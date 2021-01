Petite histoire de Wuhan et de son Laboratoire P4

Nous venons de « fêter » une année entière depuis que cette ville est entrée dans un vrai confinement qui va durer 76 jours pour ensuite retrouver une vie normale, sans masque obligatoire, sans amendes …

1/-Wuhan, une ville vue d’une drôle de manière par les „ médias ” :

Jusqu’en décembre 2019, Wuhan était quasiment inconnue du grand public, et soudain, en cette année de Grâce 2020 elle est devenue la ville dont on a le plus prononcé le nom quasiment dans tous les pays de notre planète. A partir de l’été 2020 cette ville a même vu arriver un afflux massif de touristes !

Initialement, dès janvier, nous avons pu voir ces pauvres gens qui tombaient raide morts dans les rues de la ville, dans l’indifférence générale. Incroyables ces chinois, ils font comme nous quand une jeune fille est agressée, ils filment ! Puis il nous a été expliqué que ce virus qui causait leur mort venait de leur marché aux animaux sauvages, où on trouve, entre autres, des grenouilles et des escargots, ce qui a choqué les anglais, habitués à la panse de brebis farcie (cf sketch de Jacques Bodoin https://www.youtube.com/watch?v=5qUyRnQDxk0 avec cette appréciation sublime „au début j’ai cru que c’était de la crotte, et après y avoir goûté j’ai regretté que ça n’en fût pas"). Malheureusement cela ne suffisait pas pour nous choquer, nous les français, donc on y a rajouté le pangolin et la chauve-souris (cf sketch de Pierre Desproges https://www.youtube.com/watch?v=YiQ5VBUSABc ce qui me permet de rappeler que le petit du Pangolin s’appelle Gérard). Ensuite on nous a appris que ce virus se promenait partout, et en priorité en Italie et en Espagne, mais qu’en France il n’était pas encore arrivé et qu’on pouvait voter.

Des petits malins qui avaient monté un canular avec un rapport sexuel entre un chinois et une chauve-souris se sont vus réprimander par le service „fake news" de nos décodeurs, on ne rigole pas avec une pandémie !!!

2/- Wuhan, une ville récente mais une longue histoire :

Wuhan, environ 10 millions d’habitants, est dans le Centre-Est de la Chine, c’est la capitale de la Province du Hubei (qui s’écrit 湖北省, qui se prononce Hu Bei Sheng et signifie Province du Nord du Lac). Le lac est le Dongting, alimenté par le Yang Tsé Kiang et le Huan, il est considéré comme le plus grand lac de Chine, toutefois sa superficie varie en fonction des crues des fleuves, de 4.000 à 20.000 km2. Il fait partie officiellement du Hunan ( qui s’écrit 湖南省 , se prononce Hu Nan Sheng et signifie Province du Sud du Lac). Cette ville officiellement créée en 1927 est composée de trois villes historiques datant du début de l’ère chrétienne, Wuchang, Hankou et Hanyang.

En 208 et 209 a lieu près de l’actuelle Wuhan la bataille de „la Falaise Rouge” (cf. Le Roman „Les trois royaumes” de Luo GuangZhong https://www.babelio.com/livres/Guanzhong-Les-trois-royaumes/521455 ) dans laquelle auraient été engagés plusieurs centaines de milliers de combattants et qui se termine par la coupure en deux de la Chine, une partie (Chine du Sud) centrée autour de la vallée/bassin du Yang Tse Kiang ( YangZi Jiang 扬子江 , aussi nommé Chang Jiang, ce qui signifie le Long Fleuve) et l’autre (Chine du Nord) celle du Fleuve Jaune (黃河 , Huang Hé, que l’on trouve entre autres écrit Hoang Ho sur certaines de nos cartes).

Lors des „Traités Inégaux” (traités imposés à la Chine, la Corée et au Japon par les puissances colonisatrices et notamment celui de Tien Tsin en 1858 – Guerre de l’opium) Hankou devient une des onzes villes ouvertes au commerce extérieur et cinq concessions s’y installent „de force”, dont une française, les autres étant allemande, japonaise, russe et anglaise. Et c’est à Hanyang en 1891 qu’est construite la 1ère aciérie, avec en parallèle la construction de la ligne de chemin de fer entre Beijing et Hankou, achevée en 1905.

