Déjà qu'il est extrêmement difficile de faire comprendre à un quidam écologiquement inculte comme moi, pourquoi la planète se réchauffe en grande partie à cause de l'activité humaine. Alors, comment convaincre un certain nombre de scientifiques climatosceptiques, que la catastrophe annoncée n'est pas une manipulation des données sur le climat du GIEC. Mission impossible n'en parlons plus, inutile de perdre son temps. D'ailleurs, comment être sûr que le GIEC ne se trompe pas. Surtout que l’atmosphère primitive était très riche en CO2 "(sans doute jusqu’à 10 000 fois plus qu’actuellement)". Mais la suite de l'histoire est bien trop compliquée pour se prendre la tête en lisant le lien ci-dessous...

Le CO₂, une histoire au long cours chamboulée par les sociétés industrielles

Par contre, je suis pour les solutions simples. Alors je me suis dit pourquoi pas piéger le CO2 et le mettre dans des boites pour ensuite les enfouir sous terre comme des déchets nucléaires dont personne ne veut dans son sous-sol. Un cadeaux aux générations futures ! Et eurêka, cela existe déjà, nous sommes sauvés et pouvons continuer à polluer sans entrave jusqu'à la dernière goutte de pétrole et le dernier gramme de charbon. Qui a osé parler de particules fines et de santé publique ? Allons donc, l'avenir appartient aux pollueurs audacieux.

Lorsque vous regardez l'image qui illustre l'article, vous comprenez facilement qu'un esprit simple trouve les opérations de captage de transport et de séquestration du CO2, assez complexes. Mais peu importe finalement, puisque ni vous ni moi ne serons chargés d'installer le CCS (Carbon Capture and Storage) et ça vaut sans doute mieux.

Plus précisément, qu’est-ce que le CCS ?

Mais l'installation de cette technologie a un coût important

" Ainsi en France, son coût est évalué entre 43 et 90 €/t de CO 2 , dont une grande partie est consacrée à la capture (40 à 60 €/t). Le coût du transport est estimé entre 2 et 20 €/t, quand le coût du stockage varie entre 0,5 et 10 €/t. L’application de cette technologie étant limité aux grosses infrastructures émettrices de CO 2 (logement et transport étant exclu du périmètre car présentant des émissions trop diffuses), l'industrie des hydrocarbures estime que seules environ 10 % des émissions mondiales de CO 2 pourraient faire l'objet d'un stockage à des coûts raisonnables".

Critiques des écologistes

"Le CCS reste une solution trop peu certaine qui peut servir de prétexte à la pérennisation de l’usage massif des énergies fossiles, sans chercher à éviter leur gaspillage ou à développer un mode de vie durable de l’Homme"

"Cette solution ne règle pas le problème des émissions en dehors des grands sites industriels et notamment celles en provenance des transports (secteur en expansion)"

La nature naturellement sceptique et soupçonneuse des écologistes.

C'est vrai que le choix laissé à Monsieur et Madame candide est assez limité. Choisir entre être considéré comme un idiot de climatosceptique si vous ne croyez pas au réchauffement par les uns, ou comme un naïf par les autres si vous y croyez, n'est pas évident. Reste la solution de repli, c'est-à-dire le "je ne sais trop que penser". Par contre, tous ceux qui considèrent que le débat est utile ne peuvent accepter le refus de dialoguer avec les climatosceptiques, surtout si on n'est pas de leur avis sur le réchauffement climatique. J'ai entendu plusieurs fois que l'anthropisme du réchauffement ne faisait plus débat, sauf encore sur le net. Voilà qui est dommage, car ce genre d'attitude laisse penser que le pouvoir a quelque chose à cacher sur la réalité du changement du climat et laisse la voie libre à des climatosceptiques qui n'ont pas de réelles connaissances scientifiques.