Je ne suis pas dégoûté du discours du Président de l'Etat français, mais de l'attitude lâche des Français dans leur large majorité.

Peuple lâche et veule !

Les Français sont-ils le peuple le plus lâche de l’Europe ? Du monde ?

Au point de soutenir et même d’appeler (en majorité) de tout cœur les initiatives de leurs gouvernants, quelles qu’elles soient ? Jusqu’aux plus débiles. Du moment qu’ADMINISTRATIVEMENT on prenne les choses en mains… via un confinement, via des tests, via des vaccinations et maintenant via un passeport sanitaire… Et demain ? Demain ! je n’ose y penser !

C’est à croire qu’il en est ainsi, que nous sommes lâches et que le BIEN général nous est indifférent.. À une condition toutefois, c’est que chacun de nous, personnellement, puisse prendre la tangente. Avoir sa déclaration sur l’honneur en bonne et due forme, se faire tester, être vacciné et avoir son passeport… C’est ce que le Français appelle « ses libertés » qui bien sûr doivent être gratuites pour tous, car la France c’est l’égalité !

Le phénomène le plus marquant de la soirée de ce lundi 12 juillet 2021, ce n’est pas le discours de Monsieur Confinement, alias Testeur, alias Vaccinateur, alias Passeporteur. On savait avant qu’il ne parle à quoi on avait à s’attendre. Et il ne nous a pas déçus… Il a une nouvelle fois déclaré la GUERRE !

Le phénomène le plus marquant de la soirée, c’est sur Doctolib qu’il s’est passé. À mesure que le gars parlait, le site de rendez-vous se voyait débordé de prises de rendez-vous, jusqu’à 20 000 par minute. Autrement dit, tout cela, je m’en fous, du moment que moi, mes vacances, mon restaurant, mon centre commercial, mon théâtre, etc.

Et une fois de plus la presse a pu se déchaîner en faveur de la DISCIPLINE qui seule sauvera la France et le monde. Une discipline à laquelle il faut tout sacrifier, et avant tout le BON SENS et la PENSÉE elle-même.

Français, j’ose vous le dire, vous vous êtes (une fois de plus !) montrés quasi répugnants. Faudra-t-il vous menacer d’appeler la honte sur vous et sur votre descendance ?

C’est ce qui vous menace, une menace contre laquelle il n’existe aucun vaccin.

Jacques De Cock

auteur de La fin de l’État

p.s. Au terme de cette invraisemblable psychose de 18 mois déjà, on en viendra obligatoirement à dire : les virus, il y en a toujours eu. Et celui-ci, comme les autres, il faudra VIVRE AVEC…, se soigner, veiller à sa santé globale. Mais dire cela, c’est désavouer tout ce qui a été fait pendant tout ce temps pour faire vivre les êtres humains dans la PEUR voire la Terreur.

De même que la VÉRITABLE cause des milliers de morts d’août 2003, ce ne fut pas la canicule, mais le dôme de pollution emprisonnant Paris, la véritable cause de la mortalité du coronavirus, ce n’est pas le virus, peu dangereux, mais l’état sanitaire déplorable de la population lié à la sédentarité et à la malbouffe.