Peut-on encore manger des fruits et des légumes sans danger ?

@nono le simplet : « ça demande un peu de temps et évidemment de la place si on veut faire un jardin »

Ohé ! Faut redescendre sur terre ! Ça demande d’abord d’avoir de la terre à disposition et donc de ne pas habiter en immeuble un appartement déjà trop petit vu le prix des loyers, plus de trouver le temps nécessaire pour cultiver un potager, une à deux heures par jour d’après Trelawney, ce qui parait juste mais incompatible avec la vie des jeunes couples avec enfants déjà spidés quand il faut en rentrant du boulot ou bien le samedi porter l’un au Judo l’autre au piano et le troisième au foot !

J’ai un très grand jardin et un motoculteur, je fais le compost depuis des lustres et j’ai un copain qui a des chevaux et me passe du fumier. Cependant je me limite à faire du verger et un coin de potager pour cultiver les légumes pour lesquels je trouve une différence de gout énorme avec les mêmes « du commerce » : les tomates, les poivrons, et surtout les salades. Je suis emmerdé chaque fois que nous allons passer quelques jours chez nos enfants : il faut en plein été demander à un voisin de venir arroser au moins tous les deux jours et au retour il faut tout remettre en ordre, biner, désherber, etc ... alors que la terre est devenue dure comme du béton (je suis dans le midi, très sec et très chaud en été).

Un potager c’est du boulot, et ne parlons pas des animaux de basse cour qui obligent en fait à ne pas quitter son domicile. On peut accepter de se rendre esclave du « bio » fait maison mais on peut très légitimement aussi refuser cette contrainte, même si tout s’y prête, ce qui est le cas chez moi.