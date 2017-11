Pôle Emploi est-il efficace ? Peut-il être efficace ? A-t-il les bonnes Missions ?

Le rôle actuel de Pôle-Emploi n’est pas de trouver le salarié idéal aux employeurs. Mais de les aider à choisir parmis les travailleurs disponibles.

Son rôle est de leur présenter, à tous, tous les travailleurs disponibles pas trop éloignés de leurs critères ... et que chacun face son choix !

Avez-vous déjà vu le film Racines ?

Ou 12 years a slave ?

Tenez, en section com de mon billet d’hier, vous avez le film « The Unrepentant » en VOSTFR, peut-être changerez-vous votre façon de présenter les choses.

On se demande vraiment pourquoi ça s’appelle Pôle Emploi alors ?

On dirait du Jovanovic : LE GRAND GÉNOCIDE DES LICENCIEMENTS (la liste qu’Emmanuel Macron ne veut pas voir*) du 23 au 27 octobre 2017 : Mes chers lecteurs, j’ai passé 10 heures sur cette liste et il m’en reste encore. Tous ces gens vivent le stress d’être chez eux sans travail, et avec l’angoisse de ne pas en retrouver un. Raisons pour lesquelles vous devez tout faire pour garder le vôtre et d’être très prudent sur le marché du travail. Tenez j’invente rien tout est LÀ.

Et à quoi ça sert que Patdu49 se décarcasse pour donner les vrais chiffres du chômage alors ?

Ben à rien, c’est juste pour faire avancer le schimilimili...Blick !

Tenez, pourquoi à mon sens, la solution n’est toujours pas dans la votation.