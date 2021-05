« Plus que jamais : soutien au peuple palestinien »

La section espagnole de l’UIT-QI (Union internationale des Travailleurs - Quatrième internationale) a reçu un message de Fayez Elemare, dirigeant syndical de l'Union Indépendante des Comités Ouvriers Palestiniens. Il se bat pour les droits des travailleurs et du peuple palestinien, en adoptant une position indépendante de l'Autorité palestinienne et du Hamas. Il vit dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza.

Dans ce document Fayez décrit la situation dramatique que vit actuellement le peuple palestinien dans la bande de Gaza assiégée par une brutale offensive israélienne aérienne et terrestre. Il appelle "les peuples libres du monde entier à faire pression sur leurs gouvernements pour mettre fin à cette attaque contre le peuple et au meurtre de femmes et d'enfants". Il demande la liberté et l'indépendance du peuple palestinien.

Selon les médias internationaux, l'État sioniste d'Israël et ses forces de défense ont stationné des chars et de l'artillerie à la frontière avec Gaza, et mobilisé 5 000 soldats. Pendant la nuit, ils ont bombardé avec 160 avions et lancé 450 missiles en moins d'une heure.

Voici la traduction de l'audio en arabe de Fayez.

"La situation est très dangereuse à Gaza. Israël attaque la ville et la population plus qu'auparavant, au moyen de chars et d’avions de chasse, faisant de nombreuses victimes, notamment des enfants dont les corps ont été écrasés dans tous les quartiers de la ville. Avant que je puisse vous parler, nous avons incinéré les corps d'une femme et de ses deux enfants qui sont morts dans leur appartement qui a été bombardé. Je pense que vous pouvez entendre les bombardements sur les bâtiments et les gens. (Rappel : il s’agit d’un document audio)

Nous demandons à la communauté internationale d’œuvrer pour mettre fin à cette attaque contre la population de Gaza et de dénoncer Israël. Que tous les pays d'Amérique et d'Europe boycottent Israël pour le forcer à arrêter cette attaque et aussi pour mettre fin à l'expulsion des civils de Sheikh Jarrah.

Toutes ces attaques ont pour but de briser le peuple palestinien. Nous avons le droit d'avoir la liberté et l'indépendance comme les autres pays, même s'ils nous tuent, parce que c'est notre terre et la terre de nos grands-pères. Nous espérons que la communauté internationale prendra des mesures pour aider les palestiniens dans cette situation difficile, car nous faisons partie des peuples libres.

Nous remercions le peuple catalan (Rappel : ce message est adressé à une organisation espagnole essentiellement implantée en Catalogne) qui est avec nous et au monde entier pour nous soutenir afin d'obtenir l'indépendance et d'arrêter cette attaque contre le peuple de Gaza, arrêter ce siège pour que nous puissions être comme les autres pays. Nous demandons à nouveau que tous les peuples libres nous soutiennent dans nos droits et s'opposent à l'attaque qui a fait plus de 150 victimes durant ces trois jours et plus de 500 blessés, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Pourquoi tout cela nous arrive-t-il ? Parce qu'Israël et son gouvernement de Nétanyahou ont recours à cela pour leur campagne électorale. Nous avons le droit avec nous et notre position est juste. Nous appelons tous les gouvernements d'Amérique et d'Europe qui ne doivent pas rester silencieux, ainsi que les gouvernements arabes qui n'agissent pas et n'arrêtent pas Israël. Nous appelons les peuples libres du monde entier à faire pression sur leurs gouvernements pour qu'ils mettent fin à cette attaque contre le peuple palestinien et au meurtre de femmes et d'enfants.

Nous vous remercions pour votre soutien"