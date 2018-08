Pôle Emploi : Ouverture de la Chasse

Deux types de citoyens : Le chômeur tricheur et le repenti fiscal. Pour le 1er pole emploi recrute des contrôleurs, pour le second, Bercy ferme son bureau.

Ces deux « grands projets » de la Macronconnerie sont drivés par Pénicaud ministre du travail et par Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics.

Pénicaud, ex DRH [1] en connaît un bout à propos de ces fainéants de chômeurs qui s’entêtent à ne pas chercher du travail et restent à la maison à regarder les feux de l’amour sur leur TV grand écran Samsung-s’am suffit. Pole emploi qui actuellement a 215 contrôleurs va aller jusqu’à 600 en fin d’année et 1000 par la suite. [2]

Darmanin, ex de science pote Lille, qui s’y connaît en entourloupes, annonce : « Un bureau qui n'a plus d'utilité. Pour plus de fermeté et d'efficacité, nous allons fermer, au 31 décembre, le Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), qui permettait depuis 2013 aux contribuables qui avaient des avoirs non déclarés à l'étranger de régulariser leur situation, avec des pénalités réduites. » [3]

La chasse est ouverte

Concrètement : d’abord un titre ronflant (comme d’hab) - « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et en plus petit : « en matière d’accompagnement vers l’emploi, de contrôle de l’activité de recherche des demandeurs d’emploi et réformer la gouvernance ». (mais qu’est ce que ça bavasse chez les macron connectés)

1) – « l’accompagnement », parlons en ! Dans un pays où déjà les diplômés galèrent pour trouver un job, des 6 millions (au moins) de personnes sans emploi, combien ont une vraie qualification ? De plus, notre pays depuis 20 ans ne pourvoit de jobs que dans le secteur des services, donc, non qualifiés, sous payés qui plus est souvent en CDD. Pour qu’il y ai plus d’offres dans les agences il faudrait à minima 2% de croissance annuelle, cette année on table sur 1,6... Enfin, les conseillers de l’agence quant à eux n’ont pas moins de 200 dossiers à gérer en même temps. Donc, « l’accompagnement » de quoi, par qui ? Et pour faire bonne mesure, c’est au conseiller qu’incombera la décision de suspendre ou supprimer les allocations du chômeur. Il n’y a aucun recours prévu dans cette loi ; c’est donc de la police sans juge... [4] Pour nous rassurer, sur Les Echos « il n’y aura pas d’objectifs de radiations » assure jean Bassieres, dirlo du pole... Ouais ; et si ma tata en avait elle s’appellerait mon tonton.

2) – « Contrôle de l’activité de recherche » Il y a déjà des textes et règlements pour ça, Okay, d’accord, la création d’un livret ou carnet de bord de recherche tenu à jour par le chômeur peut être une bonne idée ; Cependant, il est important de savoir que, selon une « étude » faite par les services de la mère Pénicaud, donc certainement très partiale et non orientée : à partir d’une expérimentation qui a montrée que sur 100 demandeurs d’emploi, 66 étaient en recherche active, 20 étaient découragés et 14 ne remplissent pas leurs obligations. »... (vous remarquerez zéro % de faux chômeur) la détermination entre les chômeurs « découragés » et ceux qui « ne remplissent pas leurs obligations » dépend essentiellement d’une appréciation relative dans nombre de cas par un conseiller, qui est en sous effectif.(pas en soutif ! grrrrr) Et oui, pour bien faire, la Pénicaud à annoncé la suppression de 4000 postes, ca va certainement aider, car moins on est de fous, plus on rigole n’est-ce pas...

Pourtant à partir de 2019 (qu’est ce qu’on va en baver en 2019), les chasseurs de resquilleurs au chômage auront un panel de 180.000 (pourquoi ce chiffre ?) demandeurs d’emploi, dont 1 tiers tiré au hasard...Sympa si ca tombe sur le mec des 66% qui déjà s’arrache les cheveux parce que sans boulot depuis 1 an, la banque qui veut saisir sa baraque, sa femme qui veut divorcer, ses mômes qui méprisent leur looser de père, ses voisins qui ne disent même plus bonjour et ses amis qui ne répondent plus au téléphone, même son chien lui crache dessus ! Je sens que les laboratoires pharma, avec le Lexomil vont encore faire des affaires en or ! Mais comme qui dirait : les moutons sont bien gardés et pis ça rassure l’électorat macroniste, fait de djeunes de startup et de retraités à plus de 1200 par mois.

La chasse est fermée

L’inénarrable Darmanin (de jardin, peux pas m’en empêcher), assène sur la station Europe nain : « Ce bureau a eu son utilité (plus de 50.000 demandes déposées pour plus de 32 milliards d'euros d'avoirs, 7,8 milliards d'euros recouvrés), il ne l'a plus, la France a laissé quatre ans et demi à ces contribuables. C'est assez. Ensuite, avec l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations bancaires, le cadre international permettra à la France d'avoir des moyens puissants pour détecter les fraudeurs » [5] ahahahahha ! je pouffe ! Avec sa tête de nénuphar le Gérard-Moussa ne peut pas croire une seule seconde à cette déclaration ou bien c’est un nul intersidéral (quoique...) Si, ca fonctionnait, Balkany serait en taule depuis 20 ans et les paradis fiscaux seraient mis en bouteille. Faut dire que dès le début c’est un peu croquignolet, car, essayez-vous ! le lambda, le rien-rien de vous faire choper à dissimuler des picaillons et qu’on vous donne la possibilité en vous dénonçant de payer une amende raisonnable, si-si, essayez pour voir ! Ces « repentis fiscaux » ont été gaulé car ils étaient sur des listes apportées à l’état par des lanceurs d’alertes, qui eux d’ailleurs l’ont payé très cher, soit en ayant une vie totalement dévastée, ou même un séjour en prison, et je vous dis pas avec la loi « fake news » qui va encore plus restreindre la possibilité de ces jouisseurs de se faire prendre. Donc, oui, il a raison le Darmanin, ce bureau ne sert à rien, et il ferme pour ces raisons et non pas pour une soit disant efficacité de transparence du système bancaire.

Ces deux types d’individus ont cependant quelque chose en commun, l’obsession ! Yes, car, vivre avec en moyenne 1058 euros par mois [6] (c’est la somme que touchent les chômeurs) crée l’obsession de trouver à tous prix un taf dans un contexte où il n’y en a pas ; quant à l’autre, le « repenti », lui c’est l’obsession de trouver la bonne niche, pas pour son labrador, mais pour placer ses pépettes hors de portée des affreux du fisc qui s’entêtent (pas trop) à ce qu’il paye l’écot. Vous constatez donc qu’il y a une égalité dans les affres du stress pour les pauvres et pour les riches ; alors, courage, tout n’est pas perdu ! et ils criaient : égalité, et galité, hé Ga, hé Ga !!!