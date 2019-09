Pesticides : les (gros) paysans vont foutre « la merde » pour défendre leur droit à empoisonner

@Attila :

Je ne prétends en rien être écolo mais dans mon jardin j’ai un petit potager et une douzaine d’arbres fruitiers plus une dizaine de pieds de vignes en raisin de table et il ne me viendrai pas à l’idée de traiter avec quoi que ce soit les fruits après la floraison. Il y en a moins, ils ne sont pas très beaux mais ils sont absolument délicieux et on peut manger la peau sans se demander si on va s’empoisonner.

Pour le potager c’est plus emmerdant. La mauvaise herbe a tendance à tout envahir et à mieux pousser que « la bonne graine ». Comme l’age vient avec les douleurs lombaires et articulaires je ne passe pas autant de temps cassé en deux à désherber. Alors cette année, malin, j’ai planté plus espacé et je me suis offert une petite bineuse à moteur électrique pour passer entre les salades, entre les tomates, entre les aubergines .. et voila. Le problème de l’herbe est réglé et la aussi on peut tout bouffer sans remords.

Chacun son gout !