Pétition contre l’entrée de l’Ukraine en Europe

Les citoyens sont préoccupés par la stabilité de l'Ukraine en Europe et nous sommes profondément inquiet de la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'Union Européenne. L'Europe traverse actuellement une période d’instabilité économique et politique. L'entrée de l'Ukraine pourrait exacerber ces problèmes. Thierry Paul Valette

Une pétition se dresse contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe :

https://www.change.org/p/non-%C3%A0-l-ukraine-dans-l-europe

L’Ukraine a ses propres défis à relever, notamment une économie en difficulté et des tensions politiques internes (source : Banque Mondiale), la gangrène de la corruption. Il est essentiel pour nous tous que ces problèmes soient résolus avant toute considération d'une adhésion à l’UE.



L'adhésion de l'Ukraine ne peut qu'avoir des conséquences sérieuses et profondes pour l'Union européenne. Il n'est nullement question de fermer les yeux sur l'invasion brutale de la Russie en Ukraine mais d'ouvrir les yeux sur la capacité et les conséquences de l'entrée de l'Ukraine au sein de l'UE.

L'adhésion de l'Ukraine déplacerait le centre de gravité de l'Europe vers l'Est avec toutes les conséquences géopolitiques qui subviendraient, c'est-à-dire l'ouverture d'un nouvel axe Varsovie-Kiev. De facto l'axe Paris-Berlin verrait un axe concurrent qui changerait les équilibres des forces en Europe. Même si l'Ukraine est un pays pauvre, elle deviendrait la 5 ième puissance européenne et remettrait en cause la cohésion européenne.

Nous devons pas oublier les conséquences démocratiques de l'entrée de la Hongrie et la Pologne qui avaient rejoint l'UE en 2004 et avaient été sanctionnées pour avoir porté atteinte à l'état de droit et à la démocratie.

L'Ukraine s'use structurellement et industriellement par la guerre, son économie est sclérosée et les investissements rares. Les débats autour de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE soulèvent finalement de profondes questions existentielles sur le bloc lui-même.

SI nous mettons de côté la problématique de la corruption en Ukraine, pour la France les conséquences financières sont bien réelles. L’adhésion de l’Ukraine à l’UE entraînerait la fin de la PAC actuelle. En entrant dans l'UE, l'Ukraine recevrait 186 milliards d'euros sur sept ans et deviendrait, notamment, le plus grand bénéficiaire des subventions agricoles, devant la France. Les états membres qui sont actuellement des receveurs nets deviendront des contributeurs nets.

Pour toutes ces raisons, nous demandons aux dirigeants européens de prendre en compte les préoccupations exprimées ici avant toute décision concernant l’adhésion future de l’Ukraine à l’UE.