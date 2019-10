PMA GPA en mal de débat

L'humain, revoilà un sujet de société qui va se faire confronter les immobilistes, les conservateurs et les innovateurs, les adaptateurs les imaginatifs, ceux qui avancent au fur et à à mesure que des conditions favorables à la vie se font jour.

Nous aurons noté que je n'ai pas utilisé le mots PROGRESSISTE, CAR ILS EST UTILISE EN ECONOMIE POUR JUSTIFIER EN toutes choses une RÉGRESSION SOCIALE. La réforme des retraites en est encore un exemple, il ne vise qu'à réduire le coût de la vie des salariés, alors que le progrès serait d'augmenter leurs revenus.

Ce débat à l'assemblée autour de la PMA est l'occasion de visiter quelques fondamentaux.

Nous ne savons pas pourquoi nous vivons.

Nous renouvelons notre espèce.

Nous avons la perception de l'éternité.

Nous savons que la peur nous protège de tout danger inconnu

Nous savons discriminer

Nous sommes naturellement "feignant."

Nous sommes naturellement "égoïstes"

Nous naissons avec des comportement innés.

Nous sommes attachés au monde "sensoriellement"

Nous avons une capacité cérébrale créatrice.

Nous CROYONS.



ALORS D’OÙ VIENT CE BESOIN DE LÉGIFÉRER.

DEPUIS QUAND IL FAUT UNE AUTORISATION POUR ENFANTER.

Nous vient-il à l'esprit de faire une loi pour boire ou manger.

Il est dans la nature de l'humain d'enfanter, il ne peut donc y avoir un droit autre que celui d'apporter les conditions affectives et matérielles à son développement.

La nature crée les conditions innées de la procréation. Notre espèce peut engendrer un enfant tous les ans à partir de l'âge adulte biologique 12/13 ans, mais pas sans risques et en rapport avec les facteurs de prédations et alimentaires.

Chacun peut comprendre que ce n'est pas nous qui disposons des "LOIS DE LA NATURE" nous interagissons avec elle, et c'est elle qui nous permet toutes choses dont nous connaîtrons les effets qu'une fois nos choix accomplis.

Toute la vie les hommes ont voulu connaitre leur destinée, nous interrogeons encore l'horoscope.

N'est-ce pas merveilleux pour des hommes qui se déchirent autour des religions, qui complotent pour devenir les maîtres du monde de ce lever tous les matins en demandant à PAPA ce qui va se passer dans leur journée.



Souvent je rappelle que la déraison peut se nicher chez les gens les mieux intentionnés. En parcourant le Pélerin je lis l'interrogation d'un moine qui disait en substance : Dieu a mal fait sa création car il a permis AUX ENFANTS D'ENFANTER AVANT D'ÊTRE ADULTES.

Si notre ancêtre de Tautavel dont l'espérance de vie était de 18 ans avait attendu d'être adulte, il y a longtemps que notre espèce aurait disparu.

Cela appelle deux observations :

1/ Nous avons vécu des millénaires sans savoir cela, leurs existences étaient "simples".

2/ Nous, depuis le néolithique nous construisons une histoire de souvenirs, et ce n'est pas pour le plaisir, mais parce qu'elle a UNE PLACE dans le déroulement d'une existence qui est devenue COMPLEXE. OÙ celui qui ne sera PAS assez instruit, dans la mesure de ce qu'on peut l'être pas à pas avec douleur et souffrance, dira des conneries.



Quand l'on pense aujourd'hui que nous avons signé une déclaration des droits de l'enfant où l'on est considéré comme mineur en dessous de 18 ans, Nous ne sommes pas plus futés que ce moine, à moins que depuis la séparation de l'église et de l'état nous croyons être devenus DIEU.

Ce ne serait qu'une anecdote si il ne s'en suivaient pas des situations dramatiques du seul fait d'une imbécillité culturelle d'hommes qui depuis des millénaires ont peur de leur nudité, même s'il y a de justes raisons.



L'ÊTRE QUI VIENT AU MONDE NAIT NU sans AUCUNE LÉGISLATION dans ses POCHES. Que nous soyons Roi, Dictateur, Croyants, Démocrates, Capitalistes ou le derniers des cons nous ne pouvons changer cela.



Quels que soient le lieu, la famille et la manière dont l'enfant naîtra il naîtra NU.

Cela devrait suffire à nous convaincre que poser des règles concourt à protéger la vie.

Une enfant regarde sa mère tricoter une layette et l'interroge sur sa raison.

c'est pour habiller ton petit frère quand il naîtra.

Eh bien mange la laine il sortira tout habillé.



Nous aurons beau manger les CODES DE LOIS, LA BIBLE, OU LE CORAN NOUS NAÎTRONS NU avec tout bagage nos INSTINCTS.



Que chacun veuille s'en tenir à ce qu'il CROIT et vivre suivant celle ci c'est son droit le plus STRICT, qu'il change d'avis aussi.