Au début du XXème siècle on assiste à une tentative de découpage encore plus importante divulguée par un journal des USA

3/-au XXème siècle, tout change, d’abord jusqu’en 1949 :

Dans mon précédent article sur la Chine et le Xinjiang je mentonnais qu’en 1912 les nationalistes chinois renversent la dernière dynastie, celle des Qing (mandchous) qui régnait depuis 1644 ; l’actuelle Wuhan semble avoir été le point de départ de cette „révolution” avec la naissance de la République de Chine en 1912. Le Kuomingtang a comme objectif de reconquérir le pays livré aux „seigneurs de la guerre”, c’est Tchang Kaï Chek qui va se charger de cette reconquête dès 1926 et libère la provinde du HuBei. Créé en 1912 par Sun Yat Sen, le Kuomingtang qui dirige le pays (essentiellement la partie sud) s’installera à Wuhan en 1927. A cette occasion il est procédé à la fusion des 3 villes créant cette agglomération de Wuhan. Tchang Kaï Chek sera démis de ses fonctions suite au „Massacre de Shanghai”, quand son armée (aidée par les triades ?) exécute des civils et communistes chinois. C’est aussi à partir de cet événement que se concrétise la rupture entre le Parti Communiste chinois et le Kuomingtang, qui sera suivie en 1934 de la célèbre Longue Marche (rupture qui se terminera 20 ans plus tard par la victoire des communistes et la création de la république Populaire de Chine en 1949 ainsi que la création de la République de Chine - Taïwan, sur une île cédée au Japon en 1895 suite à la 1ère guerre sino-japonaise et connue également sous le nom de Formose). Parallèlement à ces événements le Japon envahit la Mandchourie en 1931 (une guerre éclair) et y crée l’Etat du Mandchoukuo. En 1937 le Japon lance une offensive contre l’est de la Chine, appelée „seconde guerre sino-japonaise”, cette guerre va durer jusqu’en 1945, quand les USA bombardent Hiroshima et Nagasaki et que l’URSS procède à la libération (ou occupation selon le camp qui en parle !) de la Mandchourie et d’une partie de la Corée, stoppant au niveau du fameux 38ème parallèle. L’URSS en profite aussi, grâce à l’appui de sa flotte du Pacifique, pour récupérer Sakhaline et occuper les îles Kouriles. On peut noter qu’en 1943 la France (Gouvernement de Vichy) rétrocède sa concession de Wuhan à la Chine.

4/-et depuis 1949 :

Dès 1949 et la victoire des communistes le gouvernement chinois investit lourdement dans le Hubei avec comme objectifs de faire de cette ville de Wuhan une capitale de l’industrie lourde, une capitale de l’industrie de pointe et des nouvelles technologies (China Optics Valley), et une capitale de la recherche ... tiens, tiens ..

C’est en effet en 1956 qu’est fondé à Wuhan un Laboratoire de Microbiologie qui deviendra Institut de Microbiologie en 1962. Avant lui avait été créée à Harbin, par les autorités japonaises dès 1932 et jusqu’en 1945, une Unité Militaire de Recherche Bactériologique, l’Unité 731, désormais reconnue comme coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. On y pratiquait des expérimentations sur des animaux et aussi sur des humains, les allemands n’ayant pas durant cette période, l’exclusivité de l’infâmie (https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_731 ). Précision : quand j’ai vécu et travaillé à Harbin des amis chinois m’ont parlé de cette période mais je n’ai pas pu visiter les camps (ou ce qu’il en reste).

En 2018 cet institut de Harbin obtient lui aussi le „Label P4”.

Quand au P4 de Wuhan il convient de noter que c’est sous la „forte influence” des autorités françaises qu’il y a été créé. Parallèlement à notre retour officiel (réinstallation d’un consulat) sur Wuhan on voit y arriver diverses sociétés, telles Peugeot-Dongfeng, Renault, Eurocopter, Schneider Electric, L'Oréal ou encore Pernod-Ricard... Début 2020 devait sortir des usines de Wuhan (lieu de conception-recherche) la 1ère Renault-Dacia 100% électrique à un „prix battant toute concurrence”. Finalement cette voiture nommée judicieusement „Spring” vient d’être lancée en Automne 2020, et bizarrement en évitant de mentionner Wuhan et la Chine https://www.largus.fr/actualite-automobile/renault-decouvrez-les-nouveaux-modeles-electriques-en-live-10441400.html

A Wuhan au niveau des nouvelles technologies la 5G est aussi de la partie, la course étant entre les USA, la Corée du Sud et la Chine. Finalement ce sera la Corée qui va mettre en service le 1er réseau 5G en avril 2019 (https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Coree-Sud-remporte-course-5G-2019-04-07-1201014024 ).

