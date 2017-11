Plenel prend en otage les musulmans pour masquer sa lacheté

Il s’est trouvé un groupe de personnes assez nombreux pour penser que le vivre ensemble était et est quelque chose de logique et normal et fondamentale dans une république nommée la France.

Pour ces même gens, le vivre ensemble était vivre au côté de personnes de pays, de cultures et de confessions différentes sans que cela soit une gène pour leur et notre mode de vie.

Dans l’ensemble, ils ont raisons !

En effet dans ce melting pot qu’est la France avec ses asiatiques, africains, latins, scandinaves, jamaïcains, orthodoxes, juifs de l’est ou du sud, protestants de l’est ou du nord, amérindiens, bouddhistes, catholique avec ou sans beret etc, Ca fonctionne plutôt pas mal.

Avec les musulmans naturellement enclin au communautarisme ca coince !

Si ça coince c’est récent. Il y a 40 ans j’ai pu observer quantité de personnes originaires d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc, enchantées de vivre dans un HLM moderne et vous dire en vous regardant droit dans les yeux : « Allah est l’opium du peuple ! ». Une fois dit cela, ils allaient joyeusement boire le pastis avec les copains avant d’entamer une partie de pétanque. Ces personnes maintenant grand père regardent avec effarement leurs petits enfants (3° génération) qui ne sont jamais allés au bled autrement que pour les vacances, porter djellaba et Burka pour les filles. Ils se disent tous : « pour mes enfants et petits enfants j’ai rêvé d’une belle situation dans un pays moderne et je les retrouve déguisés en pecnots. Où ça a bien pu merder ? »

Il se trouve que dans les derniers attentats meurtriers qu’a connu a France, les terroristes n’ont pas crié « A mort Staline ! », ou « A mort la capital ! » ou « Vive l’Anarchie ! ». Non ils ont criés « Allahu akbar ». Et que ces gens ont considérablement modifié notre mode de vie pour le rendre plus terrifiant.

La réalité de tout cela est qu’une majorité de personnes originaires de pays arabes et pas forcément musulmans (car n’en déplaise aux communautaristes, l’un ne va pas forcément avec l’autre et que si le jour du ramadan j’ai envie de manger une terrine de patté pur porc au cognac, parce que c’est bon, c’est mon droit) vont subir cette situation. Mais aussi le groupes de personnes qui pensent que ce qui c’est passé avec nos asiatiques, africains, latins, scandinaves, jamaïcains, orthodoxes, juifs de l’est ou du sud, protestants de l’est ou du nord, amérindiens, bouddhistes etc, peut aussi bien se produire avec nos musulmans, parce que c’est comme ça, ont gravement tort !





errare humanum est perseverare diabolicum !