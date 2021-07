Peuple de France, reprends tes libertés !

Aujourd’hui 17 juillet 2021, des Français (j’aurais aimé pouvoir dire les Français) sont dans la rue pour manifester et défendre ce qui n’aurait jamais dû être nécessaire de défendre dans un pays tel que la France : leurs droits fondamentaux. Celui de vivre libres sur leur sol, de pouvoir jouir pleinement de leurs droits de citoyens, celui d’être traités en êtres humains, car il faut bien le dire, quand les chiens ne sont pas interdits en terrasses des cafés mais le non-vaccinés oui, comment croire que l’on soit traité en êtres humains à part entière ?

Oui, c’est dramatique d’écrire cela, mais des millions de Français sont aujourd’hui bafoués dans leurs droits fondamentaux, et au-delà de l’obligation vaccinale tout à fait inique, ils sont traités en parias dans leur propre pays, sous les yeux effarés des peuples étrangers, sauf de la Chine bien entendu qui se réjouit de voir la démocratie française appliquer les mêmes mesures qu’elle. À ce titre, ce ne devrait pas être des milliers, mais des millions de Français descendant dans les rues pour rappeler que des droits fondamentaux ne s’enlèvent pas et qu’ils se reprennent si besoin est. Espérons que ce peuple ne s’habituera pas trop profondément à brandir des pass honteux pour vivre, ou à demeurer paria, car dans les deux cas, ce n’est pas là être Français.

Certains croient les mots du président, de ses ministres, ceux qui disent que c’est la liberté que de brandir un papier pour passer ou se voir refuser l’entièreté des lieux publics. Comment peut-on être à ce point aveugle à la réalité ? Imagine-t-on demain un titulaire du pass passer devant un non-titulaire pour prendre le train, entrer dans un musée et faire comme si de rien n’était ? Mettons à la place de ce non titulaire un homme noir, un homme juif, un intouchable indien et imaginons la photographie d’une telle scène. Voilà la France du XXIe s. Certains disent, ce n’est pas pareil, c’est faire des amalgames, même pourrir l’histoire. Je suis d’accord, cette ségrégation ne reflète pas la réalité historique de ce qu’on put être l’Apartheid ou la Shoah, c’est une évidence, mais il n’en reste pas moins que cette photo honteuse aurait eu sa place dans l’Amérique des années 30, dans l’Inde d’aujourd’hui, dans la Russie du XIXe s. Seulement nous parlons bien de la France, jadis phare culturel et des droits de l’homme, aujourd’hui entre les mains d’individus qui ruinent ses forces, étouffent ses valeurs, la jettent sur les pavés comme un proxénète le ferait de sa prostituée.

Certains individus aussi clairvoyants qu’un charlatan de fête foraine imaginent que le conflit oppose aujourd’hui antivax contre provax, des complotistes contre des moutons. Mais il est évident qu’il ne s’agit nullement de ça, et que le véritable conflit a toujours été celui des libertés, autant d’un côté que de l’autre. Les véritables dangers dans ce pays sont ceux qui tout en se drapant du linge blanc de la solidarité poussent l’égoïsme jusqu’à refuser aux autres les droits dont ils usent. Ce sont autant les diseurs de n’importe quoi véritablement complotistes, car il en existe, que les provax forcenés adeptes de la dictature hygiéniste au point même de la faire passer avant les fondements de leur pays. Non, même hygiéniste la France ne sera jamais une dictature. Elle n’a rien à faire dans ce cercle. Le problème n’est pas d’être vacciné ou pas, mais de savoir si l’on veut sortir de cette crise dans le respect de nos valeurs, de nos libertés, en état libre et respectueux des droits fondamentaux, ou sortir de cette crise en s’étant abandonné à la tentation si forte du totalitarisme. Celui-ci, il est vrai, faisait jouir les médias au début de l’épidémie qui voyaient dans l’action chinoise une source ineffable de plaisir consommé. Pourquoi donc les politiques français ne se prendraient-ils pas à rêver d’avoir un peuple si docile, d’avoir une autorité si aisée, partagée entre la carotte et le fouet ? On le voit d’ailleurs, les gens n’ont nullement peur de la covid mais du confinement. « Si vous n’êtes pas sage, vous aurez un confinement ! » disent les puissants, alors le Français reste sage, même s’il ne sait pas pourquoi il serait confiné puisqu’absolument rien ne le justifie. Ah si, il y a le fameux variant delta dont on se garde bien de relayer la létalité et la dangerosité, étant entendu que de ce point de vue les chiffres sont au plus bas depuis un an. Alors, on communique essentiellement à propos de sa contagiosité. Oui, d’accord, mais une maladie contagieuse n’est pas suffisante pour justifier l’immobilisation d’un pays.

