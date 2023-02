Pierre Palmade : Lever le secret médical pour sauver des vies - voter une loi

Une loi afin de lever le secret médical en cas de consommation de stupéfiants..Après le Covid, il devient désormais possible de tout autoriser, avec un secret médical mis à mal depuis plus de 2 ans.

Et pourquoi pas, comme au temps sordide du covid, demander aux citoyens de dénoncer aussi de leur côté..pour sauver des vies.



Les patients vont cesser d’aller voir leur médecin. C’est d’ailleurs de plus en plus le cas, après l’absence de soin, la suspicion de contamination, la vérification de la vaccination, les consultations en visio et pour couronner le tout, la demande de doubler le prix de la consultation.

Cela n’évitera ni les chauffards, ni l’inconscience, ni les addictions.



Et encore moins l’hypocrisie ou la bêtise crasse des pères la vertu qui ont collaboré à la propagande sanitaire pendant le covid :



La tentation du tout sécuritaire pour tout contrôler détruit les sociétés.



Nous sommes encore en guerre..Combattre la corruption me parait plus urgent que de promulguer des lois liberticides votés par des corrompus. Et portées par des courroies de transmission tout aussi corrompues.