Philippe Doucet, l’ex député et maire d’Argenteuil mis en examen pour détournement de fonds publics

Le Lundi 07 Janvier, Philippe Doucet, l’ex député socialiste et Maire d’Argenteuil (Val d’Oise) de 2008 à 2014 a été mis en examen après avoir été convoqué pour une audition. Les charges retenues contre lui sont accablantes : « Détournement de fonds publics » « favoritisme » et « prise illégale d’intérêt ». Ces irrégularités auraient été commises dans la gestion d’Argenteuil pendant qu’il était encore maire de la ville.

« Je ne me suis pas mis un Euro dans la poche. »

C’est 16 juillet puis le 21 août 2014 que Georges Mothron, à la tête de la mairie d’Argenteuil avait déposé plainte contre Philippe Doucet auprès du parquet de Pontoise, pour des faits supposés de favoritisme, complicité , trafic d'influence, détournement de fonds publics, et abus de confiance aggravés. En effet quelques mois après son élection, le nouveau maire d'Argenteuil se référait au rapport de la Chambre régionale des comptes de juillet 2014, faisant état d'un déficit de 17 millions d'euros du compte administratif de la ville fin 2013, environ 12 % du budget de fonctionnement de la ville.

Georges Mothron avait débuté un mandat dans une municipalité en grave difficulté financière et une ville qui devait être mise sous tutelle de la préfecture du Val d'Oise en avril 2015, en contrepartie de sévères engagements d'assainissement budgétaire. Une enquête préliminaire avait été ouverte en février 2015 par le tribunal de Paris et confiée au Parquet National Financier (PNF).

D’une part, Philippe Doucet est accusé d’avoir confié la publication du journal l‘Argenteuillais, à la société d’un autre élu municipal du Bouffémont sans avoir lancé un seul appel d’offre.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, l’homme se défend :

« Il m’est reproché un marché de communication qui dépasse les seuils autorisés de quelques milliers d’euros. Je n’ai évidemment perçu aucun avantage direct ou indirect sur ce marché qui avait pour seul objectif de lancer le journal l’Argenteuillais auquel les Argenteuillais ont montré leur attachement ».

D’autre part, Philippe Doucet se serait aussi rendu coupable des délits reprochés sur des affaires concernant des travaux de voirie et de fourniture de services pour le traitement de l’eau. Des contrats douteux, en violation des règles de liberté et d’égalité d’accès des candidats avaient été constatés. Trois personnes auraient d’ailleurs été payées comme chargées de mission pour la mairie d’Argenteuil alors qu’elles auraient, dans les faits, été employées comme assistantes parlementaires du député dès le début de son élection aux législatives en 2012.

Dans le même communiqué transmis à l’AFP, l’ancien maire d’Argenteuil s’explique : « Il m’est également reproché d’avoir poursuivi, pour quelques mois, le contrat d’un collaborateur de grande qualité qui traversait une passe difficile, ce que j’assume ».

Il affirme sa bonne foi et martèle : « Je ne me suis pas mis un Euro dans la poche. Il y a un dépassement de 8 900 € hors taxe sur un marché qui s’est arrêté, et un salarié de la ville dont le contrat a été prolongé en février et mars 2014, alors qu’il était absent et pas en arrêt maladie. Il était fragile. »

Aux côtés de Philippe Doucet, deux autres personnes ont été mises en examen pour« recel de détournement de fonds publics ».

« La guerre des maires »

C’est un véritable coup dur pour l’actuel conseiller municipal et visant un autre mandat à la tête de la municipalité. Philippe Doucet précise que sa « mise en examen ne traduit aucunement sa culpabilité ». Selon Le Parisien, le juge Serge Tournaire chargé de l'enquête a demandé un réquisitoire supplétif afin d'élargir celle-ci à des éléments potentiellement constitutifs d'emplois fictifs au sein du cabinet de l'ancien maire d'Argenteuil.

L’ancien député et proche de Manuel Valls a par ailleurs dénoncé le maire Georges Mothron qui aurait abandonné certaines accusations portées contre lui depuis 2014 pour ne garder que deux. Selon Philippe Doucet, Georges Mothron actuel maire républicain d'Argenteuil serait plutôt engagé contre lui dans une « bagarre politique », un terrain sur lequel il compte bien se défendre.

En 2016, les deux hommes étaient plongés dans une autre bagarre juridique : Philippe Doucet, député (PS) et vice-président de l’office HLM Ab-Habitat (Ab-H), avait saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en référé. Il demandait à la ville de retirer les affiches où le maire d’Argenteuil, Georges Mothron, proposait aux habitants de s’adresser à lui pour trouver un logement, numéro de téléphone direct et adresse mail à l’appui !

L’express avait traduit cette forte tension entre Georges Mothron et Philippe Doucet dans un reportage nommé : « Argenteuil : la guerre des maires ».