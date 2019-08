Planète en danger ou plutôt humanité en péril ?

Comme moi, vous constatez que le réchauffement sur Terre s'accélère à une vitesse assez impressionnante même si certains climato-sceptiques continuent de nier ce phénomène qui semble pourtant une évidence. A 60 ans, je fais partie de cette génération qui ne se sentait pas jusqu'alors forcément concernée par tout ce qui se rapporte à l'écologie, à la nature tout simplement. N'étant pas mieux que les autres, j'ai profité à outrance de cette société de consommation pour assouvir mes désirs en allant bien au-delà de ce qui est nécessaire, au lieu de chercher à vivre le plus simplement du monde. Au fil du temps, le progrès technologique et un pouvoir d'achat plus fort ont permis d'entrer dans une société d'abondance, les hypermarchés en sont le gros symbole. Mais nous avons ponctionné sur les ressources de la Terre de manière anarchique tout en la polluant gravement à cause de nos rejets qui sont un poison pour les sols, les océans ou l'air que nous respirons. Pour les nations, les multinationales, le monde de la finance, etc..., deux obsessions ont guidé leurs actions, la productivité et l'appât du gain, l'argent restant par-dessus tout le "Dieu absolu" ou plutôt un diable envoûtant qui mène le monde peut-être à sa perte au final !



Cependant, au vu du titre de cet édito, il ne faudrait pas se tromper de cible au niveau des enjeux à venir. En effet, comme certains le prétendent, est-ce bien la planète qui est vraiment en danger ou notre humanité dont le compte à rebours, en matière de survie, se serait apparemment emballé. La Terre, à bien y réfléchir, n'est certainement pas en danger car elle a déjà connu, tout au long de sa formation depuis plus de 4 milliards d'années, bien des cataclysmes et des bouleversements climatiques qui en ont fait ce qu'elle est aujoud'hui. Alors, réchauffement climatique ou pas, la Terre continuera d'exister encore des millions et des millions d'années au sein du système solaire. Quant à l'homme, pauvre petite chose bien fragile, on oublie qu'il n'est apparu qu'il y a 7 millions d'années environ, en se transformant avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, nous ne sommes donc pas grand-chose à l'échelle du temps !



Nous avons cru, de par notre intelligence soi-disant supérieure, dominer la nature en l'utilisant pour satisfaire nos besoins toujours plus énormes, d'où cette course folle vers le gigantisme, l'exploitation à outrance des ressources jusqu'à l'épuisement pour améliorer notre confort certes, mais pour faire aussi toujours plus de profits. Seulement, nous n'avons pas tenu compte des cycles de la nature qui a besoin de temps et de respect pour se régénérer afin de préserver les équilibres si fragiles qui régissent notre monde. La planète est donc polluée et l'humanité en est réduite à présent à vivre dans une sorte de "soupe immonde", nous cresons en quelque sorte notre propre tombe ! En plus, notre "monde moderne" n'a même pas permis d'éradiquer véritablement la pauvreté, les épidémies, les guerres, les injustices. Les spécialistes et diplomates nous annoncent encore que le changement climatique aggrave la faim dans le monde, les conflits dûs à la raréfaction de l'eau tout en accentuant les tensions entre Etats pour s'accaparer des dernières ressources naturelles. On gère alors difficilement une crise au jour le jour tout en nous accrochant à nos privilèges parce que l'égoïsme l'emporte toujours sur ce qui aurait dû être la priorité de l'humanité, la FRATERNITE !



Personne ne peut prédire à 100% ce que sera l'avenir de l'homme, mais celui-ci aura besoin de faire davantage corps avec cette nature si généreuse et ceci en la respectant afin qu'il est une chance peut-être de survivre. L'espèce humaine, si prétentieuse, doit savoir que sa disparition ne serait qu'une péripétie dans la longue histoire de la Terre, la vieille boule continuera de tourner sans nous, il ne faut pas en douter une seconde ! Le pouvoir par l'argent, la productivité, la satisfaction de nos moindres désirs comme unique but dans la vie, le pillage sauvage des ressources naturelles, le repli sur soi empêchant le juste partage des richesses et l'augmentation de la pauvreté amènent l'humanité à sa perte. Sans se l'avouer, nous l'avons toujours su, moi le premier, mais nous avons choisi l'insouciance.



La Terre, semble-t-il, décide de réagir pour se débarasser de cette sâleté accumulée afin de mieux briller à nouveau de tous ses éclats ensuite. Alors et c'est peut-être notre dernière et infime chance de nous en sortir, l'humanité doit demain, en pleine harmonie avec notre Dame Nature, se rassembler au-delà des frontières, si dérisoires au fond, pour créer un monde avec comme unique URGENCE : permettre à tout être vivant d'aller et venir en ayant de quoi vivre et s'épanouir en toute liberté et en pleine harmonie. Ce n'est que mon avis, mais j'ai la faiblesse de penser que c'est bien cette mission que nous avait confiée au départ le génial créateur de cet immense univers... ou alors quel serait le sens de notre venue ici-bas ?!... Se poser collectivement et individuellement la question, c'est peut-être déjà trouver le début d'une réponse positive avant qu'il ne soit trop tard... je me trompe ou pas, à vous d'en juger librement ??!!...

Guy GILLET