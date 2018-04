Peuple désorienté et manipulé

Il est assez difficile de comprendre les réactions et les motivations de ce peuple qui depuis des décennies est exposé aux vents médiatiques qui tentent de les abêtir ou de les décérébrer.

A coups de téléréalité, des rêves d’Eldorado, d’iles paradisiaques, de palaces et de grosses berlines, ils veulent faire croire au peuple que c’est possible, qu’ils peuvent y accéder. Mais la vérité est tout autre car ces rêves ne se réalisent que pour une infime minorité qui vit grâce à la soumission de la grande majorité. Alors pour y parvenir on abreuve le peuple de mensonges, de contres vérités afin de le gagner à sa cause ou du moins l’isoler dans un égoïsme ne s’attachant qu’à un intérêt éphémère, personnel et individuel bien loin de la cause collective.

Dans ce fatras de comportements, on trouve 3 grandes catégories :

1°) La classe des nantis environs 15% de la population représentée les riches (patronat cadres supérieurs) mais qui détiennent à eux seuls les banques, les grandes entreprises et les moyens d’informations.

2°) une classe moyenne soit environs 25% de la population (petits patrons, artisans, commerçants, cadres, employés), qui croient appartenir à l’élite soit par leurs fonctions soit par leurs illusions. Cette catégorie tend à disparaitre car même s'ils ne l’avouent pas, pour eux aussi, la situation économique est difficile. Rappelons que cette catégorie dépend essentiellement du pouvoir d’achat de la population.

3°) la classe des ouvriers représentée à environs 60%, qui sont les plus nombreux, qui le plus souvent sont mal payés, les chômeurs qui survivent souvent grâce à la solidarité (banque alimentaire, restos du cœur, etc.).

Par quelle alchimie 85% du peuple peut-il accepter voire supporter toute ces injustices et ces inégalités ? Comment cette minorité de profiteurs peut-elle continuer, en toute impunité, à abuser tout un peuple en lui faisant croire qu’elle ne veut que son bien-être ?? Ces adorateurs du veau d’or ne connaissent que deux mots « Rentabilité » et « profits ».

Depuis l’avènement de Macron et de sa clique, tous suppôts du Capital, la situation, loin de s’améliorer, empire.

En un an, ce gouvernement politico-patronal a déjà prélevé sur le dos de 90% de la population environs 24 milliards d’euros et a fait cadeau de plus de 12 milliards d’euros aux 10% restant de la population !!!

OU EST LA JUSTICE ET L’EGALITE ??

Est-ce cela qu’est devenue la République ? : un générique de la monarchie !