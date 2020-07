Petit cordonnier, tu me fais tourner la tête !

Merci à rosemar de nous rappeler ce que sont (bientôt ce « qu’étaient » les métiers) les cordonniers

Aujourd’hui, les gens ont l’habitude de dire « mon métier c’est ceci ou cela » sans se rendre compte qu’ils n’ont plus de métier au sens propre du terme mais une fonction. Moins drôle, à l’évidence, le métier à été remplacé partout par des fonctions incluses dans un énorme dispositif qu’est devenu l’entreprise mondialisée.

Autre terme totalement erroné, l’entreprise mondialisée n’en est pas une mais est un dispositif d’exploitation et de rentabilité. Nuance ! Et l’on comprend mieux pourquoi la plupart des gens qui ont des « fonctions » ne sont pas souvent vraiment passionnés par leur... fonction. Et ceux qui affirment l’être malgré tout sont en général plutôt passionné par l’idée de gagner un peu plus à chaque « entretien annuel ».

La France a tenu le coup, bon an mal an, depuis le coup de la « crise de 2008 » parce qu’elle est l’un des pays d’Europe disposant d’un très important réseau de PME, donc d’artisans. Il restait pas mal de vrais métiers parmi ces artisans... mais le second coup de génie (diabolique) du « covid19 » est en train de détruire les 2/3 de ce réseau... demandons-nous pourquoi ?

Quant aux chaussures... on comprend le blues des authentiques cordonniers quand on voit que 9 paires de chaussures sur 12 sont en textiles (issu du pétrole !), en plastique et en caoutchouc... faudrait vraiment avoir envie de faire plastiquer réparateur...