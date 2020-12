Petite vie de saint Antoine de Padoue par Valentin Strappazzon

Valentin Strappazzon est un franciscain conventuel qui a travaillé sur la version intégrale des Sermons des dimanches et des fêtes des saints de saint Antoine de Padoue. Ce nouvel ouvrage consacré à « ce saint si apprécié de tous » nous permet de (re)découvrir « l’image attachante » de Fernando Martins de Bulhões, bien plus connu sous le nom de saint Antoine de Padoue.

Pour écrire une biographie, il convient de disposer de documents relatifs à la personne étudiée. Dans l’avant-propos nous lisons : « La principale source, interne, d’information sur la personnalité d’Antoine de Padoue est constituée par ses propres écrits. Plusieurs ouvrages lui sont attribués, mais un seul a été retenu par la critique ». Il s’agit du titre mentionné plus haut « qui ne contient pas d’indications autobiographiques proprement dites ; il révèle en revanche une profonde connaissance des Ecritures, une vaste culture théologique et profane, une grande rigueur intellectuelle, une personnalité forte, cohérente, capable d’enthousiasmes et d’élans mystiques, douée d’une grande sensibilité et d’une grande foi ».

L’auteur rappelle qu’Antoine « est originaire de Lisbonne, ce qu’ignorent souvent ceux qui le vénèrent sous le nom d’Antoine de Padoue. C’est pourtant bien au sein d’une famille portugaise, dans un pays imprégné de l’esprit de reconquête sur la présence musulmane, qu’il a vécu son enfance et sa jeunesse ». Il précise également ce qui suit : « C’est dans les monastères prestigieux de Lisbonne et de Coïmbra qu’il a reçu une formation humaine et spirituelle, avant de devenir franciscain, prédicateur, missionnaire et enseignant en Italie et en France ».

Strappazzon n’oublie pas également d’aborder « le culte ?Antonin, très vivant auprès de la tombe d’Antoine à Padoue, de sa maison natale à Lisbonne et en beaucoup d’autres lieux qui rappellent son passage ».Néanmoins, il ajoute à raison que « ces fruits spirituels, en un mot, sont la preuve la plus évidente que le culte de saint Antoine est non seulement exempt de tout soupçon de superstition, mais s’avère en fait fécond pour le témoignage de l’Evangile et la vie du chrétien ».

Antoine de Padoue continue encore de marquer les esprits et les âmes. Sa vie fut brève mais son impact dépasse tout ce qu’il aurait pu imaginer : « Saint, culte populaire, Docteur de l’Eglise, modèle évangélique, théologien, écrivain et défenseur des pauvres, homme spirituel ». Strappazzon avoue volontiers son espérance avec la publication de ce livre très intéressant : « Qu’il nous soit permis d’espérer que cette nouvelle figure du Saint que nous aimons, d’une profondeur et d’une richesse qui égale celle des grands mystiques, trouvera l’accueil de tous les lecteurs qui nous ont accompagnés jusqu’ici ».

Pour comprendre sa vocation, ou la raison de celle-ci, tous les biographes estiment que « ce qui amena Fernand à quitter les chanoines réguliers fut le martyre des cinq franciscains, et son propre désir de donner sa vie pour le Christ ». Ces frères furent envoyés au Maroc par François d’Assise qui entendait convertir les Maures. Cependant, cette vocation reposait aussi sur « l’amour qu’il portait au Christ et aux hommes. Cet amour le poussait à annoncer l’Evangile aux musulmans à la manière de François, par le témoignage et, si nécessaire, au risque de sa vie ».

Toutefois les voies du Seigneur sont impénétrables et Antoine passe finalement sa vie en Europe et non Afrique. L’auteur nous emmène sur les pas de ce prédicateur hors pair qui fonda des écoles de théologie en Italie et en France. Douceur, puissance du verbe, maîtrise de l’Ecriture, sermons puissants, voilà comment nous pourrions résumer la vie de ce grand saint en quelques mots.

L’auteur rapporte que « si l’homme choisit la vérité, comme l’enseigne Antoine, il doit la chercher et la servir toute sa vie ». Nous ne pouvons que nous joindre à Strappazzon en souhaitant que les lecteurs défendent constamment la vérité comme le fit Antoine de Padoue avec talent, bienveillance, le tout animé par un véritable esprit chrétien.

Franck ABED