Plongeurs-démineurs : coup de tabac dans la Royale

Le 23 mai 2017, le second-maître Bob Lataste, un plongeur-démineur de 24 ans appartenant au GPD-Atlantique embarqué à bord du chasseur de mines, l’Aigle, est chargé d'inspecter une épave en baie de Seine en binôme avec Kevin D. Les conditions : « mer calme, peu de courant, bonne visibilité ». « En proie à d’importantes difficultés respiratoires , il a perdu connaissance par 28 mètres de fond et s’est noyé au moment où il tentait de remonter à la surface après avoir arraché son masque et son embout buccal ». « Son binôme, constatant qu'il était inconscient, l'a alors immédiatement pris en charge et remonté à bord du chasseur de mines L'Aigle » (...) « l’hélicoptère d’alerte Caïman a été engagé quelques minutes plus tard avec une équipe médicale du Centre médical des Armées de Querqueville. Hélitreuillé à bord de l’Aigle, le médecin est intervenu auprès du plongeur-démineur avant son évacuation vers l’hôpital Jacques-Monod du Havre, où il est pris en charge en début de soirée. Malgré les efforts de l’équipage et des équipes médicales, Bob Lataste s'éteint peu avant minuit du mardi 23 au mercredi 24 mai 2017 ».

Le 10 septembre 2021, l' instruction ouverte au TGI de Rennes pour déterminer les causes de la mort de Bob Lataste était annulée. La chambre de l’instruction de Rennes avait considérée que la procédure engagée avant l’avis du ministre de la Défense était frappée de nullité. Le procureur avait ouvert une instruction contre X et saisi le ministre le 12 juin 2017 lors du transfert du dossier du Havre à Rennes. La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par le parquet général de Rennes et par les parties civiles a relevé qu'il y avait bien un caractère d'urgence et que la procédure avait en conséquence été annulée à tort. Le 24 janvier 2023, la Cour de cassation ordonnait la reprise de l’instruction judiciaire et en confiait le dossier à la Cour d'appel de Paris. La cinquième division du parquet de Paris abrite la section AC3 : affaires militaires et atteinte à la sûreté de l’État. Deux amiraux, deux officiers et deux dirigeants de la société 'Aqualung sont mis en examen pour homicide involontaire. L'amiral Jean-Philippe Rolland, chef d'état-major particulier du Président Emmanuel Macron, a été placé sous le statut de « témoin assisté ». A l'époque des faits il était à la tête de la Force d'Action Navale dont relève la Cellule Plongée Humaine et Intervention sous la mer chargée de tester les équipements, d’élaborer leur mode d’emploi et de veiller à la sécurité de ceux qui les utilisent ; devenue le 1er janvier 2023 le Centre expert dans la plongée humaine et l’intervention sous la mer (CEPHISMER).

Si l’État-major reste discret sur les circonstances, les conditions de mer et le lieu de la plongée, je pense qu'il s'agit du HMS Lawford, un bâtiment de la Royal Navy torpillé le 8 Juin 1944 par l'aviation allemande à une dizaine de kilomètres de la côte de Courseulles-sur-Mer. Toute plongée y fut interdite fin 2016. La zone était parsemée de munitions diverses et variées (mortiers Spigot, munitions de 20 mm, etc.), un site idéal pour l'entrainement des plongeurs-démineurs. Les courants et contre-courants en baie de Seine sont violents, l'eau est froide (environ 12°C), la visibilité y excède rarement sept ou huit mètre (à la fin de l'été), et les plongeurs doivent se mettre à l'eau de préférenc, à l'étal.

Les plongeurs d'armes (appellation officielle) ont missions : recherche et localisation des mines ou engins explosifs - leur identification - leur neutralisation - contre-minage - déblayage des obstructions sous-marines - travaux sous-marins - sécurisation des chenaux utilisés par les SNLE, SNA et Porte-avions - mise en œuvre d'un caisson de recompression - pétardage des containers dérivant - assistance en cas de naufrage ou d’accidents maritimes. Les trois groupes de plongeurs démineurs sont basés à Brest, Cherbourg et Toulon. Le GPD Atlantique est spécialisé dans les travaux en eaux polluées et la récupération des mines inconnues. Le GPD Manche est entraîné pour intervenir sur les munitions spéciales et dans la lutte contre le terrorisme maritime. Le GPD Méditerranée est spécialisé dans les travaux sous-marins et ceux nécessaires pour la préparation des débarquements.

La formation est exigeante, chaque année l’Ecole de plongée délivre une vingtaine de brevets d’aptitude technique (stage 9 mois), une douzaine de brevets supérieurs, et une dizaine de certificats « travaux sous-marins » (stage de 10 semaines). Bob Lastate, son Baccalauréat génie mécanique en poche avait intégré la classe préparatoire « Maintenance en milieu subaquatique » au lycée Simone Weil de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) duquel proviennent près de 30 % des jeunes plongeurs d'armes. Leur année préparatoire terminée, une douzaine de jeunes intègrent les rangs de la Marine nationale. Après la formation « plongeur de bord » les impétrants se présentent aux tests « plongeurs-démineurs ». Bob Lastate avait rejoind l’Ecole des plongeurs-démineurs en 2012 et avait été affecté au GPD-Manche de Cherbourg (juillet 2003) avant de rejoindre, trois ans plus tard, le GPD-A de Brest. Bob Lataste champion du monde 2013 de nage en eau-vive devait prochainement défendre son titre au Guatemala.

