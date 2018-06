Pistes pour résoudre le problème de l’immigration

Quel est le problème ?



Un touriste étranger n'est pas un problème. Ceux à fort pouvoir d'achat sont même fortement encouragés à venir !



Un réfugié politique n'est pas un problème, s'il s'agit d'une mesure de protection temporaire et non d'une installation définitive dans notre pays. Le droit international, accepté par la France, prévoit le droit d'asile.



Un migrant qui s'installe légalement dans notre pays, soit au titre des étrangers dont la qualification est recherchée, soit parce qu'il remplit les conditions légales de l'OPFRA pour demeurer en France, n'est pas un problème.



Ce qui nous pose problème ce sont les réfugiés "économiques" qui viennent en France parce que généralement les guerres ou les dictatures au pouvoir dans leur pays, parfois soutenues par la France, leur rendent la vie impossible.



Pouvons nous accueillir ces migrants ?



Si l'on se place d'un point de vue économique, on peut raisonner de deux façons.



D'un coté, nous savons que le travail crée de la richesse. Plus nous avons de gens qui travaillent et qui produisent et plus notre pays s'enrichit. Même si la répartition de ces richesses est très critiquable, ce qui est un autre débat.



Donc accueillir toujours plus de travailleurs ne peut qu'avantager notre pays et le rendre plus riche.



D'un autre coté, on peut objecter que nous avons suffisamment de chômeurs pour ne pas accepter des travailleurs immigrés qui vont "prendre le travail des français" en étant payés moins cher.

Ce qui est un bon argument propagandiste, mais assez idiot sur le fonds.



Car les mêmes qui prônent l'arrêt de l'immigration en raison du chômage, sont les mêmes qui exigent une politique familiale toujours plus nataliste. Or plus vous faites de gosses et plus vous augmentez le nombre des chômeurs !



En réalité le problème du chômage fait intervenir d'autres facteurs :





- la durée du travail, car les uns chôment pendant que d'autres travaillent jusqu'à plus d'heures,





- le comportement patronal, qui liquide des activités viables et qui délocalise pour des raisons financières,





- et aussi l'abandon des travaux d'utilité publique (Ehpad, hôpitaux, éducation ...) que les capitalistes jugent non rentables (pour eux !) mais dont la société aurait bien besoin.



De ce point de vue l'augmentation du nombre des travailleurs ne serait pas une malédiction, mais un bienfait.



Mais évidemment il faudra un peu de courage politique pour s'opposer aux intérêts financiers et à leurs lobbies ($)



Comment choisir les migrants ?



Il serait tout à fait stupide d'ouvrir nos frontières et de recueillir tout ce qui arrive. Il y a deux problèmes à régler :



Un problème de sécurité nationale. Des individus indésirables vont essayer de s'installer dans notre pays avec des motifs variés qui vont de la "simple" délinquance au terrorisme ou à l'espionnage.



D'autre part se pose la question de savoir si tous les migrants sont compatibles avec notre type de société.



L'intégration en France suppose que l'on respecte les lois françaises, y compris quand elles contredisent les coutumes religieuses ou autres.



De plus, la question de la maitrise de la langue française est une autre exigence légitime.



Enfin la question de la qualification, ou d'une formation en cas d'absence de qualification, doit être un critère impératif d'intégration



En bref le problème de l'immigration n'est pas un problème de nombre, mais un problème de tri.



Adopter une solution moderne.

Il ne viendrait à l'esprit de personne de laisser sa maison ouverte, clefs sur la serrure, offerte à tous les passants.



De même nous devons protéger notre pays devant l'afflux, d'ailleurs modéré, des migrants.



La solution la plus simple c'est d'imposer à chaque migrant une période probatoire, par exemple de 5 ans.



Durant cette période, la personne en voie d'intégration serait surveillée automatiquement.



La technologie moderne surveille électroniquement les téléphones et les ordinateurs de millions de français.



La surveillance automatique de quelques centaines de milliers de personnes, dont la plupart sont d'honnêtes travailleurs, ne surchargera même pas nos systèmes informatiques.



Et pour éviter d'engorger nos différentes administrations, il suffirait d'imposer le port d'un bracelet électronique controlable à distance. Appuyé par une identification biométrique complète.



Tout cela sur la base d'un contrat, librement accepté. Nous n'obligeons personne à venir s'installer en France.



Mais ceux qui le souhaitent seront bien accueillis s'ils acceptent de se soumettre à une période probatoire pendant quelques années. Ce sera une période d'apprentissage de la vie en France.



Avec cette méthode, toute déviance sera automatiquement repérée et sanctionnée.



On pourrait se demander si tout cela est bien conforme aux "droits de l'homme", mais la vie en société suppose que tout le monde accepte certaines contraintes.



On ne peut pas voter avant 18 ans, ni conduire un véhicule sans permis, ni circuler dans une zone si la justice l'interdit, et tant d'autres atteintes routinières aux libertés individuelles.



Ce qui est demandé au migrant c'est d'apporter la preuve concrète, vérifiable, qu'il est capable de s'intégrer dans la société française.



Cela paraitra injuste pour les délinquants, les ivrognes, et les fainéants d'origine étrangère qui s'estimeront discriminés par rapport aux voyous, ivrognes et fainéants français.



Mais c'est un contrat. Personne ne les oblige à le signer.