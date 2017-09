Pervers Poutine entrave le rêve libéral de voler et de violer

L'artiste-actionniste Piotr Pavlensky est devenu célèbre pour avoir arrosé d'essence et incendié les portes du siège de l'ex-KGB et s'être cloué la peau des testicules sur les pavés de la Place Rouge.

Il a reçu l'asile politique en France a parlé de la vie à Paris dans une interview accordée à Deutsche Welle.

Ces propos sur sa vie en France sont repris par l'article du journal d'opposition libérale russe "Dojd"

https://tvrain.ru/news/pavlenskij_rasskazal-444821/

Selon lui, il squatte une maison à Paris.

"Nous nous sommes assimilés, nous nous identifions avec les Français, et nous avons commencé à vivre comme des Français. Par conséquent, nous ne travaillons pas, nous ne payons pas. La maison dans laquelle nous sommes maintenant, nous l'avons squatté. C'est-à-dire que nous vivons en principe, comme la majorité des Parisiens ", a déclaré Pavlenski.

Selon lui, les Parisiens "nient le travail" et croient que "les émigrants devraient travailler et les touristes devraient payer pour tout". Selon Pavlenski, ceux qui ne s'identifient pas à ces groupes « vivent par les squats, vols et la redistribution de biens ».

Pavlenski a déclaré qu'il vole de la nourriture dans les magasins, et il n'a jamais été pris car les gardes ne sont pas très attentifs. "Le transport est également mal gardé et contrôlé. Vous pouvez trouver et squatter une maison. Nous, par exemple, nous n'avons expulsé personne de cette maison. Pendant un moment il était vide ", a expliqué Pavlenski.

En août, dans une interview accordée à Rosbalt, l'artiste a déclaré que les propriétaires de la maison ont intenté un procès devant un tribunal pour libérer les locaux. Selon Pavlenski la police ne peut pas les expulser sans la décision du tribunal et les processus de biens en France durent longtemps.

Piotr Pavlenski a quitté la Russie en Janvier avec son compagnon Oksana Shalygina et ses enfants après que la Russie a ouvert une affaire pénale de viol contre lui. En mai, il a reçu l'asile politique en France. Plus tard, il a été reconnu qu'il a refusé les allocations d'État français - les allocations et le logement social. Selon Pavlensky, il est prêt à accepter l'assistance uniquement individuellement des personnes et non de l'État.

Commentaires des russes en France :

- Il pouvait clouer ces testicules sur Montmartre, qui sait, peut-être quelqu'un lui donne ou vivre et de quoi manger ?

- Il semble d'avoir un diagnostic médical

- Il peut gagner de l'argent avec des installations sur la Place de la Bastille à Paris. Je recommande.

- Il ne pourra gagner que dans 2 endroits : le Bois de Boulogne et la Place Pigalle (attroupements des putes et des toxicomanes).

- C'est un péché de rire des malades mentaux.

- De ne pas trouver du travail à Paris ? il faut le faire !

- C'est un parasite social de principe. Pourquoi devrait-il travailler ?

- Il ne veut pas recevoir des aides, mais vivre dans la maison de quelqu'un d'autre,voyager sans ticket et voler de la nourriture - ça oui, c'est plus honnête.

- Est-ce normal ? Cette homme soutient ouvertement le banditisme, le vol et la saisie de biens. 16 minutes de la clinique psychiatrique. A quoi d'autre est prêt ce combattant pour la vérité ?

- Pavlensky est un parasite typique et le révolutionnaire permanent.

- Il ne se soucie pas contre qui faire le buzz. Des gens comme lui, même si on leur crée les conditions parfaites, commencent immédiatement de protester. Contre tous, par principe. Ce sont des paresseux typiques qui sont trop paresseux pour travailler, ils ont toujours pas d'accord avec tout, ça les fait enrager - tous ceux qui vivent mieux qu'eux - ce sont des moutons, même si ce sont juste des ouvriers ordinaires ou de la classe moyenne. Si vous êtes en mesure de vivre dans la dignité, selon vos gains, vous êtes de la merde. C'est leur philosophie de vie. Ils vont jamais dire qu'ils sont contre la classe ouvrière, ils sont toujours contre le système, le pouvoir ... . Ils sont en protestation éternelle contre tout le monde. Et en fin de compte il s'agit de paresseux envieux, des merdeux, des parasites sociaux !

- Ils sont délirants ces propos au sujet de la France ! Les Français travaillent et sont heureux de travailler ! Les parisiens louent essentiellement des appartements et les appartements sont chers ! Ce sont des migrants qui squattent les appartements. Il n'est quand même malade, le pauvre !

- Voler et violer - c'est un vrai rêve libéral - ce qui est entravé par le pervers Poutine.