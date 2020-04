Plantes chinoises et coronavirus

Fin 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) intégrait la médecine traditionnelle chinoise dans sa « Classification internationale des maladies » (« publication de l’OMS garantissant que tous les membres de la communauté de la santé font référence aux maladies et problèmes de santé de manière cohérente »). « La CIM est la norme de référence qui sert à définir et à notifier les maladies et les problèmes de santé. Elle permet au monde de comparer et de partager les informations sanitaires en utilisant un langage commun. »

Certains commentateurs voient dans cette reconnaissance un succès politique pour Pékin. L’écrivain Fang Shimin (qui est pro-OGM) estime même que le soutien du régime communiste à la médecine traditionnelle « sert à faire vibrer la fibre nationaliste et n’a rien à voir avec la science ».

A ces critiques, s’ajoute la pression accrue sur des animaux sauvages (dont le pangolin… traqué jusqu’en Afrique pour fournir des remèdes de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne) que ne manquerait pas de susciter un essor de la médecine chinoise.

Dans notre article, nous nous concentrerons sur quelques plantes susceptibles d’aider à lutter contre les coronavirus, d’après la médecine traditionnelle chinoise (MTC).

On parlait de Médecine Traditionnelle Chinoise quand le virus était confiné en Chine...

Au début de la crise, nombre de médias ont repris la dépêche AFP du 2 février. Elle évoque les 6000 spécialistes de MTC envoyés en renfort à Wuhan, son utilisation contre l'épidémie de Sras, et cite Marc Fréard, membre du Conseil académique français de la médecine chinoise, qui estime qu'elle permet de lutter contre la fièvre et aide à l'évacuation des glaires. Elle pourrait donc rendre des services. D'ailleurs l’OMS a décidé d’évaluer l’efficacité de formules de médecine chinoise pour combattre les coronavirus, au même titre que les médicaments utilisés contre le VIH, la grippe ou la malaria (chloroquine, remdésivir, lopinavir…) susceptibles d’être « repositionnés ». Dans le même temps, l’OMS défend l’automédication et précise que "prendre des remèdes traditionnels à base de plantes" n'est pas efficace contre le nouveau coronavirus .

Quelles sont les plantes utilisées ?

C’est le remède appelé« Shuanghuanglian » qui a suscité le plus d’articles en anglais et en français. L’Académie des sciences de Chine a affirmé qu’il pouvait « inhiber » le virus, mais des médias officiels chinois on mit en garde contre son usage sans avis médical.

Le Shuanghuanglian est une association de plantes qui comprend la fleur de la chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica), la racine de la scutellaire du lac Baïkal et le fruit sec du Forsythiae suspensa (le fruit s’appelle Forsythiae fructus ou Lian Qiao en chinois). Je n’ai pas trouvé les autres composés du Shuanghuanglian.

chèvrefeuille du Japon

L’Académie des sciences chinoise se penche aussi sur les vertus potentielles d’une herbacée appelée « renouée du Japon » en français (Reynoutria japonica) qui pourrait atténuer les symptômes de la maladie. Cette plante est considérée comme invasive en Europe et en Amérique du nord, car elle colonise les cours d’eau et les friches industrielles. Elle est comestible, acidulée un peu comme la rhubarbe, les jeunes pousses ressemblent à l’asperge et les jeunes feuilles se cuisinent comme l’épinard. Contre le coronavirus, c’est probablement le rhizome, antipyrétique (fait baisser la fièvre) et expectorant qui est utilisé.

Xinhua, l’agence de presse chinoise a également communiqué autour du cocktail phythérapeutique appelé Qingfei Paidutang à la mi-février. Cette association de plantes, utilisée sous forme de comprimées, avait été recommandée aux établissements médicaux à l’échelle nationale le 6 février après une analyse des données sur 214 cas. »

Voici les plantes qui la constituent :

- Da qing ye (folium Isatidis) et Ban lan gen (radix Isatidis) : feuille et racine de Isatis tinctoria ou Pastel des teinturiers, utilisé a minima depuis l’Antiquité grecque

- Zi cao (radix Lithospermae) : racine de l’Arnebia euchroma

- Bai bu : racine de la Stemona tuberosa

- Guang Zhong : le rhizome de fougère (sans doute de la fougère mâle, plus largement utilisée)

- Yin Chen Hao (radix Artemisiae) : racine de l’Artemisia argyi, utilisée entre autres contre la toux et l’asthme en MTC. Elle pousserait en France d’après sa page Wikipedia en anglais.

- Jie geng (radix Platycodi) : la racine de Platycodon grandiflorum, la campanule à grandes fleur

- Chèvrefeuille (je n'ai pas trouvé quelle variété ni quelle partie)

- Shi Gao, le gypse, qui n'est pas une plante mais un minéral

Sur un site commercial, on trouve une compagnie pharmaceutique de MTC qui propose un produit pour « prevent (prévenir le) coronavirus », sous le nom de Lianhua Qinglan Granules ou Lianhua Qingwen Keli. Le site internet diffuse un clip labellisé « New China », soit le nom de la chaîne de la Xinhua News Agency, une des deux agences de presse chinoises. Dr Yang Wenming, à la tête de l’hôpital Provicial de MTC d’Anhui, explique que les plantes sont indiquées pour booster l’immunité des personnes à risque, notamment des personnels soignants, et pour les malades quand les symptômes ne sont pas encore sévères.

On retrouve dans cette décoction au goût amer, des extraits d’amande amère frie, forsythia, fougère, poivre de chine (Houttuynia cordata), rhubarbe, rhodiole, patchouli (Pogostemon cablin), ramie (Boehmeria nivea), réglisse et enfin le menthol (qui n’est pas une plante mais un composé issu de la menthe).

On trouve aussi des articles qui évoquent les atractylodes, un genre de plantes asiatiques appartenant à la famille des Astéracées. Elles permettraient de renforcer « l'énergie vitale (Qi) et protéger contre les agents pathogènes externes ».

Enfin, France Info rapporte avec un peu de condescendance l’utilisation d’une infusion ayant pour but d'évacuer les toxines des poumons. Elle est composée de gingembre, d'amandes (amères je suppose) et de peaux d'orange.