En 2009, le Ministère de la Défense avait lancé un appel de marché pour remplacer cinquante appareils respiratoires (DC 55) en usage dans les groupes de plongeurs démineurs, et cent-vingts OXYGERS 57 équipant les nageurs de combat. Aqualung avait remporté le marché avec le CRABE (circuit semi-fermé) et le FROGS (circuit fermé). Ces appareils commercialisés dans une douzaine de pays ne répondent pas aux normes CE mais à celles NATO, et leur vente est réservée aux administrations et après autorisation DGA.

Sans désirer être plongeur d'essai, parvenu à un certain niveau technique et physique, la plongée c'est la tête et les jambes . Le béotien peu intéressé ni concerné par l'aspect technique qui explicite : problèmes rencontrés, accidents, améliorations possibles, mise en œuvre, etc., peut sauter les quelques paragraphes qui suivent. Evitons de « blablater » sans prendre en compte nos méconnaissances et de n'afficher qu'e nôtre seul point de vue.

☻ Caractéristiques de l'appareil CRABe 0/45/80M : dimensions : 700 mm x 500 mm x 245 mm - Poids : 33 kg, immergé -1 kg, capacité de la cartouche de chaux 4 Heures (injection d'02, 1.6 l/mn, RMV 40 l/mn) - détendeur de secours - manomètre - amagnétique (5 nanoteslas à 10 centimètres, normes Stanag 2897) - fonctionnement silencieux (mines acoustiques) - harnais - poches pour le lest. L'appareil fonctionne en circuit semi-fermé (une faible proportion du gaz est expulsée à chaque cycle respiratoire) et l'appareil requiert un injecteur particulier selon la tranche de profondeur : 25 mètres mélange 60 % O2 / 40 % N2 - 30 mètres 50 % O2 / 50 % N2 - 40 mètres 40 % O2 / 60 % N2 - 55 mètres 32.5 % O2 / 67.5 % N2 - 80 mètres mélange 23 % 02 / 36 % N2 / 41 % He. Le modèle 55/80M semble ne jamais avoir été commercialisé.

Le CRABE me semble être une synthèse du DC 55 et du MIXGERS 78. Jugez-en :

profondeur Mélange Autonomie DC 55 0 - 25 m 60 % O2 - 40 % N2 180 minutes 25 - 40 m 40 % O2 - 60 % N2 90 min (avec injecteur) 45 - 55 m 32,5 % O2 - 67,5 % N2 75 min (avec injecteur). MIX 78 55 - 90 m 18 % O2 - 41 % N2 - 41 % He 40 minutes. 90 - 130 m : 13 % O2 - 43 % N2 - 44 % He 30 minutes

La sécurité du plongeur repose sur la stabilité du mélang e respiré à profondeur constante et quel que soit l'effort fourni. Attention ! la concentration d'oxygène ne correspond absolument pas à celle contenue dans le mélange comme cela serait le cas pour un circuit ouvert. Le mélange respiré par le plongeur se stabilise en cinq minutes à l'activité et à la profondeur d'évolution du plongeur.

A l'expiration , le mélange en provenance des poumons est dirigé vers la cartouche de chaux sodée afin de le débarrasser du CO2 avant de pénétrer dans le grand sac et transfert dans le petit sac. Le plateau supérieur du sac se soulève sous la pression des gaz expiratoires, les deux sacs se remplissent. Ceux-ci étant concentriques et solidaires, le rapport de leur volume reste constant, le petit sac se remplit d'un volume proportionnel au volume total expiré.

A l'inspiration , la soupape d'inspiration s'ouvre, sous l'effet de la dépression inspiratoire le plateau s'affaisse, la soupape de transfert se ferme, refoulant le mélange contenu dans le petit sac vers la soupape de " fuite " dont le contenu s'échappe sous forme d'un chapelet de petites bulles. Les deux sacs étant solidaires, le plateau supérieur du grand sac attaque le levier qui ouvre le clapet basse-pression pour admettre le mélange contenu dans la bouteille haute-pression et détendu par l'étage moyenne pression.

La résistance respiratoire n'est pas seulement liée à la position du sac par rapport au centre pneumoïque du plongeur (le Δ entre le DC55 et le CRABE est d'environ 5 cm). La résistance totale est la somme de la résistance dûe à la pression hydrostatique - la résistance mécanique du clapet d'ouverture - des résistances élastiques dues au thorax et aux poumons (proportionnelles à l'amplitude respiratoire) - résistances liées aux pertes en charge : cartouche épuratrice, soupapes, tuyaux, voies aériennes, frottements thoraciques et pulmonaires, densité du gaz. Avez-vous essayé de respirer au-travers d'un tuyau d'arrosage ? excellent pour renforcer les muscles thoraciques des apnéistes mais éprouvant pour n'importe quel plongeur se livrant à un effort soutenu.

