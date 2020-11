Plutôt que de décaler le Black Friday, annulons l’année 2020 !

Christophe Barbier a, sur BFM-TV, propose de repousser Noël au mois de mars.

Bruno Le Maire propose de « décaler » le Black Friday, faute de réouverture à temps des petits commerces.

Bruno Le Maire a, en effet, demandé aux distributeurs de « décaler » les promotions du Black Friday prévues le 27 novembre. A eux « de faire preuve de sens des responsabilités », a insisté le ministre de finances, lors de la séance de questions au gouvernement, au Sénat, mercredi 18 novembre.

Et apparemment, même Amazon est d’accord ; seulement Amazon oublie de préciser que ses autres plateformes hors France, continuent à carburer…

Je comprends tout à fait les volontés louables d’aider le commerce dans ce pays en cherchant des idées, puisqu’on n’a pas de pétrole !

Cependant, à mon humble avis, seule la France propose cela et elle semble, comme toujours, isolée et marginalisée.

Sauver l’emploi et le petit commerce est nécessaire et vital, mais que peut-on devant le rouleau-compresseur de grands distributeurs mondiaux qui travaillent dans tous les pays et à partir des plateformes qui ne rentrent pas dans le cadre du contrôle des États ?

Avec le développement de l’informatique, on peut commander n’importe où et n’importe quand des articles divers et variés sans (presque) aucun contrôle ni limite, si ce n’est celle de notre portefeuille.

Alors, plutôt que de polémiquer, comme d’habitude, sur les effets secondaires de l’absence de concertation et de contrôle, réfléchissons à un contrôle de la mondialisation qui est devenue l’arène où sont sacrifiés les États et leur souveraineté et où le « déconfinement[1] » des règles a laissé la porte ouverte aux vautours et conduit les entreprises aux délocalisations sauvages et autres pratiques de « synergies », afin de satisfaire l’appétit, jamais rassasié, des actionnaires...

Les sièges des fleurons français sont à l’étranger - là où l’herbe est plus verte, c’est-à-dire, là où l’impôt est minime ou inexistant - et la seule réponse que l’on donne c’est de repousser Noël et le Black Friday !

J’ai une meilleure solution : annulons carrément l’année 2020 et pour être plus surs, annulons l’année 2021 également !

Passons à 2022 directement, comme ça on gagne également deux années de vie (sur le papier, mais la coquetterie n’a pas de prix) ! A méditer sérieusement, car ce n’est pas de l’humour, ou alors, il est de couleur noire !