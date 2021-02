Pic Pétrolier : virus energy19

Je vais essayer de préciser ma compréhension du pic pétrolier, car je crois qu’il joue le rôle principal dans tous les événements qui se produisent. Cette conviction n’a cessé de se renforcer depuis 20 ans et le pic pétrolier me permet d’expliquer de façon logique et parfois même de prévoir des évènements. Il existe peut être de meilleurs points de vue, mais je n’en connais pas pour l’instant. Je n’essaye pas non plus ici de convaincre, car chacun suit son chemin dans la vie, mais j’apprécie de pouvoir exposer le fond de ma pensée et de mon raisonnement.

Il me semble d’abord que la pleine compréhension du pic pétrolier et de toutes ses conséquences échappe à la plupart des gens. On peut leur dire très tranquillement : C’est le pic pétrolier ! sans qu’ils en comprennent les implications, de la même façon qu’on pourrait annoncer à un patient qu’il a un cancer, sans qu’il connaisse le sens de ce mot. Il partirait rassuré chez lui, pour essayer de mener la vie d’avant.

Pour commencer, je dirai que le Pic pétrolier ressemble à un pic de haute montagne : L’atteindre est très difficile. Pour y arriver, nous avons employé tous les moyens possibles. Nous avons été chercher la ressource dans les endroits les plus inaccessibles de la planète. Nous avons créé des monceaux de dette pour pouvoir continuer à l’acheter et nous avons fait la guerre aux quatre coins du globe. Nous avons ainsi détruit des pays et nous avons gagné le privilège de consommer le pétrole à leur place. Nous continuons à sanctionner des pays producteurs très durement, afin que leur économie dépende davantage de leurs exportations, et qu’ils soient ainsi obligés de produire et d’exporter davantage tout en consommant eux mêmes moins à cause de ces sanctions. Cela nous a permis d’avoir davantage de pétrole. Nous avons enfin manipulé les prix, de manière à rendre le pétrole moins cher, pour continuer la vie d’avant qui nous plaisait tant, même si nous savions que cette mesure accélérait évidemment la déplétion. Nous avons fait beaucoup d’autres choses encore, mais ce n’est pas le sujet de ce post. Mais au final nous avons juste gagné du temps, car le Pic Pétrolier se moque bien de tous ces efforts. La géologie finit toujours par l’emporter. Et enfin, nous y voilà ! Apres une longue escalade de plus de 150 ans, et l’effort final du pétrole de schiste, nous sommes arrivés au sommet, essoufflés mais euphoriques. Au sommet de notre production et donc de notre consommation, au sommet de ce que nous appelons notre civilisation. Mais comme dans toute longue expédition, le Pic Pétrolier est bref : A peine a-t-on le temps de profiter de la vue, de faire quelques selfies, que déjà, le soleil se couche : il est plus que temps de rentrer. La descente est rapide. Elle est même vertigineuse. Parfois, c’est la chute.

Dans ma compréhension du Monde, le Pic pétrolier implique la destruction rapide de toutes les choses qui nous sont chères, et qui ont rythmées ces dernières décennies : Les grandes vacances, le tourisme de masse, le travail dans les bureaux, les courses au supermarché, les longues promenades dans les centres commerciaux en portant des sacs contenant des choses inutiles mais agréables, le week-end à Deauville, les cocktails d’après boulot, les 15 chemises suspendues dans le dressing, les deux voitures. Tout ceci est déjà en train de disparaitre. Et pour certains, c’est déjà le dénuement. On peut masquer cette réalité derrière des masques justement. Mais une chose est sûre : Notre monde n’a tout simplement plus assez d’énergie pour fonctionner. Jancovici nous assure que l’on va tous retourner dans les champs, et je suis assez d’accord avec lui. Mais il y aura d’autres maux avant, qui sont plus inquiétants, et qu’il vaut mieux ne pas évoquer : ils s’appellent crise systémique, spoliations, répression, voire même guerres.... Notre ancien Premier ministre nous a un peu annoncé les choses : Il a dit troubles sociaux et politiques. C’est le début d’un diagnostic. On n’annonce jamais d’emblée toute la vérité à un patient.

