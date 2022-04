Peuples de tous les pays, unissons-nous

L’analyse est concise et excellente, géniale ! bravo !, la conclusion sur l’unité des peuples reste un gros problème.

On a çà dès le manifeste communiste de 1848, « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » !

Mais depuis on beaucoup travaillé sur ce slogan qui n’est qu’un slogan ! Et un slogan paradoxal, que les jeunes Marx & Friedrich formulent et le plus vieux Marx reprochera plus tard à un Bakounine et à tant d’autres.

D’abord le « prolétariat » n’est pas le « peuple » ni « les peuples ». Le paradoxe, c’est que pour s’unir à grande échelle il faut une infrastructure en soi à soi et pour soi, OR par définition les prolétaires sont expropriés de leur propres ressources et identités collectives, et n’ont donc pas les moyens concrets de l’union revendiquée. C’est tout le paradoxe de l’Internationale qui reste une abstraction de principe pour le prolétaire, et une nécéssité concrète privatisée pour le capital. Lénine a beaucoup planché pour rompre ce paradoxe, mais a échoué dans son expérimentation. L’internationalisation s’est vautrée dans l’impérialisme stalinien. Fatal !

Ensuite le paradoxe s’aggrave du fait que « les peuples » ne sont pas des entités synchroniques, mais des temporalités diachroniques distinctes, différenciées, singulières, évolutives (Marx dixit). On ne peut pas « unifier le temps » des diverses populations. Sauf par la violence, la mise au pas, la contrainte. Qui seul peut le faire ? Le capital pardi ! Privé ou d’Etat, il le fait avec de gros moyens. Comme l’auteur ici le montre bien ! Donc en fait le slogan « peuple du monde, unissez-vous n’est rien d’autre que le slogan du capital ! Il est le problème, pas la solution !

Comme quoi on peut se gourer à 180° sur l’axe à suivre ! Se tirer une balle dans la tête.

Non, Il y a d’autres façons de faire.

Affaire à suivre...