondu avec le premier organisme vivant, enfin, Darwin vous connaissez.

Alors n'ayons pas peur des mots, venons-en à la question qui fâche, comment réagirons les trois religions monothéistes, quelle sera la place d'un Dieu émanant face à ce type d'information croustillante, ça sera peut être le chaos généralisé dans les chaumières.

Pour preuve, quand le complotiste Copernic avait délogé Dieu, en prouvant que la terre n'était pas le centre du monde, ou quand le complotiste Giordano Bruno à commencer à parler de monde infini et contradictoire avec la bible, d'ailleurs il sera brûlé pour hérésie sur la place publique pour ça, ou quand le dissident complotiste Galilée premier scientifique a dénigré le géocentrisme et soutenu l'héliocentrisme et qu'il fut soumis un emprisonnement indéfini. etc.

En fait, on ne rigole pas avec la religion, la question philosophique de l'existence de l'homme posée il y a deux mille ans par les présocratiques sera reprise par les théologiens et transformée en philosophie scolastique où la question de l'existence de l'homme devient tabou et contradictoire face à la foi ou au salut promis par les chrétiens.

Bon, vous allez penser peut-être rien de nouveau sous le soleil et que l'humanité est habituée à se genre de remise en cause, les exemples ne manquent pas, en dehors de Copernic, Jordiano Bruno, l'affaire Galilée on a eu également Darwin qui nous explique que nous ne sommes pas foncièrement différents des animaux, nous partageons même arrière-grand-mère et arrière-grand-père que les singes, ensuite Freud vient nous apprendre que nous ne sommes même pas maîtres dans notre propre maison logée dans notre encéphale.

On a également les théologico-compatibles avec une vie à tous les étages, soit l'idée d'extraterrestres qui pousse un peu n'importe où dans la galaxie et par voie de conséquence avec une vie passée sur Mars. En exemple celle des panthéistes (du grec pan tous et Théo dieux), en fait une croyance philosophique et métaphysique qui identifie Dieu au monde (L'Univers), dans cette doctrine on dit que Dieu est immanent, il est contenu dans la nature d'un être par opposition au Dieu transcendantal des monothéistes extérieur au monde, soit la cause première. On pourrait également citer le complotiste Descarte avec son "Deus sive Natura" repris plus tard par Spinoza qui veut dire d'une façon moins littérale "Dieu, c'est-à-dire la Nature".

A présent, que penseront les grands philosophes athées de ce siècle qui se pose la question en rapport avec les recherches en biologie sur l'ADN qui a démontré la complexité inconcevable des arrangements nécessaires pour produire la vie et d’en déduire parfois qu'une vie intelligence devrait nécessairement être impliquée soit à la base d'un process qui dépasse notre entendement.

C'est un peu l'argumentation de Paley avec célèbre analogie de la montre "Si vous trouviez par hasard une montre sur la plage (SUR MARS), vous ne pourriez pas la prendre pour un caillou bizarre qui aurait été formé par l'action des vagues, car aucun objet de cette sorte ne saurait avoir été formé par hasard. Vous penseriez qu'elle a certainement été construite par un horloger omniscience. En fait dans cette approche, le hasard semble un argument faible en tant qu'explication.

Il est aussi possible de continuer à penser comme dans le monde d'avant "Persévérance" avec une attitude dotée du scepticisme philosophique, position considérant que la vérité sur ce qui échappe à l'expérience ne peut être connue avec certitude.

On peut aussi argumenter sur la fameuse question de Fermi lorsqu’il posait la question cornélienne à ces collègues scientifiques à la cafétéria du coin "Où sont ils" en voulant parler des extraterrestres, oui, pour la petite histoire, Fermi ne voyant jamais d'informations cohérentes sur une quelconque vie venue d'ailleurs soulève le paradoxe qui portera son nom. Dans le détail, le paradoxe de Fermi peut s'énoncer ainsi : « S’il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc ? » Presque soixante-dix ans après cette date, aucune solution parmi les très nombreuses proposée n'a encore fait consensus dans la communauté scientifique. Pour cause l'équation de Drake, formulé par Frank Drake en 1961 pour les sciences telles l'exobiologie, la futurobiologie ou l'astrosociologie, tente d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions entrer en contact. Le principe objet de cette équation est de triturer les paramètres pour quelle nous crache un résultat correspondant au nombre probable de civilisations. Les données peuvent donc varier fortement entre des milliers ou des centaines ou plus promptement a une valeur égale à "un" le nombre de vies potentielles, dans le cas de "un" nous serions les seuls êtres technologiquement avancés dans la galaxie.

En conclusion, mon humble intuition me fait pencher pour cette solution, que nous sommes seuls sur notre grain de sable perdu dans cette immensité incommensurable de l’Univers ! Et que l’homme se donne beaucoup de mal pour exterminer notre planète et de dire les Dieux ne seront pas là pour nous sauver. Je crains qu'en 2021 "Persévérance" ne trouve rien de vraiment probant et que le chaos annoncé concernant l’humanité avec le brassage de toutes ces idées n’ait pas lieu, il faudra encore attendre et attendre pour répondre à la question "qui suis je, d’où viens-je". #gcopin