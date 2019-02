Plagiat : Avec Gad ElSalemec

Il triche... Et il porte plainte ! Avec une nuée d’avocat, [1] celui qui rigole en entrant sur scène de ses vannes avant de les délivrer à son public, va poursuivre en justice le youtoubeur qui met en parallèle sur les écrans, les artistes créateurs originaux de sketchs, et la parfaite synchronisation dans la gestuelle ou dans les mots du français : ce qui démontre sans aucun doute possible, le plagiat de cet humoriste qu’est Gad Elmaleh, [2] baptisé pour cet article ElSalemec, car, emprunter le travail d’un autre revient à ça : se comporter comme un sale mec sans scrupule, et être persuadé que le public, cet être sans tête n’y verra que du feu...Sauf, qu’il n’avait pas anticipé l’explosion de l’internet, et sa possibilité de tout voir, tout entendre en nano seconde...Et oui, on peut faire rire à bon compte, sans pour autant être un génie de l’anticipation. Et puis, comme tout malhonnête, ne s’étant pas fait prendre, il est gourmand et en 2018, pour son nouveau spectacle, il continue de pomper.

Derrière CopyComic se cache ? On ne sait pas qui, mais, quelqu’un qui connaît bien le milieux des humoristes. C’est lui qui met des vidéos en ligne. Droite écran, le standuper américain, gauche écran, le français qui plagie. Et Gad ElSalemec n’y va pas avec le dos de la cuillère. Un de ses sketchs des plus connus, le mec qui marche avec sa paire de chaussures de ski, vient directement du spectacle en 2000 « histoires vraies » du canadien Martin Matte. La gestuelle et l’idée sont là, il n’a eu qu’à changer des mots et ainsi se l’approprier. Encore plus fort : dans son spectacle de 2005, il copie de bout en bout le sketch hilarant de Jerry Seinfeld (en 1986), celui de l’hôtesse de l’air qui donne les instructions avant le décollage. Il a été toujours assez « malin » d’emprunter sur des spectacles anciens : de Richard Prior (1979), de George Carlin (1992,1996) et d’autres, pour ses plus récents spectacles. Ce n’est donc pas un hasard, mais bien un plagiat fait de manière délibéré en espérant que ca passerait... Alors, quand je lis pour dénoncer ce personnage « coïncidence ou plagiat ? », je me demande bien pourquoi une telle prudence. Aurait-il des appuis qui feraient peur ? La cour de Monac peut-être ? C’est vrai que ça la fout mal dans la capitale des casinos d’avoir un tricheur à la cour faute d’un bouffon...

La tite mafia des humoristes en cour

D’abord le petit roi : Jamel Debbouze, qu’il faut bien avouer a transformé ce milieu en une industrie. Son comédie club, son Marrakech du rire sont des réussites patentes. Beaucoup de ceux qui nous amusent en viennent et surtout cela a permis l’émergence d’artistes issus de minorités ignorées jusqu’à là. L’appétit venant en faisant rire, et comme il fallait produire, produire, eh bien, un ti tour chez les ricains, les canadiens, les belges et hop, ni vu ni connu, sauf que...Internet ! Le petit roi lui-même a copié et pas qu’un peu dans le spectacle de David chapelle de 2000.

Le pire de tous, car il en a fait une tournée, d’un show joué 400 fois est Tomer Sisley. [3] Et il assume sans aucune gêne son vol de vannes. « moi j’étais fan, fan, fan des stand up américains, à l’époque Internet n’était pas ce que c’est aujourd’hui, ces humoristes américains étaient absolument inconnus en France, donc oui, y’en a plein a qui j’ai pris une vannes ou deux, et je les ai collé dans le spectacle que j’avais déjà et c’était comme une garniture et pis pour moi j’adorais les jouer. Je n’ai jamais prétendu que telle ou telle vanne c’est moi qui l’ai écrite etc... » Dans le cynisme heureux impossible de faire mieux ! Il avoue avoir parié sur l’ignorance du public, et l’ignorance des auteurs américains qui jamais pensaient être autant copiés et sans ne recevoir aucun crédit et rémunération de droits d’auteurs...Ca ne le dérange pas le Tomer, et benoitement, il a encaissé la galette d’un spectacle qui ne venait pas de lui, et est listé comme comédien/humoriste, alors que sachant cela, son public ne rit plus du tout ; mais trop tard, les billets vendus ne sont pas remboursables ; c’est un peu comme un concert qui serait en playback, sans en avertir le public.

