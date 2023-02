Peut-on détourner la Syrie de l’Iran  ?

La question de savoir comment maintenir la Syrie hors de l’orbite d’une alliance avec l’Iran n’est pas un nouveau sujet de discussion.

Cette question remonte à des décennies, car l’alliance syro-iranienne remonte au régime de l’ancien président Hafez Al Assad et constitue l’une des pierres angulaires de la politique étrangère syrienne jusqu’à ce qu’une nouvelle variable stratégique émerge et mette fin à cette alliance ou oblige Damas à aligner sa politique étrangère selon de nouvelles règles du jeu qui n’ont pas encore émergé.

Par conséquent, caractériser le rapprochement émirico-syrien comme une tentative d’éloigner la Syrie de l’Iran passe à côté de la réalité. C’est ignorer la connaissance qu’a la diplomatie émiratie des facteurs constants et variables qui déterminent la politique étrangère syrienne.

Les EAU ont choisi le bon moment pour accroître leur attention sur la Syrie et se rapprocher d’une éventuelle percée dans les relations avec la Turquie. Suite à la récente visite du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Abdollahian à Damas, les EAU ont également réaffirmé la force de leurs relations avec Téhéran. Les EAU ont une politique étrangère très claire envers la Syrie.

Le pays est sur la voie du rapprochement avec Damas. Le président Al Assad a visité les EAU en mars dernier. Son Altesse Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, s’est également rendu à Damas en janvier. C’était un indicateur important du développement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

D’autre part, l’Iran suit de près tous les mouvements arabes, régionaux et internationaux concernant la Syrie. Abdollahian a précédemment exprimé le « plaisir de son pays face à l’expansion des relations étrangères syriennes », et cela pourrait bien être vrai.

Le rétablissement du pouvoir en Syrie est dans l’intérêt stratégique de l’Iran sur la base de l’alliance entre Téhéran et Damas, indépendamment de tout calcul et de toute considération. Mais il ne fait aucun doute que les limites du rapprochement de la Syrie avec une partie arabe ou régionale seront un point important du dialogue syro-iranien.

Téhéran pourrait souhaiter que la Syrie bénéficie d’un soutien arabe pour la reconstruction et le redressement économique. Mais il ne veut certainement pas que la Syrie retourne dans son environnement arabe en tant qu’acteur actif, notamment en raison du conflit d’intérêt entre Téhéran et la plupart des parties arabes et la région du Golfe en particulier.

La politique iranienne en Syrie est similaire à celle en Irak, mais diffère dans les détails et dans certains objectifs. Mais en général, l’objectif est de construire un axe régional sous la direction de Téhéran.

On peut s’attendre à ce que l’attention iranienne envers la Syrie augmente dans un avenir proche, car l’Irak est sur la voie de la liberté et n’est pas à l’aise avec les tentatives de l’Iran de dominer et de contrôler la prise de décision en Irak. Certains observateurs s’interrogent : la Syrie d’Assad peut-elle être persuadée de prendre ses distances avec l’Iran ? La réponse est non.

Dans les circonstances actuelles, il est difficile pour la Syrie de rejeter une alliance avec l’Iran, surtout au vu de l’implacabilité persistante de l’Occident envers le régime du président Bachar el-Assad et de l’attitude divisée des pays arabes à son égard. Ainsi, Damas ne peut pas risquer de s’aliéner son allié iranien maintenant ou dans un avenir prévisible.

Il est indéniable que les pays arabes ont également mis trop de temps à développer une position unifiée sur la Syrie. Le sommet d’Alger a manqué l’occasion de réintégrer ce grand pays dans le giron arabe. Par conséquent, cela n’a pas de sens de parler de propositions visant à éloigner la Syrie de l’Iran sans voir l’horizon d’une position arabe pliante, du moins à son égard.

Les démarches diplomatiques entreprises par les Émirats arabes unis à l’égard de la Syrie constituent un pas très efficace.

Le vide stratégique créé par le manque de rôle des grandes puissances internationales au Moyen-Orient en raison des préoccupations liées à la guerre en Ukraine a conduit certaines parties régionales à combler ce vide et à forger des alliances qui menacent la sécurité régionale, et le rapprochement avec la Syrie en ce moment important est une démarche stratégique délibérée pour compenser l’échec du système régional arabe à résoudre la question syrienne, et représente une poussée équivalente contre les démarches des autres puissances régionales.

Les grandes puissances internationales, ainsi que les puissances arabes, n’ont pas reconnu le danger de répéter le vide stratégique au Moyen-Orient. Des situations similaires ont conduit l’Iran à prendre pied dans un certain nombre de pays de la région, ce dont la région continue de souffrir aujourd’hui. Dans ce contexte, les EAU ne cherchent pas une rupture des relations entre l’Iran et la Syrie.

On est conscient du contexte des relations et de la politique, et ce n’est pas nouveau que la Syrie a une alliance avec l’Iran. Il est donc nécessaire d’aller de l’avant sans présenter à la Syrie des options difficiles à somme nulle - et il existe des interventions de développement efficaces que les EAU peuvent entreprendre pour soutenir et reconstruire la Syrie.

Les EAU ne sont pas soumis à des sanctions occidentales comme d’autres alliés de la Syrie tels que la Russie et l’Iran, bien que cela n’annule pas le fait que la loi césarienne américaine peut réduire la capacité des EAU et d’autres pays arabes à soutenir les efforts de reconstruction de la Syrie jusqu’à ce que la position et la politique américaines sur la Syrie soient reconsidérées.

Dans l’ensemble, la réalité stratégique est qu’il est peu probable de distancer la Syrie de l’Iran, du moins dans le temps et les circonstances actuels.

Cependant, l’option la plus réaliste est la volonté de construire une influence arabe, du Golfe et des EAU parallèlement à l’influence iranienne en Syrie par le canal le plus efficace dans une Syrie d’après-guerre, à savoir le canal économique et d’investissement et par les efforts de reconstruction. C’est la seule façon d’équilibrer et peut-être d’étioler progressivement l’influence iranienne.

Toutefois, cela nécessite un soutien arabe fort aux efforts de la diplomatie émiratie pour restaurer le rôle arabe et régional de la Syrie.