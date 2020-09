Plus facile de fermer bars et restos que d’ouvrir des lits d’hosto

MARSEILLE VICTIME DE L'INCURIE COUPABLE DU GOUVERNEMENT

Ne nous avait-on pas promis, au printemps dernier, main sur le cœur, un renforcement sans précédent des moyens hospitaliers, pour que « plus Jamais ça ». Il était question d’une augmentation budgétaire de 7 milliards d’€ en direction de la santé, d’une capacité de lits de réa égale ou supérieure à 15.000 unités. Qu’en est-il aujourd’hui. A écouter les professionnels, ils sont aux abois, craignant d’être à nouveau submergés par un afflux exponentiel de patients Covid. Mais à qui la faute ?

Est-il raisonnable et décent d’incriminer la désinvolture d’une certaine jeunesse ?

Depuis le départ de cette pandémie, le gouvernement n’a de cesse de courir derrière, au lieu de la devancer. A chaque fois qu’il est dans l’incapacité de répondre il cherche un ou des boucs émissaires pour masquer son incurie et ses mensonges.

Aujourd’hui il jette l’opprobre sur les cafés, restos, salles de sports etc..

En fait si on l’écoute, il y aurait plus de risques à se retrouver à 50 dans un café en respectant les gestes barrières qu’à 300 ou 400 dans une cantine scolaire. Les arguments avancés sont fallacieux. Comme si le virus, après 22hs, allait se coucher, où, si à Marseille, il bouderait dans son coin au motif que les estaminets seront fermés.

On se moque de nous. La vérité est ailleurs.

Elle est à l’hôpital, toujours aussi démuni, abusé par un Ségur de la Santé aussi démago que ne l’a été le Fameux Grand Débat. Ce gouvernement est incapable d’affronter avec sang-froid cette crise sanitaire. Il s’embourbe dans des mesurettes aussi stupides qu’inefficaces, se noie dans ses mensonges, et voudrait que le funeste résultat de ses coupables incohérences incombe aux Français. Certes le comportement de chacun a une incidence sur la propagation du virus. Nul besoin d’être un génie pour le comprendre et se protéger du mieux que chacun le peut, en fonction de son degré de vulnérabilité et surtout en regard de sa situation sociale.

Stigmatiser bars, restos, salle de sport n’a pour seul objectif que de masquer une calamiteuse et balbutiante gestion au sommet de l’Etat, entre pénurie de masques et gabegie de tests.

Après avoir prononcé contre toute déontologie médicale

L’incroyable injonction du « Vous Êtes Malade Restez Chez Vous » et « Si Vous Ne Pouvez Plus Respirer Alors Appelez le 15 ». ». Comment au 21ème siècle a-t-on pu en arriver là, à fouler au pied le serment d’Hippocrate. Comment un gouvernement du pays des droits de l’homme, ose-t-il s’opposer au droit de prescription des médecins. Ne cherchez pas ailleurs que dans ces effarantes façons de faire les raisons du lourd bilan qui est le nôtre. + de 31000 victimes au moment où j'écris.

Si on nous a imposé de rester chez nous jusqu’à la dernière limite, diminuant drastiquement les chances des patients les plus à risque, c’est encore en raison de l’indigence du système hospitalier qui, depuis déjà trop longtemps, sert de variante d’ajustement, dans la réduction du déficit public. Pénurie de moyens et de personnel dont la flagrance nous saute à la figure aujourd’hui, mais pire, qui se poursuit comme si la première vague n’avait rien appris à nos gouvernants.

Pour conclure ces lignes

je souhaite adresser mon admiration et ma reconnaissance à toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement auprès de nos malades à l’hôpital et de nos aîné.es-.s en structure où à domicile. Merci à vous.

