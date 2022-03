Petite réflexion stratégique à l’usage de ceux qui se disent encore de gauche

Nous sommes désormais à moins de 3 semaines du premier tour des élections présidentielles en France et l’horizon s’éclaircit enfin : il ne reste aujourd’hui (sauf coup de théatre de dernière minute) que 3 candidats susceptibles de se retrouver au second tour :

Macron/LePen

Macron/Melenchon

LePen/Melenchon

Il est certain que le duel Melenchon/LePen a très peu de probabilités de se produire, et ce même si la popularité réelle de Macron est certainement bien inférieure à celle donnée par les sondages qui comptent sur l’auto-réalisation de leurs prédictions.

C’est d’ailleurs sans doute l’hypothèse dans laquelle Mélenchon a le plus de chances de l’emporter au second tour, mais cela ne remet pas en cause le « schéma tactique » dans lequel j’envisage ma réflexion.

Mon prisme de lecture étant la victoire de Mélenchon, ma réflexion s’adresse logiquement et en priorité à tous ceux qui se prétendent « de gauche ».

Et avant d’appeler à voter Mélenchon, il faut constater que NE PAS voter Mélenchon c’est d’abord abandonner toute idée de gauche au pouvoir pendant 5ans supplémentaires, et surtout prendre le risque de voir Le Pen présidente. Il ne faut pas négliger la détestation dont Macron est l’objet, et très nombreux sont ceux qui s’abstiendraient lors d’un second tour Macron/LePen.

Pour ne pas se retrouver encore face à cette contrainte d’un second tour Macron/Lepen, nous avons donc l’opportunité historique de ne pas faire deux fois la même erreur : vous avez voté « utile » avec Macron en 2017 ; regardez le résultat, et pour couronner le tout regardez aussi le programme : les devoirs avant les droits, l’arrogance et le mépris, McKinsey et le programme de Sarkozy de 2012, le même que Pécresse, que LePen, que Zemmour, à quelques nuances près. Entre droite et extrême-droite

Rendez-vous compte que nous pouvons aujourd’hui nous offrir un vrai choix de second tour Mélenchon/Macron, en évitant Le Pen à coup sûr !!

Si ensuite et durant la campagne vous êtes plus convaincu par Macron que par Mélenchon libre à vous de voter pour qui vous voulez, mais sans regret ni rancoeur….

Sachez aussi que tout autre choix que Mélenchon au premier tour ce n’est pas seulement le risque pour vous de nous retrouver avec Le Pen au pouvoir, mais aussi celui de vous CONTRAINDRE de voter Macron au second tour.

Réfléchissons bien à ce que nous voulons

n’hésitez pas à lire le programme de l’AEC (l’Avenir En Commun), et franchement si il ne vous donne pas envie…

Caleb Irri