Bref, le gouvernement français commande à la chinoise, à coup de menaces, de chantage contrebalancés par des paroles doucereuses, quasiment mielleuses et une communication digne du petit père des peuples. Emmanuel Macron avec son béret basque sur le tour de France, comme c’est mignon et si français ! Cela efface sûrement dans quelques esprits le fait qu’il ait jeté la France et l’eau du bain quelques jours plus tôt dans la fosse à purin. Fosse où on était conduit nombre de Français. Cela convainc. Comment en douter ? Après un an de torture partagé entre privations, confinements, obstacles en travers de tous les aspects du quotidien, beaucoup sont prêts à renoncer à leurs droits comme l’innocent est prêt à avouer un crime qu’il n’a pas commis. C’est un fait, aujourd’hui c’est la lassitude, la peine, la désespérance qui jettent des millions de Français dans l’idée qu’il vaut parfois mieux se débarrasser de « vaines valeurs » et accepter le cheminement inéluctable vers un pouvoir totalitaire qui, après tout, nous veut du bien. Brisez les âmes, brisez le courage, vous obtiendrez docilité et soumission, c’est là le premier chapitre du livre du bon geôlier.

Mais tout n’est pas perdu, car il subsiste également des milliers, que dis-je, des millions de cœurs battants, d’âmes vigoureuses, de gens qui, vaccinés ou non, savent que rien n’est supérieur aux acquis de deux-cents ans de luttes, de combats, d’engagements pour ne pas être à l’image de notre ennemi. Il a fallu cravacher dans les rues, dans la boue, dans les caves pour faire de la France un pays où chacun, quelle que soit sa différence, a les mêmes droits que son voisin. Cela est un principe inaliénable, forgé dans l’airain de nos valeurs, de notre éthique et de nos espoirs futurs. C’est dans ce principe qu’il faut trouver la force de lutter, de résister, d’ébranler même ceux qui pensent qu’on peut briser la volonté d’un peuple en l’oppressant, en le divisant. Comment imaginer les Français divisés face à cette évidence : nous sommes frères, nous avons les mêmes droits, les mêmes devoirs, qui peut donc exiger que tu restes à la porte quand je peux rentrer ?

Il est évident qu’on ne peut croire la flamme éteinte, l’espoir vaincu, et ainsi que la boue redonne aux corps usés une nouvelle jeunesse, assurément la France ressortira plus forte et plus belle d’avoir été ainsi traînée et piétinée dans la fange. Une force et une énergie que des individus sans clairvoyance croyaient épuisées, étouffées, vaincues sous le poids du confort, de l’indolence et de l’oppression s’élèveront à nouveau, retentiront, et l’on verra la France trembler, non plus de peur et de faiblesse, mais des chants de victoire et de l’espoir retrouvé.

C’est aujourd’hui un combat pour la France qui se joue. Les mots sont venus des oppresseurs. Celui de « Guerre » a été prononcé. Le tort revient toujours à celui qui l’engage, et on le sait, lorsque des Français défendent la France, même si elle ploie, même si elle souffre, la victoire leur revient toujours. C’et aujourd’hui un combat pour la France, pour ses valeurs, pour ses fondements, et le temps n’est plus à tendre l’autre joue. Combien de libertés encore seront bafouées, combien de droits fondamentaux ? Une piqure peut-elle conditionner l’existence d’un homme ? À cette dernière question, ma réponse tient en un « Non » catégorique ; elle tiendra toujours en ce « non ». Je me fiche bien de savoir ce qu’est mon compatriote. Il est mon compatriote et cela seul me suffit à savoir que s’il n’est pas traité comme je le suis, quelle qu’en soit la raison, alors je ne foule plus le sol français mais celui d’une dictature qui nie son nom.

Demain et tous les jours aussi longtemps que la France sera bafouée, que les libertés seront piétinées, montrons à l’oppresseur que jamais il ne brisera le courage des Français ni l’énergie d’un peuple qu’aucune chaîne ne saurait tenir.

Alexandre Page, écrivain, paria en son propre pays