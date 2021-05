’’Peut-on dépasser le mur qui enferme les Israéliens contre les Palestiniens ?’’

C'est l’histoire de deux peuples qui cohabitent depuis des siècles et aspirent à la même « Terre Sainte » qui ne peut être que plurielle et partagée dans un vivre ensemble. Le conflit Israélo- Palestinien et la montée des extrémismes religieux dans la région décrit une situation symbolique qui depuis la création de l'état d'Israel souffre de l'absence de réactions et de décisions politiques de la communauté internationale.

Les murs de séparation

Ils représentent une ligne de faille de la globalisation et un retour en arrière face au processus de mondialisation politique et économique.

Murs, barrages, enceintes, barrières sont des actes unilatéraux destinés à rendre celui que l'on redoute invisible, de s'en protéger. Ainsi en Palestine, la barrière de sécurité électronique construite en 2002 par l'Etat d'Israel, symbole d'une logique sécuritaire forme une construction infranchissable. La barrière électronique, d'une longueur de 700 kms s' étire au travers des marges occidentales de la Cisjordanie. Cette construction, allant à l'encontre des lois internationales a été condamnée par la Cour de Justice de la Haye en 2004. Au Nord de la Cité de David, le mur traverse un cimetière islamique et sépare le tombeau de Rachel de la terre librement accessible aux Palestiniens. Placé sous l'autorité palestinienne par les accords d'Oslo en 1992, il a été fortifié et surmonté de miradors depuis 1995 et ensuite annexé par Israel en 2002. Signalons aussi les murs de béton construits dans les villes palestiniennes de Jérusalem, Bethléem, Tulkarem...

Toujours face aux murs

A Bethléem le mur est le lieu d'expression d'artistes engagés du monde entier, dont le célèbre Banksy. Des enfants ont aussi dessiné des messages d'espoir et les graffitis s'y multiplient sous forme d'ouvertures improbables sur le monde pour mieux dénoncer le contraste entre ici et ailleurs ...en vain.

L'artiste Ernest Pignon-Ernest s'est rendu en Palestine pour y coller ses œuvres éphémères tout en se confrontant aux drames de l'Histoire récente. En hommage à Mahmoud Darwich dont le portrait est apposé à Ramallah, Paul Virillio nous en livre l'interprétation suivante : « Là où s'étend une enceinte, un rempart, se trouve le donjon pour les guetteurs du malheur à venir. Un « Mur de séparation », des décombres en nombre, quelques barbelés, et ce mirador où le regard surplombe la vie de tous, à tour de rôle. » Toujours face aux murs.

Tragédie politique et embrasement du conflit entre les deux protagonistes

Cette fois ci c'est le Hamas qui a pris l'initiative de l'engrenage des violences ce 10 Mai avec des tirs de raquettes sur Jérusalem au moment où la droite xénophobe israélienne se livre à une stigmatisation de la minorité arabe représentant 20% de la population de l'Etat. Que pense l'administration Biden de l'image de l'incendie sur l'Esplanade des Mosquées qui surplombe le Mur des Lamentations à Jérusalem ? A Gaza, que pense l'administration Biden de la destruction d'un immeuble abritant des médias internationaux l'Associated Press et Al-Jazira ? Comment briser le cercle vicieux de la violence et de la guerre ? L'ONG Médecins du Monde en France appelle à prendre des mesures urgentes afin de protéger les civils et mettre fin aux violations du droit international.

Face à ce conflit destructeur qui semble s'aggraver de jour en jour les pompiers internationaux viendront-ils éteindre l'incendie ? Sans doute vont-ils attendre que le nombre de morts soit devenu inacceptable, moment où les conditions d'un cessez le feu seront inévitables. Une des réponses possibles à ce questionnement pourrait se trouver dans ces propos prononcés par Elie Barnavi, diplomate israélien prononcés en Mai 2015 au cours d'une conférence au Mucem à Marseille : « Les religions monothéistes détiennent chacune une vérité consignée dans un Livre, la Bible. Tout compromis est impossible, car on n'altère pas la parole de Dieu. »