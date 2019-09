Police/Gilets Jaunes même combat, appel à faire cause commune

Les syndicats policiers appellent à une "marche nationale de la colère" le 2 octobre Les organisations syndicales veulent notamment alerter les autorités sur la dégradation des conditions de travail et la vague de suicides chez les policiers. Elles entendent aussi défendre le régime de retraite des forces de l'ordre. Finalement des revendications proches de celles des Gilets Jaunes. Un appel est lancé à faire cause commune : https://www.facebook.com/thierrypaulvalette/videos/10157508663408427/ Thierry Paul Valette TPV

Suicides, agressions, conditions de travail, retraites…

Des syndicats policiers lancent, mardi 10 septembre un appel à une "marche nationale de la colère". Ce sera à Paris le 2 octobre. L'objectif : attirer l'attention des autorités sur l'exaspération qui gagne les forces de l'ordre.

"Tous les corps de policiers" sont appelés à manifester. Les organisations syndicales (Alliance, Synergie, Unité SGP police, syndicats de commissaires…) veulent se rassembler pour lutter contre les suicides et les agressions dans le cadre de leurs fonctions. Ils réclament l’amélioration de leurs conditions de travail, la défense de leurs retraites et "une loi de programmation ambitieuse pour un service public de qualité".

Depuis début janvier, 48 agents de la police nationale ont mis fin à leurs jours. Ce bilan est bien plus élevé qu’en 2018, où 35 policiers se sont suicidés. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé lundi la mise en place d’un numéro vert pour tenter d’endiguer cette vague de suicides chez les policiers.

Depuis des mois le combat fait rage entre les forces de l'ordre et les Gilets Jaunes. Les arrestations sont multiples, de nombreuses personnes sont mutilées, éborgnées, les violences policières explosent et la haine anti-flic n'a jamais été aussi forte. Les polciers sont devenus les harkis de la république macronienne.

Pourtant de nombreuses revendications sont communes et beaucoup de policiers sont du côté des Gilets Jaunes et soutiennent le mouvement des Gilets Jaunes. Malheureusement il y a des ordres : foncer dans le tas... Il y a une omerta sur le sujet !!!

Un appel vidéo est lancé pour que polciiers et Gilets Jaunes fassent cause commune :

Extrait : """""""Je ne vois pas de meilleures réponses que Gilets Jaunes et policiers, tous ensembles nous dénonciations la politique d’Emmanuel Macron. Ce serait là un signal fort et historique d’envoyé à C.Castaner et E.Macron qui met à mal notre liberté de se rassembler en montant la police contre nous !!! Ne nous trompons pas d’ennemi et montrons que les Gilets Jaunes ont de la hauteur, ne sont pas des anti-flics et sont capables de réaliser de belles choses.""""""""""

