Plainte contre Brigitte Macron (2)

Nul doute que Brigitte Macron profite donc de sa position et bénéficie d’avantages et d’impartialité , de ce fait elle tombe sur le coup des articles 432-11 et 432-17 du Code pénal, 2-I de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. À ce titre Brigitte MACRON doit en répondre devant les instances concernées. Bien qu’elle soit l’épouse du Président de la République, elle bénéficie d’aucune immunité de quelque manière que ce soit. Thierry Paul Valette

La pratique républicaine ne peut justifier que certaines personnes bénéficient d'avantages. Les règles doivent désormais être codifiées par le droit concerné. La mise en place d'une Charte de transparence par l'Élysée le 21 aôut 2017 est contraire aux règles de droit. Brigitte Macron est non élue. La pratique républicaine est un alibi pour que l'épouse d'Emmanuel Macron profite d'un cabinet au sein de l'État français et d'un budget dédié de 400 000 euros.

DÉLIT DE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF DE LA PART D’UNE PERSONNE BÉNÉFICIANT D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIQUE

DÉLIT DE CORRUPTION PASSIVE DE LA PART D’UNE PERSONNE BÉNÉFICIANT D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIQUE

COMPLICITÉ DE CONFLIT D’INTERÊT PASSIF DE LA PART D’UNE PERSONNE BÉNÉFICIANT D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIQUE

Il ne s'agit plus d'une mission publique mais d'une mission de service public. En effet Brigitte Macron ne se cache pas de ses réunions avec des ministres du service public. Elle agit dans ce cadre là. Elle n'est plus une simple bénévole mais une personne qui bénéficie d'une mission de service public... Tout est expliqué dans cette video en matière de droit :

Plainte déposée donc contre Brigitte Macron dans le cadre de la Charte de transparence au commissariat de Lisieux mercredi 23 août 2018. Il ne s'agit pas d'attaquer la personne de Brigitte Macron mais seulement de dénoncer des pratiques contraires au droit. Je dénonce les attaques liées à son âge, son physique et à son couple. Ces méthodes ne sont pas dignes. La vie privée de Brigitte Macron ne nous conerne pas. En revanche son action publique oui !!!

Cette action à pour seul et unique but que soit définitivement inscrit et encadré par le droit français le rôle ou la place du ou de la conjointe du président (e) de la République.

Une pétition est en ligne ici pour soutenir cette démarche :

https://www.change.org/p/brigitte-macron-doit-être-auditionnée-plainte-de-thierry-paul-valette?recruiter=541708841&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition

Le fait que Brigitte Macron n’est pas rémunérée ne fait pas d'elle une personne en dehors de tout soupçon ! L'épouse du chef de l’état, n'ayant aucune légitimité constitutionnelle ne se place donc pas au-dessus des lois de la République.

Une vieille tradition républicaine voudrait que personne ne « touche » à l'épouse du chef de l'État, mais rappelons qu'elle bénéficie d'un "cabinet" dédié et de fonds publics dédiés pour un coût de fonctionnement de 400 000 euros /an. À ce titre elle n'est plus une "épouse de l'ombre" mais une personnalité publique mise en disposition de l’Éducation nationale... qui a un rôle central et "politique" à l'Élysée : réunions avec des ministres etc…

Dans ce dossier il y va du bon fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution française. Les conjoints(es) des chefs de l’État restent des justiciables comme les autres. À ce titre, et au vu de ces informations connues de tous et décrites dans cette plainte, contre X madame Brigitte Macron doit être entendue par la justice

