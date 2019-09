Plus d’éducation pour plus de dignité

ça fait au moins cinquante ans que pédiatres, psychologues, éducateurs, militants syndicaux et beaucoup de parents mettent en avant la « sexualisation des jouets » qui contribue à reproduire les schémas de répartition des tâches dans la société, tâches ménagères et coquetterie d’un côté

, petites voitures et pistolets de l’autre côté.

Et tous les ans, non seulement les grandes surfaces aménagent des rayons roses d’un côté de l’allée centrale et bleus de l’autre côté, mais en plus le packaging et la communication des fabricants a accentué la discrimination dans la littérature promotionnelles, et, cerise sur le gâteau, les nouveaux parents sont pires que les anciens.

Moi je suis d’accord avec l’auteure, mais je ne crois plus à une évolution dans le sens qu’elle souhaite. Il suffit de regarder dans la rue le look des ados filles et garçons pour comprendre qu’on n’est pas rendus !