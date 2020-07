Plan de relance européen : la dette magique

« Les autres nations ne sont pas stupides. »

Pourquoi impliquer 90% des populations de chacun de ces pas dans des stratégies pour lesquelles elles ne sont pas partie prenante.

Les joueurs de la partie de monopoly qui se joue depuis 75 ans sont les banquiers, les industriels et les GAFAM(s). Ils sont de moins en moins « nationaux », et de plus en plus « transnationaux ». Ce qui reste pour chaque état comme marche de manœuvre, ce n’est pas la « nation », mais une petite équipe de bureaucrates ou technocrates formés à l’ENA ou équivalent pour interpréter dans leur propre style la partition qui leur est fournie. Le seul but de ces larbins gavés est de tenter de garantir à leurs commanditaires un ordre social qui permettra de ponctionner les moutons sous forme de TVA et autres impôts sans douleur pour embourser cette fameuse dette qui est la principale rente des spéculateurs et libertariens.