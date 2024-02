[Pétition] De l’argent pour les JO, mais pas pour les hôpitaux !

Gaspillage d'argent public, choix anti-démocratique, cynisme social, cynisme climatique, pollution, bétonisation, propagande... Les Jeux Olympiques 2024 et 2030, aucun pays n'en voulait, sauf notre beau et grand président, enfin fier de remporter une, puis deux victoires (dans des matchs ne comptant aucun adversaire). Pour notre président si chahuté, l'heure de gloire a sonné !

En mars 2020, lors du premier confinement, Emmanuel Macron nous expliquait qu'il allait reconstruire notre système de santé : « un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital ». En 2024, loin de s'être amélioré, notre système de santé se porte plus mal que jamais. Des patients attendent huit heures, dix heures, douze heures dans les couloirs des urgences avant de voir un médecin (certains meurent entre temps). Dans les campagnes, dans les petites villes, dans les grandes métropoles, les médecins manquent. Impossible pour de nombreux citoyens de trouver un rendez-vous chez un dermatologue, un dentiste, un ophtalmologue... Impossible pour de nombreux citoyens de remplacer leur médecin traitant parti à la retraite... Les pénuries de médicaments se multiplient : antibiotiques, antidiabétiques, anticancéreux... Débordés, infirmières, infirmiers, médecins, laboratoires d'analyse multiplient les grèves... Mais Emmanuel Macron continue de nous expliquer qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l’État, qu'il faut faire des économies... Pas le choix : il faut augmenter les franchises médicales, diminuer les remboursements... Dans les secteurs des transports publics, de l'éducation, de l'agriculture, de la biodiversité ou de la justice, la situation n'est pas beaucoup plus reluisante.

Pourtant, malgré ce manque de moyens, Emmanuel Macron réussit à trouver l'argent pour organiser les Jeux Olympiques... Des milliards sont mis sur la table pour Paris 2024... Et comme si cela ne suffisait pas, Emmanuel Macron trouve encore de l'argent pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 ! Emmanuel Macron préfère investir ces milliards dans quelques semaines de battage médiatique plutôt que dans un système de santé en voie de démolition. C'est son choix, mais est-ce le nôtre ?

Tous les jours, le gouvernement explique aux Françaises et aux Français qu'il faut faire des économies d'énergie, baisser le chauffage, moins utiliser sa voiture... Tous les jours, on nous parle de rénovation énergétique, d'empreinte carbone... On nous prend la tête avec des règles incompréhensibles autour des Diagnostics Performance Energie (DPE), des Zones à Faible Emission (ZFE) ; règles qui ne font que pénaliser les plus modestes (car ce sont généralement les plus modestes qui possèdent les logements les plus vétustes qui perdent de la valeur à cause des DPE ; car ce sont généralement les plus modestes qui possèdent les voitures interdites dans les ZFE). Et à côté de toutes ces prises de tête, devinez quoi, les Jeux Olympiques ne posent aucun problème... Paris 2024, des jardins partagés rasés en Seine-Saint-Denis ? Aucun problème (pour les organisateurs, pas pour la justice) ! Paris 2024, des dizaines de millions de billets d'avion ? Aucun problème ! Paris 2024, un trafic routier qui risque d'exploser en pleine canicule ? Aucun problème ! Alpes 2030, des millions de billets d'avion ? Aucun problème ! Alpes 2030, un trafic routier qui explosera dans les vallées polluées d'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie ? Aucun problème ! Alpes 2030, la construction de bâtiments qui seront ensuite vides 90 % du temps ? Aucun problème ! Alpes 2030, la construction d'une armée de canons à neige ultra-énergivores ? Aucun problème ! Alpes 2030, la construction de nouvelles remontées mécaniques sur des domaines à l'avenir incertain ? Aucun problème ! Alpes 2030, la construction de nouvelles retenues collinaires ? Aucun problème ! Alpes 2030, la construction de deux gigantesques patinoires à Nice, l'une des villes les plus chaudes de France (qui compte déjà une grande patinoire) ? Aucun problème ! En revanche, lorsqu'il s'agit du Qatar et de ses stades climatisés, quel scandale ! Qu'on nous explique pourquoi les Françaises et les Français doivent se serrer la ceinture tous les jours à cause de l'urgence climatique et pourquoi lorsqu'il s'agit des Jeux Olympiques, l'urgence climatique semble ne plus exister...

Comment ne pas être fatigué par tous ces médias qui nous expliquent depuis des mois que nous sommes tous ravis d'accueillir les Jeux Olympiques ? Ces médias sont-ils représentatifs de la pluralité des opinions ou cherchent-ils à influencer l'opinion ? Avec les JO 2030, la France (0,8% de la population mondiale) est sur le point d'accueillir les JO pour la 7e fois en 60 éditions (soit 12% des éditions), ne serait-ce pas excessif ? Quant aux valeurs de l'olympisme, ne ferait-on pas mieux de mettre en avant l'entraide, la coopération, la contemplation... plutôt que la compétition ? Et durant chaque olympiade, la quasi-disparition médiatique du dopage, n'est-elle pas suspecte ? Comment expliquer qu'il soit possible pour un sportif dopé d'être « contrôlé 500 fois sans échouer à un test antidopage » ? Tout ce tapage ne serait-il pas une gigantesque mascarade ?

Et devinez pourquoi la France est systématiquement sélectionnée pour organiser les Jeux Olympiques... Tout simplement parce que la France est le moins démocratique des pays candidats aux JO. Pour les JO 2024, Hambourg, Rome et Budapest ont renoncé à leur candidature à cause des contestations locales (référendums, pétitions). Paris a été choisi sur « une liste » comptant un seul candidat. Quel exploit ! Pour les JO 2030, la Suisse et la Suède n'ont pas été retenues par le Comité international olympique (CIO), car ces deux pays voulaient lancer des référendums sur le sujet. Le CIO a flairé le danger et a préféré retenir la candidature du pays qui ne voulait pas organiser de référendum : la France.

Lorsque j'étais jeune, on m'expliquait que la France avait le meilleur système de santé du monde, que la France était une belle et grande démocratie... « Les gouvernements de Macron » détruisent nos services publics et notre démocratie. Ils nous imposent des choix politiques sans avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale ; et jamais ne leur vient à l'idée d'organiser votations ou référendums... N'acceptons pas ce déclin démocratique. N'acceptons pas que nos impôts soient gaspillés. Pour les JO 2024, c'est trop tard — quoique ? Mais, pour les JO 2030, tout se joue maintenant. Ne nous laissons pas muselés : exigeons un référendum — et gagnons-le.

Pétition pour l'organisation d'un référendum sur les JO 2030 : lien.

Texte de Gaspard Bachassons, février 2024. Lien vers Chroniques d'une poussière.