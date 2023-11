Photos volées dans la presse ...

L'auteur d'une "œuvre" reste propriétaire à vie du droit moral et le crédit photographique reste obligatoire dans toutes les situations. Une photo libre de droits doit être créditée, c'est la loi. »

ll ne vous a pas échappé que depuis quelques années nous avons le privilège d'être submergés d'images, photos et vidéos, et grâce aux merveilles de la technique téléphonique, chacun peut se croire le nouveau Doisneau ou le néo Lelouch ou le new Capra. Ce qui n'a rien de fâcheux tant que ça ne se diffuse pas sur les réseaux sociaux avec des curiosités telles que l'usurpation d'images, des légendes et dates fausses, des manipulations diverses .. Rien de bien nouveau sous le soleil, si ce n'est la diffusion exponentielle et virale des vérités made in FB et autres médias new age ..

Un des fleurons de la PQR - presse quotidienne régionale- le plus important de France, ne se gêne pas en publiant une photo qui ne lui appartient pas, et en ajoutant son logo sur la photo .. Ils n'ont pas osé mettre le copyright … mais pour les lecteurs c'est une photo Ouest-France. L'auteure est Martine Gatineau.

On trouve aussi parmi les curiosités des artistes qui crayonnent des photos avec un logiciel, et ils signent l'oeuvre sans complexe et sans préciser l'origine … Dans cette façon de voir les choses de la création, je crois que je vais signer de mon nom un tableau de Van Gogh, celui du docteur Gachet, parce que j'ai ajouté les 3 boutons sur sa veste que Vincent a oubliés.

Pour revenir à Ouest-France, des témoignages de photographes de spectacle confirment les faits, on illustre un article avec une photo non créditée, avec cette légende : « Melissmell sera sur la scène du café de pays l’Éprouvette, en compagnie de Matu, au piano. | OUEST-FRANCE. » qui laisse entendre que la photo est Ouest-France. (voir ici –> https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-andre-des-eaux-22630/saint-andre-des-eaux-la-chanteuse-melissmell-sera-en-concert-prive-6594510?fbclid=IwAR2DIMkC_EJaVu-3QEojklJnFCUDukF6aCfXS1oKpsiv-rY1EhkXGTq6B-Y)

Il n’y a pas si longtemps, le moindre journaliste d’un journal local avait comme règle impérative de proposer des photos créditées, sous peine de procès, doit-on penser que les grands médias aux services juridiques importants s’affranchissent des lois en supposant qu’un photographe indépendant n’osera pas aller en justice ? La réponse de ce service est de créditer la photo, avec le tag ou sans ? Et ça fait 7 ans que cet article est disponible, combien de lecteurs verront les droits rétablis ? Une autre photo d’Allain Leprest (de Martine Gatineau) a été publiée, amputée et signée Ouest France. Et celle-ci a le privilège d’être reprise par de dizaines de sites ou pages consacrées aux arts de la scène musicale, attribuée chaque fois à Ouest France. Elle est aussi utilisée par une société qui vend des partitions, sans aucune mention ... et bien évidemment sans rémunération de l'auteure qui n'a jamais été informée de quoi que ce soit ... Ajoutons que le journal indique parfois une date fausse de plus de 10 ans ... ce qui est le cas de cette photo, datée 2005, alors qu'elle est des années 95 ...

Parfaite illustration de : « Sur internet, une fake news à 70¨ % de chances d’être plus diffusée qu’une vraie info vérifiée. »

Ou selon Cocteau : « L’avis de la majorité n’est pas forcément la vérité. » Galilée est d’accord.

Ici la photo originale, tirage argentique de Martine Gatineau, exposé aux Francofolies de la Rochelle au Carré Amelot en 1997.