☺L' œdème pulmonaire d'immersion , mis en évidence en 1989, représenterait 16 à 26 % des accidents dans les armées. Quelques mois après le drame une instruction limitait le temps de plongée à vingt minutes, une position la plus verticale possible, et interdisait toute pratique sportive avant une plongée. Des plongeurs préfèrent ne pas répondre aux questionnaires qui leur sont soumis par crainte de perdre des primes de plongée (source radio-poulaines ;-). Le lecteur désireux d'approfondir l'OPI : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/activites-aquatiques-l-oedeme-246414

Le vendredi 17 septembre 2021 un autre drame endeuillait le GPD-Atlantique. Adam Tahri, un plongeur-démineur âgé de 27 ans issu de l’Ecole de Maistrance (2014) était porté disparu au cours d’un exercice de « recherche circulaire » se déroulant dans la passe de Pennou Pell (nom de la balise) dans la grande rade de Brest (Finistère). La séance d'entrainement impliquait 4 plongeurs. Certaines sources font mention d'une plongée au Nitrox en circuit ouvert. Le Cross Corsen alerté à 13 h 12 diffusait immédiatement un MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY et engageait d'importants moyens maritimes et aériens : frégate multi-missions - vedette des marins-pompiers - remorqueur côtier - vedettes côtières de la gendarmerie maritime - embarcation pneumatique du SDIS 29 - vedette de la SNSM - le chasseur de mines Andromède - hélicoptères Dragon 29 et Caïman de la Marine nationale.

La rade est une baie fermée de profondeur moyenne où se rencontrent l'Océan atlantique, l'Aulne, l'Elorn et qui connaît un important marnage (5 à 8 mètres) avec de puissants courants. Le corps du Second-maître « a été retrouvé (NdA : samedi 18 à 19 h au fond de l'eau et toujours équipé de son matériel) par ses camarades du groupe de plongeurs-démineurs de l’Atlantique en rade de Brest ». Pour le commandant du GPD-A : « C’est un accident exceptionnel. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé ». Le père de l'Officier-marinier Adam Tahri : « Après l’autopsie, on nous a simplement parlé d’une noyade ».

Trois enquêtes ont été ouvertes. Une enquête judiciaire par la chambre militaire du parquet de Rennes confiée à la brigade de gendarmerie maritime de Lorient ; une enquête de commandement diligentée en interne ; une enquête technique du BEA Mer chargé d’établir des recommandations après chaque accident maritime. « Les décès par noyade sont parmi les plus complexes ». L' examen médicol légal dans un cadre militaire pose différents problèmes, huit noyés sur dix font l'objet d'une autopsie. Si l'instruction judiciaire relève de la section C3 du Tribunal de Paris, l'IRCGN est saisie - Si c'est le Parquet local, l'autopsie est du ressort de l'Institut médico-légal le plus proche - Si aucune difficulté médico-légale n'est soulevée, l'examen du corps est pratiqué par un médecin militaire non légiste.

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires prévues par l’article L 4137-2 du Code de la défense sont : sanctions du premier groupe : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; deuxième groupe : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours privative de toute rémunération, l’abaissement temporaire ou définitif d’échelon, et la radiation du tableau d’avancement ; troisième groupe : le retrait d’emploi, la radiation des cadres ou la résiliation du contrat. Bon à savoir, très peu d’avocats sont titulaires de la mention « Spécialisation en droit pénal militaire » qui n'a été reconnue par le Conseil national des barreaux qu'en 2017.

Le respect des règles de sécurité et une bonne condition physique ne protègeront jamais de la survenue d'un accident de plongée tardif ou en plongée. Au mois de mars 2016, un Shako (fusilier-marin) de 27 ans en formation pour la « qualif » plongeur de bord participe à un exercice de plongée à l'air par moins 15 mètres. Remonté à -3 m, il fait un « tour d'horizon » (360°) pour s'assurer que le plan d'eau au-dessus de lui est libre avant de faire surface. Il perd connaissance dans ces trois derniers mètres ! « Malgré une prise en charge rapide par l’antenne médicale de l’école, la présence de médecins et d’infirmiers hyperbaristes, malgré le renfort du SAMU 83, le jeune homme n’a pas pu être réanimé ».

Certains accidents ne sont pas recensés, d'autres passent inaperçus, et il existe des accidents inexpliqués multifactoriels. Une hyper extension et rotation de la tête peut être à l'origine d'une syncope sino-carotidienne suivie de noyade (l'examen tilt-test est peu pratiqué). Celle-ci résulte-t-elle d'une pathologie sous-jacente, d'un accident, ou du matériel (pièce d'équipement trop ajusté) ? Quelle case se doit de cocher le médecin les causes suicide et crime étant exclues : mort accidentelle - inexpliquée - naturelle (une mort n'est jamais naturelle, on décède toujours de quelque chose) ? Une remarque, une correction, une précision, un article ?