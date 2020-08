Peut-on encore voyager ?

@rosemar

pourquoi vous offusquez vous que des personnes puissent ne pas apprecier les coutimes des pays qu’ ils visitent ?

savaient ils avant de partir l ensembles des us et des coutumes des personnes ;

ça montre seulement que toutes les coutimes ne peuvent pas vivre ensemble ; le vivre ensemble n existe pas sauf dans le rêve de quelques bobos .

on ne peut pas vivre avec tout et son contraire ;

oui l humain est conditionner à vivre avec certains usages. puis il y a les personnalités de chacun ;

bref , il faut faire en sorte d aller dans des pays qui se rapprochent le plus de ce que nous sommes .

il nous est possible de voir et de comparer d autres coutimes ; de voir ce qui se fait ailleurs de prendre le meilleur ; laisser ce que nous n apprecions pas . et en tout cas gardez bien les gens qui ont les mêmes cultures les mêmes tendances ; et ne pas se mélanger . faut avoir un grain je pense pour penser qu’ il est possible de mixer les gens sur un laps de temps très court ;

donc arretez de vous offusquer si des personnes n aiment pas la culture et les us des autres ;

c est naturel .

on veut vous faire croire le contraire et si vous ne vous pliez pas au« j aime tout »

on vous fait passer pour un moins que rien .

Où qu’ils aillent, ils

restent attachés à leurs façons [de vivre]

et ça vous étonne ? excusez moi , mais vous avez quoi dans votre tête ?

quand une personne a pris ses habitudes pendant 30 ou 40 ans et apprecient c est normal de faire reference a cette façon de vivre ;

ça demande du temps , de la compréhension de l autre fonctionnement et aussi accepter les principes ..

quand je vois les personnes . je doute que la majorité des personnes arrivent à se faire « caméleon » que cela soit des français ou des personnes de n importe quel pays .