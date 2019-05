Petit à petit Loiseau fait son nid

Attention ! Le p’tit Loiseau va sortir... Tiens rien ? C’est ça la Nathalie, rien ! Et il est abyssale ce rien, car, la pauvrette n’a eu de cesse de s’emmêler les pinceaux à la grande joie des échotiers ; quel délice de la voir sur une estrade en train de bredouiller un texte en lisant par-dessus ses lunettes et de se féliciter qu’un JP Raffarin ait décidé de supporter sa candidature... Raffarin souvenez-vous ? Il débuta sa carrière en amusant par ses imitations de Johnny Giscard et ses potes ; bon, lui au moins en faisait rire quelques uns, mais la Nathalie ? Se dire qu'elle va siéger durant 5 ans au parlement européen donne la mesure de ce qu’est cette institution : un paravent de chambre de bonnes pour soubrettes à trousser dixit le grand Khan démagogue.

Une tête de liste qui part au charbon sans programme, qui 2 semaines avant en annonce finalement un : « pour une Renaissance de l’Europe ». Dans un fascicule de 32 pages, construit sur le même modèle que celui de la présidentielle de 2017, 79 propositions, soit autant que le nombre d’eurodéputés français sont déclinées. Tout est construit (je l’ai parcouru) en phrases creuses, sans aucune moelle, mais qui ont du panache ; du macron remâché, recraché en se disant « ces cons ont marché une fois, alors pourquoi pas deux ». C’est un Loiseau fourrant au fond du bec à ses oisillons sa bouillie néo-con.

Pour mettre en avant Loiseau, Edouard Philippe a dû se remuer pour booster sa candidature, car faut dire que ça n’accroche pas, même au niveau des plus fervents supporters de la macronie. Une vidéo qui tourne sur Twitter [1] nous montre un militant qui vient dans un de ses meetings dire, « la campagne ne démarre pas », à quelques jours du scrutin et un autre , « tout le monde s’en fout ». Même les commentaires des lecteurs du Figaro tirent à vue « Le coup de la renaissance, on nous le refait à chaque fois. Mais la ficelle est devenue si grosse qu'on se demande qui peut bien encore tomber dans le panneau ? » [2] Ils/elles sont allés devant les Invalides et joués « à la mémoire de Simone Veil cette européiste convaincue »... A l’université du cynisme, ils seraient tous présidents. Par-dessus, on essaye de nous faire croire depuis 2 mois que LREM serait en tête des sondages... Sachant que tous ces instituts sont aux mains des oligarques des medias et quand on connaît les accointances d’Emanuel, il est fort à parier que tout est bidonné, comme « l’attaque » de la Salpêtrière.

Nat la gaffe

Il faut pour survivre mentalement en notre beau pays développer un sens de l’humour du désespoir en tentant de trouver à rire par l’observation de ce bal des vamps pires, Un exemple : Loiseau a choisi comme porte-parole LREM une nommée Lebec Marie... Alors que l’on découvrait ses liens anciens avec l’Extrême Droite, vla t’y pas quelle nous balance le mot malheureux de « blitzkrieg positive », pour définir la campagne LREM et pour faire bon poids elle eu « l'impression d'être une Romanichelle » à son arrivée à la tête de l'ENA... Ce qui donne le ton de ce qu’est l’ENA seulement en écoutant les bourdes de son ex-directrice...

Mélenchon avait fait très fort lors de la présidentielle avec ses hologrammes, alors la Nathalie qu’a un plus petit budget s’est fendue mi-avril d’une BD pour enfants intitulée « L'Europe en BD ». [3] Malheureusement pour Nat la gaffe, une des planches est diffusée sur Twitter. Elle met en scène un enfant polonais, qui affirme : « Moi, je suis Polonais. Eh bien, deux garçons qui se marient, en Pologne, même pas en rêve ». Et en avant ! les organisations croassant contre cette Loiseau là ! Elle a aussi son jeu vidéo : « La République en Marche a mis en scène Nathalie Loiseau, tête de liste du parti présidentiel, dans un jeu vidéo en ligne où elle doit combattre un Jean-Luc Mélenchon allié des Russes ou encore des figures jugées populistes comme Marine Le Pen ou Donald Trump ». [4] Vous allez voir, bientôt chez Macdo les gamins collectionneront les figurines Loiseau en pompier ou en gendarmette avec Louis de Funès et Darry Cowl.

Le savoureux de tout ça, c’est qu’en étant aussi nullissime que s’en est devenu un atout, comme un Pierre Richard, l’acteur gaffeur à chaussure noire, si populaire auprès des français. Il y a deux mois personne ne la connaissait, mais avec sa bourde journalière, eh bien c’est le stardum. Si elle n’était pas élue, il lui resterait les foires au vin ou les opérations dans les supermarchés, car, chacun le sait : petit à petit... Loiseau fait son nid !

Georges Zeter/mai 2019