Plan : François Bayrou sera-t-il le Jean Monnet du XXIe siècle ?

« Tout en ayant le souci de l’application concrète, au plus près de nos concitoyens, l’État doit, dans le même temps, retrouver les voies de l’anticipation. L’action de l’État a été trop souvent limitée à la simple gestion des crises et des urgences. Nous avons progressivement perdu notre capacité à nous projeter dans le long terme, à planifier une politique économique, à identifier les gisements de croissance future et à définir une perspective. C’est la raison pour laquelle le Président de la République souhaite la création rapide d’un Commissariat général au Plan, qui aura pour mission d’incarner et d’animer une telle politique. » (Jean Castex, le 15 juillet 2020 à l’Assemblée Nationale).