Peut-on concilier écologie et politique ?

Nos grands parents faisaient du bio sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. La question de l’écologie ne se posait même pas tant elle était intrinsèque à la condition humaine Quand on aime sa terre, on la respecte. .Aujourd’hui il n’y a plus cet attachement, ce patriotisme, cet amour inconditionnel de son pays et de sa terre, c’était un rapport quasi charnel pour nos anciens qui sont morts pour elle.

Actuellement l’écologie se résume à des taxes carbone, ce qui signifie que la plèbe achète le droit de polluer en payant des taxes. Nous vivons une époque grotesque, insensée, absurde. Plus personne n’est prêt à mourir pour sa terre. La France ne représente plus grand chose . « La France n’est plus qu’une arrière cour de Washington, le paillasson d’Erdogan, l’hôtel de l’Afrique » a dit justement Jordan Bardella. Dans un monde où l’amour de la terre et de la patrie n’existe plus, l’écologie n’est plus.