Dieu les accueillera les croyants avec ou sans foulard ou autre tenue cultuelle. Si les pratiques cultuelles ou laïques étaient innées nous naîtrions AVEC.

Elles se développent avec la conscience de l'être et le groupe social qu'il forme. Il en est ainsi pour toutes les espèces, chacune avec sa spécificité plus ou moins élaborée mais suffisante pour sa vie.

Quand nous nous plaignons de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, nous ne les avons jamais vu créer des armées ou des facultés pour s'enseigner à protéger leur vie, et pourtant il a bien fallu qu'elles mutent.



Alors bienvenu aux débats, et à l'éclectisme.



La science médicale permet de réaliser les désirs d'enfantement, quelles raisons supérieures les rendraient inacceptables. Une raison cultuelle, personne ne les obligera à la pratiquer si cela va à l'encontre de leur conviction.

A contrario ils n'ont pas à imposer aux autres leurs croyances.

Une raison biologique parce le développement de l'adulte se poursuit jusqu'à 25/26 ans avant de décliner aux rythmes des soins médicaux,et la ménopause pour la femme..

Il ne manquerait plus qu'il y ait un frappadingue qui dise que l'on ne devient adulte qu'à 25/26 ans.

En quoi les sciences médicales qui nous préservent l'existence de la naissance à la mort devraient s'interdire du champ de la procréation, comme s'il y avait une profanation à permettre à des personnes de devenir père ou mère avec l'aide d'un tiers consentant ou d'un utérus artificiel.

Est-ce plus inconséquent que le replacement d'organes, l'implantation d'organes artificiels ou l'homme augmenté.

Y a-t-il des risques ? qui pourrait répondre NON. L'espace des sciences médicales serait-il exempté d'erreurs, maître de toutes les connaissances.

Actuellement sont appréhendés que les risques qui sont CONNUS. La CERTITUDE que d'autres apparaîtront avec une applications de masse ne FAIT PAS DE DOUTE.

Il en est toujours AINSI et il en sera toujours COMME CELA tout au long de l'existence. Si cela nous inquiété allons vivre sur Mars, ou apprenons à devenir ADULTE.

C'est en cela que le principe de précaution est la marque d'une paranoïa collective, si nous avons peur de mourir il faut se suicider, ou ne pas sortir de chez nous.

Le principe de survie est instinctif et tout ce que nous modifions par la culture est facteur de RISQUES. Or quand nous sommes 68 % à en avoir peur du risque allons habiter ailleurs que sur terre, ou fermer notre télé.



Que des capitalistes aient fait usage de techniques alimentaires qui se sont avérées dangereuses, n'auraient pas été évité avec ou sans ce principe de précaution à la con de schizophrènes. En ce moment le monde occidental perd la "Boule", ils découvrent que l'organisation économique capitaliste leur a fait bouffer de la merde pendant des années pour satisfaire un consommateur abruti par la pub, que les tomates calibrées aux pesticides étaient un progrès alimentaire.

Si en science médicale nous avons des craintes à avoir, ce ne sont pas des scientifiques eux mêmes, mais de l'organisation qui régulera tout cela. Si nous soumettons ces pratiques à la LOI DU MARCHÉ, Alors nous aurons des dérives comme nous le constatons dans tout ce qui y est soumis du fait d'un principe, qui n'est pas de précaution, mais de la rareté et de la cupidité.



Ainsi donc que ce soit la PMA ou la GPA, ça ne regarde pas ceux qui ne sont pas concernés et qui ne sont en rien des Dieux pour dire qui a le droit de mettre des enfants au monde, si les parties contractantes y consentent, seule des mesures médicales doivent connaitre les facteurs héréditaires nécessaires et de la faisabilité.

Ce n'est un débat que pour immobilistes, fondamentalistes, radicalistes qui n'ont encore rien compris au monde et même pas la MESURE de leurs religions. Elles n'ont pas pour vocation de fabriquer des cercueils. ce sont des livres de vie et non de mort. Il serait temps qu'ils relisent leurs écrits à l’orée du 21 Siècle.

NOUS sommes une république LAÏQUE D'ESSENCE JUDEO-ROMANO-CHRÉTIENNE, dite catholique romaine.

Le passage à la laïcité n'a pas changé cela. Ainsi nous pouvons naître athée et vivre suivant des pratiques cultuelles. l'organisation familiale qui sert de structure d'éducation, de stabilité, de soutien n'est pas une organisation MORALISATRICE, elle a répondu à une nécessité ÉCONOMIQUE durant le néolithique.

Que nous ayons eu besoin d'un père fouettard inattaquable et inatteignable en la représentation divine, n'est pas plus différent qu'aujourd'hui, OÙ, parce que nous ne pouvons pas appendre les 140 000 textes légaux, nous disons nul n'est censé ignorer la loi comme hier ils disaient c'est PAPA qui l'a dit. Alors laissons ceux qui sont concernés entre les mains de ce que la nature a rendu possible.

Et ceux qui sont en mal de débat, ils n'ont qu'a décider de définir le principe, que la guerre est un crime contre l'humanité.