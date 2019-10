Pesticides, enfin comprendre pour sortir de l’hystérie médiatique

"En résumé, les pesticides d’origine végétale représentent la grande majorité des pesticides diététiques auxquels les humains sont exposés et comportent donc un risque égal, voire supérieur, à ceux fabriqués par l’homme.«

De fait ! Et tout maraîcher est bien conscient que, si le pyrèthre est toléré en agriculture biologique, il reste un neurotoxique puissant et à ne manier qu’avec précaution. Et pour qui connaît un peu la botanique, »Suicide Mode d’emploi« était une daube, quand une promenade en forêt suffit quelle que soit la saison pour se procurer en toute quiétude de quoi finir avec certitude en beauté.

Moyennant quoi, les analyses d’eau associées à ma facture ne relèvent nulle trace de toxines naturelles, mais bien de pesticides synthétiques (ESA Metazachlore en l’occurrence) suffisamment stables pour avoir percolé jusqu’à la nappe phréatique.

Moyennant quoi, mon chien ayant eu la stupide idée de courir dans un champ traité aux fongicides n’a dû sa survie qu’à l’intervention rapide et avisée d’un vétérinaire : vous imaginez l’effet sur un gosse ?



D’autre part, vous évacuez toute référence aux herbicides et autres pesticides systémiques (glyphosate, gaucho, ...), et autres OGM dont l’impact n’est — business oblige — pas encore pleinement évalué mais dont l’influence sur les écosystèmes et la bio-diversité paraît plus dommageable encore.

Comme vous ne manquez pas de le faire dans ce monde où nonobstant vos compétences et votre formation, il suffit de traverser la rue pour trouver un »job« interchangeable, on peut certes s’extasier devant les capacités de l’agro-industrie à optimiser les bénéfices de ses actionnaires en produisant en toujours plus grandes quantités de la »m.« avec toujours moins de main d’œuvre et en reléguant aux joies de l’ANPE le reste de la paysannerie traditionnelle. Et tant pis après tout, tant pour les paysans acculés au suicide que pour la disparition progressive des pollinisateurs et des oiseaux qui s’en nourrissent.

On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs, c’est le »progrès" !

Disposant personnellement d’un peu de terrain dans ces campagnes françaises vidées de leurs habitants et transformées en déserts ruraux, j’ai l’avantage de pouvoir encore cultiver et consommer mes propres légumes ou les échanger avec ceux des quelques voisins restants.

Je vous laisse donc à l’insipide bonheur de la bouffe industrielle et standardisée, de ses conditionnements et autres normes hygiéniques et ISO qui vous vendent des vessies pour des lanternes et du cheval roumain pour du boeuf charentais, ...

Très peu pour moi, merci infiniment et bon appétit à vous !