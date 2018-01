Pétition : Non aux aquariums mobiles « Aquatic Shark »

Suite à de nombreuses plaintes concernement le mauvais traitement des espèces aquatiques, des cititoyens demandent son interdiction : La pétition.

La société Deep BlueShark, qui existe depuis 1983 et basée à Avignon, transporte ses requins, otaries et des piranhas partout en France pour ses spectacles.



La détention d’animaux sauvages en captivité est aujourd’hui régie par le code de l’environnement, articles L. 413‐1 à L. 413‐5 et ses textes d’application.

La réglementation relative à la détention des animaux sauvages vise plusieurs objectifs, entre autres :

. Respecter les équilibres écologiques et préserver la biodiversité.

. S’assurer du bien‐être des animaux dans les structures qui les accueillent.

. Satisfaire les besoins physiologiques des animaux en captivité.



Or, il est impossible d'élever ces espèces dans de bonnes conditions et de respecter leur besoins physionomiques alors qu'elles sont enfermées dans des camions, dans le noir, durant de longs jours, en attendant l'installation des "piscines". Leur faire subir des kilomètres de transport dans des cages ne fait pas partie du bien être animal.



L'habitat naturel des otaries se trouvent en mer, ocean.. Celle des requins aussi !

Les piranhas, eux sont friands des eaux douces.. des rivières d'Amérique du Sud.



En aucun cas, un cirque aquatique, un aquarium mobile ne peut prendre des engagements sur le bien être animal, surtout si l'on en croit certains témoignages et certaines photographies : Une dizaine de requins tassés dans une piscine remplie à quelques centimètres d'eau, des otaries derrière leur cage baissant la tête et ayant des comportements anormaux..

Aquatic Shark a déjà reçu de nombreuses plaintes et beaucoup de mairies refusent maintenant sa venue.



Il est temps de dire NON aux à cette marchandisation de l'animal sauvage.



Les Pernois n'en veulent pas. Les français n'en veulent plus

Signez la pétition en ligne : Non à Aquatic Shark à Pernes les Fontaines, et partout en France !