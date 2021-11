Polémique Yacine Bellatar/Jordan Florentin : deux mauvais humoristes ?

Yacine Belattar, vous connaissez ? C'est le gros barbu qui a manqué de se faire dérouiller par Eric Naulleau il y a quelques temps sur un plateau-TV. Il est animateur de radio et "humoriste", plus proche de Jamel Debouzze dans ses contenus que de Dieudonné. Ce monsieur est "croyant" (c'est lui qui vous le dit), fréquente les islamistes et plaisante avec "Allah Akbar" à la fin de ses spectacles : chacun est libre d'apprécier ou pas ce genre d'humour.

Belattar, c'est un croisement du rappeur Morsay, de Bud Spencer et des blacks lives matter, tant par le style que par l'apparence. Provocations verbales envers ses adversaires, menaces, victimisation, il n'a pas dégéré de s'être fait moucher par Zemmour lors d'un débat TV sur C-News. Il est en guerre contre les "fachos", ces individus qui mangent de la viande de porc, se plaignent de la délinquance et votent mal aux élections. Il s'adresse à un public de jeunes des cités privés de Dieudonné qu'il entend ramener dans le droit chemin, ainsi qu'à des bobos de gauche attirés par son côté Jamel. Raquel Garrido et Alexis Corbière (LFI) assistent à ses spectacles. En attendant de "se réconcilier avec les terroristes", Garrido rigole avec ceux qui relativisent leurs actes.

Vous l'aurez compris, il est inutile de s'attarder au théatre de dix heures pour perdre son temps avec un public islamo-gauchiste borné dont il n'y a rien à tirer. C'est pourtant ce qu'ont tenté de faire deux journalistes d'une chaine youtube intitulée "Livre noir". Il s'agit d'un dénommé Jordan Florentin et d'un acolyte anonyme, venus sonder le public de Yacine avant son entrée en scène.

Florentin est connu pour un pseudo-reportage dans le 93 sur le thème du "grand remplacement". On y voit des jeunes railler Zemmour, des habitants qui ne comprennent pas trop les questions , d'autres qui sont plus réfléchis. Des chômeurs, des immigrés de la première génération, des jeunes en voiture de sport. Il s'agit de nous rappeler que la banlieue est peuplée d'immigrés pauvres, de délinquants et de cas sociaux. La réalité est pourtant plus complexe. Si les classes moyennes sont parties voir ailleurs, c'est juste une logique ; les HLM des années 1960 ont été construits pour une génération. Les gens solvables ne veulent plus résider dans des cages d'escalier vétustes, les uns sur les autres, avec le bruit des voisins comme cadre de vie. Rien de bien original, puisque la Seine St Denis ouvrière a toujours été habitée par des populations rejetées de Paris depuis le XIXème siècle. Que les marocains et les sénégalais remplacent les italiens et les gitans espagnols dans les ghettos, cela ne fait que remplacer les problèmes, avec la réislamisation en prime, le rap et le "nique la France" promu par les pouvoirs publics pour dénationaliser les consciences.

A vouloir jouer avec le feu, Jordan Florentin a fini par se brûler. Belattar est sorti de son théâtre, l'a empoigné pour le "séquestrer" selon ses dires à l'intérieur. Insultes, menaces ("tu seras le nouveau Mila"), intimidations puis intervention de la police. Le barbu maigrelet est sorti traumatisé de l'entretien avec le barbu dodu. Ce dernier dénonce une "manipulation", explique que Florentin s'est présenté avec un pass sanitaire au nom d'Adolf Hitler (!), qu'il a donné de fausses références etc. Les images prises par les deux reporters étaient l'objet principal du litige.

Nous plaignons les policiers et les magistrats qui devront juger cette affaire et départager ces gugusses dont la mauvaise foi et la provocation sautent au nez. Les caméras de rue permettront peut-être de comprendre ce qui s'est passé au début du conflit. L'ennui, c'est que Florentin n'est pas un simple journaliste, sa chaine youtube en témoigne : entrevues avec Marion Le Pen, Laurent Obertone et les stars droitistes. Il fait maladroitement de l'agit'prop' pour son camp. Militer est un droit bienvenu, nous sommes tous passés par là via nos propres chaines youtube. En revanche, tenter de passer pour un professionnel de l'info et provoquer l'adversaire, c'est autre chose. Qu'attendait-il de Belattar ? L'a-t-il confondu avec Patrick Sébastien ? Pensait-il repartir avec des fleurs ? Yassine n'avait aucune raison de prendre les gants pour le mettre dehors, et qui peut le lui reprocher ? Quand on s'indigne des provocations des femens à l'égard des cathos-tradis, on doit aussi réprouver celles de Florentin et compagnie, même dans une moindre mesure et sans violence. La chaine youtube livre noir s'adresse à un public conquis, des gens qui (comme votre narrateur) n'apprécient pas Belattar. Inutile donc d'aller au contact. Ajoutons que prendre des coups fut parfois le lot des militants il n'y a pas si longtemps.

Si Jordan Florentin veut se rendre utile, qu'il colle des affiches, aide les gens de son quartier et qu'il se présente à une élection. Ses reportages ne nous apprennent rien, ni sur l'état de notre société, ni sur Belattar. Concernant ce dernier, cette interview du sieur Soral nous rappelle à qui nous avons à faire :

Un individu qui cherche à se faire passer pour ex-jeune des cités, un opportuniste d'abord lecteur de Soral puis attiré par les sirènes du système, un faux caid qui baisse la tête face à plus fort que lui. Belattar préfère le confort du système à la vie de paria d'un Dieudonné. Mélenchon plutôt que Soral ou Marine. C'est juste un hommes d'affaires qui produit de l'humour convenu. Inutile de chercher plus loin et d'aller racoler son public.

Il serait de rendre sa place à chacun et de remettre le vocabulaire à sa juste place. Ne pas confondre journalisme et militantisme, ni humoristes et businessmen...