Philippot a un plan B, le voici

« Si mon parti renonce à l’abandon de l’euro, je quitte le FN ! ». Cette déclaration martiale de Florian date de mai dernier...

Florien Philippot est l’auteur principal de l’orientation sociale-chevènementiste du FN, qui fut mis en place dès avant 2012, et a été conçu comme une machine électorale de guerre : il s’agissait de s’emparer du vote des classes populaires, anciennement PC, tout en conservant le public traditionnel du FN, via le volet sur l’immigration et l’insécurité. Ce numéro d’équilibriste obtint de bons résultats et, grisée par les premiers succès obtenu grâce à ce mistigri, Marine fit de Philippot l’homme en cour, le gourou de secours. Quant à Philippot, conscient sans doute qu’il avait le charisme d’une huître, il misa tout sur la faconde de la Présidente du FN, en espérant accéder au pouvoir grâce à elle. C’était au fond le mariage de deux intérêts bien compris… Philippot a une personnalité complexe : pas drôle, hautain, peu sujet à l’empathie, il est l’exact contraire de la fêtarde Marine, jamais la dernière à lever le coude. Mais voilà que survient la catastrophique campagne présidentielle de 2017. Marine Le Pen ne cesse, dès après son entrée en campagne à la fin janvier, de baisser dans les intentions de vote. Son programme est un absurde catalogue de dépenses non financées, ses prestations ternes et peu convaincantes. La mayonnaise ne prend pas, jusqu’au débat du second tour, une des plus tragiques prestations politiques jamais observées dans la petite lucarne. Le dimanche suivant, c’est la douche froide, avec un maigre score de 34 % pour la candidate FN, dans un contexte politique et social pourtant très favorable. Malgré la fête au Chalet du Lac, où fidèles et groupies se trémoussent sans grande conviction sur les « à la queue leu leu » et autres « danse des sardines », chacun est conscient du Trafalgar, et notamment Philippot. L’homme, qui est intelligent, réalise que ses espoirs de parader sous les ors de la République sont compromis : le cheval sur lequel il a misé depuis plusieurs années ne remportera jamais le Prix d’Amérique, et le turfiste doit à regret déchirer son ticket. C’est probablement là, dès ce soir de prétendue liesse noyée dans le mousseux, que germe son idée de créer une nouvelle force souverainiste ; elle va le conduire les jours suivant à activer son association « les Patriotes », véritable défi lancé à sa patronne.

Arrêtons-nous un instant sur ces fameux « Patriotes ». En avril 2015, le directeur de cabinet de Florian, le sieur Joffrey Bollée, dépose la marque. Cette association de 1901, « les Patriotes », mise en orbite deux jours après le dimanche 7 mai, réunit des personnalités comme l’eurodéputée Sophie Montel, le théâtreux Franck de Lapersonne ou le conseiller régional des Hauts-de-France Eric Richermoz. On note que Maxime Thiebaut, directeur adjoint de cabinet de Nicolas Dupont-Aignan à Debout la France, compte parmi les membres. Revenons à Marine Le Pen : difficile pour elle de se remettre en question à titre personnel, ce qui la conduirait à un impossible hara-kiri. Selon plusieurs sources, elle imputerait son échec à la sortie de l’Euro, rejeté par les épargnants et les retraités, ainsi qu’au programme confus du docteur Philippot, dont elle suivait pourtant à la lettre les médications.

Du coup, les relations se tendent, d’autant que des protestations s’élèvent désormais à ciel ouvert au FN : s’il est de notoriété publique que Gilbert Collard ou encore le secrétaire général Nicolas Bay n’apprécient guère l’élu de Mozelle, plusieurs députés européens et de nombreux secrétaires départementaux joignent leur voix à ce concerto.

C’est ici que se prépare le plan de l’aide de camp lorrain, adepte du billard à trois bandes.

Entre en scène en effet le politicard de troisième zone Dupont-Aignan. L’ex député maire de Yerres sort en lambeaux de la Présidentielle. Le mariage blanc avec Marine, qui aura duré sept jours, a dévasté son travail patient pour le faire figurer dans l’arc des politiques écoutés. Son parti est en outre décapité aux législatives. Son choix hasardeux où, tel le Bourgeois de Calais, il est venu mettre genou en terre FN, a fait démissionner trois des quatre vice-président de son mouvement et perdre toute considération auprès des journalistes de tous bords. L’image de ce coq dressé sur ses ergots, pérorant, et dispensant ses médications en tant que futur Premier Ministre, ceci lors de son unique meeting commun avec la candidate FN, a été un désastre personnel.

Le rapprochement Philippot / Dupont Aignan constitue au fond pour les deux une assurance-survie… Que mijotent les compères en sous-main, ceci depuis l’été ? Ils vont créer un nouveau pôle souverainiste, une sorte de troisième force d’autant plus pertinente que le FN va peut être abandonner la sortie de l’Euro à son prochain congrès, laissant le champ libre à la force ourdie par nos conspirateurs. Certes, ce sera l’union de deux loosers et à première vue on distingue mal la capacité des deux ringards à fédérer ; mais, après le sacre du météorite surgi de nul part Macron, le paysage politique français est rebattu : un PS en état de mort clinique, un parti LR-Titanic qui a été incapable d’éviter l’iceberg Fillon, un Parti des Insoumis puissant dirigé par le bateleur Mélenchon. Il y a des places à prendre ; avec ce nouveau projet, Dupont-Aignan fera oublier ses brèves fiançailles avec Marine, dont il veut se désarrimer (il ne cesse de minimiser son éphémère ralliement) tandis que Florian rebondira de son renvoi du FN, en apportant dans la corbeille quelques amis. Le maire de Yerres et Florian sont très proches politiquement, et le second a même organisé en sous-main le ralliement du premier à Marine. Les deux produisent le même hennissement nerveux lorsqu’ils sont mis en difficulté, et vouent à l’unisson à l’exilé de Colombey une naïve dévotion. Nous assisterons sans doute dans les jours qui viennent à une mise en scène solennelle de ce futur PACS, main sur le coeur.