Peut-on encore avoir des enfants ? Ce qu’en pense Michel Onfray...

Bonjour Rosemar, c’est bien LE SUJET. Nous constatons de toutes façons qu’à l’inverse des siècles précédents, plus l’humain est instruit, plus il est conscient et donc inévitablement, plus intuitifs, éclairé il réfléchit à l’avenir (l’éducation d’un enfant nécessite au moins 15 années contrairement aux animaux) et décide en toute conscience soit de limiter le nombre d’enfant, ni même d’en faire. Ce fut mon choix en 1985 alors que je rêvais d’avoir des enfants (mais heureux). Détestant très longtemps les nouvelles technologies et l’informatique je ne voyais pas mon enfant épanouis dans un tel monde. Bien sûr, si nous sommes très riches, nous avons la possibilité de déménager. Mais j’estimais aussi que ce serait couper l’enfant de ses racines. Tout le monde de me dire : tu vas regretter de ne pas avoir d’enfants. pour quelles raisons ? Tu n’auras pas de bâton de vieillesse,...C’est beau... mettre des enfants au monde en se disant : mon ticket pour l’avenir,....la pension. Maintenant je peux me dire : ouf, heureusement que j’ai n’ai pas conçu. Que répondrais-je aux inévitables questions ? : chômage, climat, augmentation du nombre de pervers narcissique. Quoi, juste m’excuser de ne pas avoir réfléchit avant. OUF !!!! Et maintenant ceux-ci de me dire : on aurait dû t’écouter,....