Dès le début des années 2000 la France est engagée aux côtés de la Chine dans la recherche médicale. „En 2003, le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère frappe la Chine. Le pays a besoin d’aide. Le président Jiang Zemin, dont le mandat s'achève, est un ami du Docteur Chen Zhu. Ce Shanghaïen francophile a été formé à l'hôpital Saint-Louis, dans les services d’un proche de Jacques Chirac, le professeur Degos. Lorsque Hu Jintao succède à Jiang Zemin, Jean-Pierre Raffarin va rencontrer le médecin. Puis, en octobre 2004, lors d'un voyage à Pékin, Jacques Chirac scelle une alliance avec son homologue chinois. Les deux pays décident de s’associer pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes. Ce partenariat semble d’autant plus nécessaire qu'un autre virus, celui de la grippe aviaire, le H5N1, vient frapper la Chine.” (source France Culture).

C’est la création des Laboratoires P3 qui est décidée. Mais cela ne suffit pas, la France et la Chine décident donc de créer à Wuhan un laboratoire de type P4 (id. De Très Haute Sécurité Biologique). Il en existe déjà une trentaine disséminés dans différents pays, nous ne voulons pas être „à la traîne” . Sur le lien suivant on trouve la liste des laboratoires P4 officiellement connus dans le monde https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire_P4 , ceux liés aux armées fonctionnant bien évidemment „en toute transparence militaire” !

Un 1er accord est signé en 2004 sous Jacques Chirac par Michel Barnier (ce dernier semble ne pas s’en vanter), en 2008 c’est Alain Mérieux qui co-dirige le Comité de Pilotage et c’est sous Nicolas Sarkozy que les travaux commencent, en 2010, avec l’aval de l’OMS. En 2017, sous François Hollande, Bernard Cazeneuve et Marisol Touraine se rendent en Chine et annoncent envoyer à Wuhan 50 chercheurs spécialisés dans ce domaine, et ce sur une durée de 5 années. Accompagne cette délégation Yves Lévy, Directeur général de l’INSERM et époux de Madame Buzyn. (cf. Discours de B. Cazeneuve https://www.vie-publique.fr/discours/202272-declaration-de-m-bernard-cazeneuve-premier-ministre-sur-la-cooperatio ). Le laboratoire P4 sera officiellement mis en fonction en janvier 2018, à l'occasion de la visite d'Etat de Emmanuel Macron en Chine, les chefs d'Etat des deux pays ont signé des accords sur la coopération bilatérale et ont publié une déclaration commune, indiquant : "la Chine et la France conduiront des recherches de pointe conjointes sur les maladies infectieuses et émergentes, en s'appuyant sur le laboratoire P4 de Wuhan". Le domaine médical et sanitaire constitue une partie très importante de la coopération bilatérale entre les deux pays. http://french.xinhuanet.com/2018-05/10/c_137169033.htm

On peut noter que les USA suivent eux aussi de très près ce Laboratoire P4, qui est en liens avec celui de Fort Detrick, dont on ne peut pas affirmer que ce dernier soit au dessus de tout soupçon en ce qui concerne la Maladie de Lyme et une épidémie aux USA (https://www.sudouest.fr/2019/07/19/une-experience-qui-a-mal-tourne-pourrait-elle-etre-a-l-origine-de-l-epidemie-de-lyme-aux-etats-unis-6351349-4803.php ) .

On peut noter que les allemands ont eu également des mésaventures dans leurs manipulations : Année 1967, laboratoire Behring de Marburg, Allemagne. Des chercheurs travaillent sur un vaccin à partir de cellules rénales de singes verts (Cercopithecus Aethiops) provenant d'Ouganda. Au cours des travaux, des erreurs de « manip » se produisent. Trente et un membres du labo sont brutalement atteints de violents maux de tête et d'une faiblesse extrême et, au sixième jour, de signes hémorragiques. Sept d'entre eux en mourront. Au même moment, des cas semblables se déclarent dans des labos à Francfort et à Belgrade (Yougoslavie) –Source Les Echos (https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/coronavirus-les-laboratoires-de-recherche-p4-en-7-questions-1199573 )

Bref, cette affaire de virus échappé de Wuhan et de laboratoires militaires semble concerner bien plus que les seuls chinois et peut expliquer la façon dont la France a rapatrié de Wuhan, fin janvier et en février, des français via les aéroports militaires de Istres et Creil et a laissé certains des passagers partir chez eux en toute tranquillité, sans aucun test ni mesure de mise en quarantaine !On n’allait quand même pas communiquer „au bon peuple” la liste de nos militaires et scientifiques en poste là-bas, même porteurs de virus ... ni celle des ressortissants d’autres pays de l’U.E. qui ont profité de ce voyage.