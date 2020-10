Pire que l’Islamo Gauchisme.. L’islamo Affairisme

@sylvain

qui a, avec son allié russe régulièrement protégé daech de l’ASL, par des bombardements



Des exemples ?

Je me souviens surtout quand la « coalition internationale » a attaqué les résistants du siège de Deir ez-Zor au profit de DAECH, sous prétexte que c’était « due to a misidentification of ground forces »... Comme disait Poutine, « les américains prétendent pouvoir détecter de l’eau sur mars, mais ils n’arrivent pas a détecter les installations de DAECH en Syrie...





The September 2016 Deir ez-Zor air raid was a series of 37 U.S.-led Coalition airstrikes near the Deir ez-Zor Airport in eastern Syria on 17 September 2016, lasting from 3:55 p.m. to 4:56 p.m. Damascus time,[4] that killed between 50 and 60 Syrian Army soldiers and wounded 30 more. The United States said that the intended target was Islamic State of Iraq and the Levant militants and that the attack on Syrian soldiers was due to a misidentification of ground forces