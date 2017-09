Philippot va-t-il dissoudre le FN ?

Florian Philippot a annoncé ce vendredi que son association "Les Patriotes", devenait une "formation politique". "Juridiquement un parti, mais ça n'est pas un parti parce que nous ne voulons pas justement faire comme les partis traditionnels, très hiérarchiques, où tout part d'en haut » Selon lui, le paysage français se divise désormais en trois catégories : "Il y a les Marcheurs, il y a les Insoumis et il y a maintenant les Patriotes », marginalisant au passage Marine Le Pen et le Front national.

La question qui se pose est : Philippot sera-t-il un futur Bruno Mégret, éphémère Président des défunts MNR terminant sa carrière aux oubliettes ? Probablement pas, pour plusieurs raisons.

A / Le FN n’a plus aucune utilité. Il y a désormais trois forces en France ; le courant libéral incarné par Macron, le conservatisme par le futur chef de la droite Laurent Wauquiez, et enfin la gauche anti-bruxelloise par Mélenchon. La seule carte qui reste au FN pour ne pas dévisser totalement sera l’anti-islamisme et les attaques contre les immigrés. Le FN doit résoudre en outre deux équations quasi insolubles : pas de programme, et plus de chef crédible. Ce parti va inexorablement rétrécir, mais dans quelle proportion, on l'ignore.

B / Entre Macron et Mélenchon, la proposition souverainiste peut occuper un réel espace. Celui-ci allait jusqu’ici de Dupont-Aignan à Asselineau, c'est à dire avec peu de lisibilité. Avec l’apport de Philippot, c’est une vraie offre politique alternative qui se dessine.

C / Philippot a toujours été partisan du jacobinisme, d’un état fort, de l’introduction de l’état dans les capitaux des grandes entreprises, de la retraite à soixante ans même si elle est non financée, de tout ce qui fait que la France ne se réforme pas depuis trente ans, en raison de corporatismes solidement défendus. Il dispose par là-même d’un potentiel de troupes très solide.

Les Patriotes ? Une possible martingale – en tout cas, on le saura vite. L’exemple surgi de nul part de REM avec son hérault Macron donne des ailes aux espoirs les plus fous… S'il réussissait son pari, Philippot le viré deviendrait en tout cas le fossoyeur de ceux-là même qui lui montrèrent la porte.