Bien entendu, j’entends ici et là ceux qui disent : mais il y a le nucléaire, le gaz, le projet Iter, l’Hydrogène, les énergies vertes, les météorites ! que sais je… Ceux-là n’ont juste pas suffisamment réfléchi au problème. On ne peut pas leur en vouloir, car en voilà un vrai. En fait, le pic pétrolier est terrible, car il implique le pic de toutes les autres formes d’énergie. Et cela pour deux raisons : la première est évidente : il faut du pétrole pour miner de l’uranium, il faut du pétrole pour construire et entretenir un barrage Hydro électrique ou un parc éolien. Il faut du pétrole pour extraire du pétrole. Il faut du pétrole partout. Le pic pétrolier, c’est donc d’abord le pic de tout.

La deuxième raison est plus profonde : imaginez une ville que l’on alimente entièrement à partir d’une énergie nouvelle, abondante et bon marché. La ville se met a prospérer. Sa population se développe et son activité manufacturière et commerciale augmente. Des lors, les habitants de plus en plus nombreux et riches éprouvent le besoin de se nourrir davantage, de s’habiller davantage, de se déplacer davantage. Ils veulent aussi davantage de loisirs, des grands huit pour jouer à se faire peur. Bref, ils consomment ! Or, tous ces besoins ne peuvent être couverts facilement que par le pétrole. Engraisser les sols, épandre, récolter, élever des animaux, préparer la nourriture, fabriquer des vêtements, tout ceci implique l’utilisation du pétrole qui est irremplaçable par sa simplicité. On se rend compte alors que toute forme d’énergie, même la plus renouvelable et la plus infinie, favorise au final une augmentation de la consommation de pétrole et tout simplement car il n’existe pas d’energie aussi commode, aussi facile a utiliser que le pétrole. Mais cette augmentation est hélas impossible dans le cas du Pic Pétrolier. Et donc, logiquement, toute utilisation d’une nouvelle énergie, conduit in fine, à une accélération de la chute.

Le fait d’ajouter du nucléaire, du gaz, de l’éolien, du solaire… au mix énergétique ne contribue qu’à rendre le pic pétrolier plus vertical. Nous pourrions sans doute utiliser une autre energie de base, mais alors, tout devrait être different : il faudrait réorganiser le monde. C’est ce qui va se produire.

Aussi, pour l’instant, il faut se rappeler de cela : toute énergie disponible accélère les effets du pic pétrolier. Comprendre cette logique imparable, c’est comprendre le Pic.

Confrontés au pic pétrolier, les dirigeants actuels n’ont donc d’autre choix que de limiter désormais l’accès à l’énergie en général. Car la meilleure façon d’accompagner le pic pétrolier tout en réduisant la verticalité de sa pente, est de réduire la consommation de toute forme d’énergie au plus vite. Et comme nous l’avons vu, toutes les énergies sont concernées. Cet aspect purement logique des choses est essentiel à comprendre, pour appréhender ce qui se passe dans notre monde.

Aujourd’hui, nous ne pouvons désormais que constater que nous sommes fortement limités dans nos déplacements. La plupart des avions sont cloués au sol. Les Français n’ont plus le droit de voyager. Notre pouvoir d’achat (qui est un pouvoir d’achat avant tout énergétique) est fortement impacté. Nos libertés se restreignent chaque jour. On peut donc dire que le Pic Pétrolier dirige déjà nos vies et cela ne fait que commencer. J’en déduis donc qu’il n’y a pas a espérer de sortie rapide de la crise actuelle. Le Monde parallele, sans virus, et dans lequel nous retrouverions une vie normale n’existe pas : les mesures actuelles servent simplement à masquer la pénurie physique de pétrole. Nous n’avons tout bêtement plus assez de carburant pour avancer.