Gad Elmaleh, a aussi pompé sur des français, comme Coluche, Dany Boon ou Dieudonné... Ce dernier qu’il traine dans le boue depuis des années lorsqu’un micro se tend... Le pire de la tricherie, mais un tricheur a-t-il des limites ? Un humoriste corse, Fréderic Fraticheli connu sous le pseudo de Kido, [4] dont le spectacle était produit par ce même Elmaleh, et bien, celui-ci n’avait pas hésité d’utiliser une très bonne vanne de son spectacle : « c’est la porte ouverte à toutes les fenêtres ! » , qu’il employait dans ses spectacles du début des années 2000 et dans le film La vérité si je mens. Lorsque Kido lui faisant la remarque, Gad innocemment lui répondait : « oh, excuse moi, c’est sorti comme ça ! »... Et en plus faux cul ! Kido conclue de manière désabusée : « on a découvert à force de le connaître qu’il faisait ça avec plein d’autres comiques ».

Pour un coupable de mauvaise foi et ayant des moyens financiers, la meilleure défense est l’attaque, et il attaque en justice.

« Dans deux vidéos qui accumulent en seulement quelques semaines plus de 1,9 million de vues. CopyComic met en parallèle les images de sketchs de l’humoriste français avec les... originaux. En deux épisodes d’une dizaine de minutes, on découvre avec stupéfaction Gad Elmaleh reprenant à son compte - parfois au mot près - les blagues de ses confrères nord-américains. » [5]

Elmaleh a donc le culot, d’attaquer sur le terrain des droits voisins : qui permettent aux artistes de contrôler l'utilisation et l'exploitation de leurs prestations.

Le plagiaire crie à l’illégalité de la présence de ses vidéos en ligne sur Utube le montrant en train de plagier... Il pourrait même demander le versement de droits d’auteurs. Fort non ! Et comme ce ElSalemec n’a aucune, mais alors aucune limite il veut que l’auteur de ces mises en ligne soit découvert, que l’on connaisse son identité... Une requête qui ne manque pas d’agacer Ben, le vidéaste derrière les vidéos de CopyComic : « Au motif de “non-respect de tes droits d'auteur”, tu fais censurer par Twitter les deux tweets contenant les vidéos CopyComic qui te concernent ! Et tu exiges de Twitter qu'ils te révèlent mon identité ! » Oui, mon bon Ben, tu t’attaques au beauf de Albert de Monac mec, attention, tu vas te prendre un contrôle paradis fiscal dans les dents !

Ces « humoristes » copieurs font qu’aux Etats-Unis, tout ce qui est français dans ce secteur et devenu source de méfiance à priori. Le patron du Comedy Store de Los Angeles qui a vu les débuts d’Eddy Murphy, de Robin Williams et tous les autres, ne veut plus entendre parler de « la nation des tricheurs »... A New York c’est pareil.

A cause de ces faussaires, le reste de la profession devient tricarde... Pourtant nous avons en numéro 1 Dieudonné, mais aussi, Christophe Aleveque, Gaspard Proust, Constance, Albert Dupontel, Blanche Gardin, Laura Laune, Benoit Delépine, Alexandre Astier, ce cher François Rollin et pourquoi pas Frank Lepage... Qui eux ont un univers où ils vous emmènent, du talent et sont capable de tenir un public durant 2h00 avec des histoires écrites venant d’eux-mêmes, d’où l’accent de sincérité qui manque énormément aux autres, ces rois du réchauffé...

Comme d’habitude les bons paieront pour les néfastes, qui bien sûr ne seront ni poursuivis, ni condamnés. La triche eut payé en notre beau pays, et paie toujours bien ces impayables !

------------------------------

Tout cela pour dire que : en tout recoin de notre pauvre société, de tels individus croissent, croassent, se multiplient à la vitesse d’une bonne grosse blague de Toto. Je pense que les comiques sont le reflet d’une époque, et lorsque je parcours l’horizon de ces amuseurs/copieurs, je ne trouve partout que des petits magouilleurs, méprisants leur public ; ces cons qui paient leur place, ces beaufs qui achètent des CD, ces beaufs/campeurs dans des film et ces gilets jaunes qui emmerdent...

La majorité des plagiaires suite à ces vidéos fait le mort en attendant que ça passe, d’autres, assument leur cynisme, et enfin un qui attaque en justice... Avec de vraies chances de se prendre un gadin... Gad... El gadin ? ahah – (ne me la pique pas celle là, ElSalemec, ya un copyright dessus !)

Georges Zeter/février 2019